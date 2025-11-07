ETV Bharat / international

पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में अभियान में सुरक्षा अधिकारी की मौत, 14 अन्य घायल

उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में अभियान में सुरक्षा अधिकारी की मौत ( file photo-ANI )

पेशावर (पाकिस्तान) : पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक अभियान के दौरान एक कानून प्रवर्तन अधिकारी की मौत हो गई और एक डीएसपी सहित 14 अन्य घायल हो गए. यह जानकारी शुक्रवार को पुलिस ने दी. आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद गुरुवार को बन्नू जिले के ममंदखेल इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाया. भीषण गोलीबारी के बाद एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई, जबकि 13 नागरिक और एक पुलिस उपाधीक्षक घायल हो गए. गोलीबारी के दौरान चार आतंकवादी भी मारे गए. घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जबकि सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया. पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर की गई हिंसक घटनाओं की श्रृंखला के बाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में अभियान तेज कर दिया है. इस बीच, टैंक जिले में एक कांस्टेबल का अपहरण कर लिया गया और बाद में ड्यूटी के बाद घर लौटते समय अज्ञात आतंकवादियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी.