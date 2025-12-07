ETV Bharat / international

पाकिस्तान: जाफर एक्सप्रेस पर हमले की कोशिश,सुरक्षा बलों ने नाकाम किया

जाफर एक्सप्रेस पर हमले की कोशिश ( file photo- AFP )

By PTI 2 Min Read

कराची : पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों ने जाफर एक्सप्रेस यात्री ट्रेन पर हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया. मीडिया में रविवार को आई एक खबर में यह जानकारी दी गई. समाचारपत्र ‘डॉन’ की खबर के अनुसार, पेशावर जाने वाली ट्रेन की पटरी पर शनिवार को प्रांत के नसीराबाद इलाके में अज्ञात चरमपंथियों ने विस्फोटक लगा दिया था. पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से खबर में बताया गया कि विस्फोटक लगाए जाने के बारे में सूचना मिलने के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इलाके की घेराबंदी कर उसे निष्क्रिय कर दिया. इसी इलाके में एक महीने पहले एक विस्फोट हुआ था, जिससे ट्रेन बाल-बाल बच गयी थी। कुछ महीने पहले, इस ट्रेन पर हुए एक घातक हमले में 26 लोग मारे गए थे.