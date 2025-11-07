ETV Bharat / international

पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में अभियान में सुरक्षा अधिकारी की मौत, 14 अन्य घायल

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक अफसर की मौत हो गई. वहीं एक डीएसपी समेत 14 लोग घायल हो गए.

Security officer killed in operation in northwest Pakistan
उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में अभियान में सुरक्षा अधिकारी की मौत (file photo-ANI)
author img

By PTI

Published : November 7, 2025 at 2:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पेशावर (पाकिस्तान) : पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक अभियान के दौरान एक कानून प्रवर्तन अधिकारी की मौत हो गई और एक डीएसपी सहित 14 अन्य घायल हो गए. यह जानकारी शुक्रवार को पुलिस ने दी.

आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद गुरुवार को बन्नू जिले के ममंदखेल इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाया.

भीषण गोलीबारी के बाद एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई, जबकि 13 नागरिक और एक पुलिस उपाधीक्षक घायल हो गए. गोलीबारी के दौरान चार आतंकवादी भी मारे गए. घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जबकि सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया.

पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर की गई हिंसक घटनाओं की श्रृंखला के बाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में अभियान तेज कर दिया है. इस बीच, टैंक जिले में एक कांस्टेबल का अपहरण कर लिया गया और बाद में ड्यूटी के बाद घर लौटते समय अज्ञात आतंकवादियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी.

बचाव 1122 आपातकालीन सेवाओं ने शव को जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया और पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ समन्वय कर क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है तथा अपराधियों की तलाश जारी है. इसके अलावा, डेरा इस्माइल खान जिले में पुलिस ने पहाड़पुर क्षेत्र में अपहरण के एक बड़े प्रयास को विफल कर दिया.

कई मजदूरों के अपहरण की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. क्षेत्र की घेराबंदी की और अपहरणकर्ताओं के साथ भीषण मुठभेड़ के बाद 14 अपहृतों को सुरक्षित बरामद कर लिया.

जिला पुलिस अधिकारी सज्जाद अहमद शाहबजादा ने पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया की प्रशंसा की और कहा कि पुलिस बल नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सतर्क रहा. दक्षिणी खैबर पख्तूनख्वा में अधिकारियों ने आतंकवादियों और आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ टारगेट अभियान जारी रखने की कसम खाई है, तथा इस बात की पुष्टि की है कि किसी को भी राज्य के शासन को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में फर्जी टैक्स उछाल का मामला आया सामने, सिस्टम अभी भी ध्वस्त

TAGGED:

KHYBER PAKHTUNKHWA PROVINCE
PESHAWAR PAKISTAN
OPERATION POLICE SECURITY FORCES
FOUR TERRORISTS KILLED
SECURITY OFFICIAL KILLED 14 OTHERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

मिस यूनिवर्स 2025: क्या है सैशिंग सेरेमनी हंगामा, मैक्सिको क्वीन समेत अन्य कंटेस्टेंट्स ने क्यों किया वॉक आउट? जानें यहां

लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो, गांव को सम्मानित करेगा कृषि विभाग

वर्ल्ड कप विनर्स को टाटा का तोहफा, लॉन्च से पहले ही सभी खिलाड़ियों को मिलेगी लग्जरी कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.