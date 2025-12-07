ETV Bharat / international

पाकिस्तान: जाफर एक्सप्रेस पर हमले की कोशिश,सुरक्षा बलों ने नाकाम किया

पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने के प्रयास को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया.

Attempted attack on Jaffer Express
जाफर एक्सप्रेस पर हमले की कोशिश (file photo- AFP)
By PTI

Published : December 7, 2025 at 8:36 PM IST

कराची : पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों ने जाफर एक्सप्रेस यात्री ट्रेन पर हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया. मीडिया में रविवार को आई एक खबर में यह जानकारी दी गई.

समाचारपत्र ‘डॉन’ की खबर के अनुसार, पेशावर जाने वाली ट्रेन की पटरी पर शनिवार को प्रांत के नसीराबाद इलाके में अज्ञात चरमपंथियों ने विस्फोटक लगा दिया था. पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से खबर में बताया गया कि विस्फोटक लगाए जाने के बारे में सूचना मिलने के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इलाके की घेराबंदी कर उसे निष्क्रिय कर दिया.

इसी इलाके में एक महीने पहले एक विस्फोट हुआ था, जिससे ट्रेन बाल-बाल बच गयी थी। कुछ महीने पहले, इस ट्रेन पर हुए एक घातक हमले में 26 लोग मारे गए थे.

इस बीच, पेशावर से क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को सुरक्षा कारणों से जकोबाबाद में रोक दिया गया। एक अन्य ट्रेन को भी वहां रोका गया. खबर के अनुसार, स्थिति का आकलन करने के बाद इन रेलगाड़ियों की सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी. यह पहली बार नहीं है, जब उग्रवादियों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया हो। ट्रेन सेवा पहले भी कई बार प्रभावित हो चुकी है.

बता दें कि जाफर एक्सप्रेस पर सबसे भीषण हमला इस साल 11 मार्च को किया गया था. इस हमले में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने करीब 400 यात्रियों के साथ जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था. इससे दो दिन तक बीएलए और पाकिस्तानी सेना में भीषण संघर्ष चला था. वहीं दो दिन के ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने ट्रेन को छुड़ाने की घोषणा की थी.

