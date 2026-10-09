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रियाद हवाई अड्डे पर हमला, तीन नागरिकों की मौत, हूती विद्रोहियों ने ली जिम्मेदारी

रियाद हवाई अड्डे पर हमला ( ANI )

रियाद, सऊदी अरब: यमन के हूतियों के हमले में सऊदी एयरलाइंस के एक पायलट की गुरुवार को रियाद एयरपोर्ट पर मौत हो गई. हमले में एक एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हो गया.

सऊदी एयरलाइंस ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई एक घटना का जिक्र करते हुए एक बयान में कहा कि सऊदी एयरलाइंस को यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कैप्टन हमूद अली अलकलथामी की मौत हो गई है.

समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, रियाद हवाई अड्डे पर गुरुवार को हुए हमलों में तीन सऊदी नागरिकों की मौत हो गई. हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली. सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी दी.