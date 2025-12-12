ETV Bharat / international

पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में धमाके से स्कूल बिल्डिंग तबाह

खैबर पख्तूनख्वा (पाकिस्तान): गुरुवार देर रात पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान की मीर अली तहसील में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में भयानक धमाके से बिल्डिंग तबाह हो गई. इससे 600 से ज़्यादा बच्चों के पास पढ़ने के लिए जगह नहीं बची.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, अनजान हमलावरों ने खुशहाली गांव के अयाज कोट इलाके में सरकारी प्राइमरी स्कूल में बम लगा दिए. इससे स्कूल का ज़्यादातर हिस्सा बर्बाद हो गया और इलाके में पढ़ाई-लिखाई रुक गई.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि यह स्कूल इलाके का अकेला चालू प्राइमरी इंस्टीट्यूशन था, जो सैकड़ों स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी एजुकेशनल सेंटर था.

ब्लास्ट के बाद, अधिकारियों ने डैमेज बिल्डिंग को सील कर दिया और दूसरे इंतज़ामों पर सोचना शुरू कर दिया, ताकि टेम्पररी जगहों पर क्लास फिर से शुरू हो सकें.

लोकल बुज़ुर्गों और पेरेंट्स ने इस बात पर हैरानी और गुस्सा जाहिर किया कि यह बच्चों का भविष्य खराब करने की जानबूझकर की गई कोशिश है. कम्युनिटी के एक बुज़ुर्ग ने कहा, "यह स्कूल हमारी कम्युनिटी का दिल था और हमारे बच्चों के लिए उम्मीद की किरण था. इसका टूटना हमारे सपनों पर हमले जैसा लगता है."