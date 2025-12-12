ETV Bharat / international

पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में धमाके से स्कूल बिल्डिंग तबाह

पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान के स्कूल में धमाके से बिल्डिंग तबाह होने से 600 बच्चों की किस्मत दांव पर लग गई है.

Blast In Pakistan
पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान के स्कूल में धमाका. (ANI)
author img

By ANI

Published : December 12, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खैबर पख्तूनख्वा (पाकिस्तान): गुरुवार देर रात पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान की मीर अली तहसील में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में भयानक धमाके से बिल्डिंग तबाह हो गई. इससे 600 से ज़्यादा बच्चों के पास पढ़ने के लिए जगह नहीं बची.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, अनजान हमलावरों ने खुशहाली गांव के अयाज कोट इलाके में सरकारी प्राइमरी स्कूल में बम लगा दिए. इससे स्कूल का ज़्यादातर हिस्सा बर्बाद हो गया और इलाके में पढ़ाई-लिखाई रुक गई.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि यह स्कूल इलाके का अकेला चालू प्राइमरी इंस्टीट्यूशन था, जो सैकड़ों स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी एजुकेशनल सेंटर था.

ब्लास्ट के बाद, अधिकारियों ने डैमेज बिल्डिंग को सील कर दिया और दूसरे इंतज़ामों पर सोचना शुरू कर दिया, ताकि टेम्पररी जगहों पर क्लास फिर से शुरू हो सकें.

लोकल बुज़ुर्गों और पेरेंट्स ने इस बात पर हैरानी और गुस्सा जाहिर किया कि यह बच्चों का भविष्य खराब करने की जानबूझकर की गई कोशिश है. कम्युनिटी के एक बुज़ुर्ग ने कहा, "यह स्कूल हमारी कम्युनिटी का दिल था और हमारे बच्चों के लिए उम्मीद की किरण था. इसका टूटना हमारे सपनों पर हमले जैसा लगता है."

इस घटना ने एक बार फिर सरकार की जरूरी पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स, खासकर नॉर्थ वजीरिस्तान जैसे हिंसा वाले इलाकों की सिक्योरिटी पक्का करने में नाकामी को दिखाया है.

सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी ग्रुप ने इस करतूत की जिम्मेदारी नहीं ली है.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बम धमाके की निंदा करते हुए इसे "एंटी-एजुकेशन एक्ट" बताया है. उन्होंने कहा कि ऐसे हमले ट्राइबल बेल्ट में शांति और डेवलपमेंट की कोशिशों को पटरी से उतार देते हैं.

अधिकारियों ने यह भी वादा किया कि दोषियों को जल्द ही पकड़ कर इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा. पुलिस ने धमाके वाली जगह से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, और बम डिस्पोजल यूनिट के एनालिसिस का इंतजार है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चलता है कि डिवाइस को या तो रिमोट से या टाइमर मैकेनिज्म के जरिए ब्लास्ट किया गया था.

ये भी पढ़ें - Blast In Pakistan : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादी हमले में 13 मजदूरों की मौत

TAGGED:

BLAST IN NORTH WAZIRISTAN PAKISTAN
BLAST IN NORTH WAZIRISTAN
SCHOOL BLAST IN PAKISTAN
BLAST IN KHYBER PAKHTUNKHWA
BLAST IN PAKISTAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.