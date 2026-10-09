रियाद हवाई अड्डे पर हमला, तीन नागरिकों की मौत, हूती विद्रोहियों ने ली जिम्मेदारी
रियाद हवाई अड्डे पर गुरुवार को हुए हमलों में तीन सऊदी नागरिकों की मौत हो गई.
Published : October 9, 2026 at 3:22 PM IST
रियाद, सऊदी अरब: यमन के हूतियों के हमले में सऊदी एयरलाइंस के एक पायलट की गुरुवार को रियाद एयरपोर्ट पर मौत हो गई. हमले में एक एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हो गया.
सऊदी एयरलाइंस ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई एक घटना का जिक्र करते हुए एक बयान में कहा कि सऊदी एयरलाइंस को यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कैप्टन हमूद अली अलकलथामी की मौत हो गई है.
समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, रियाद हवाई अड्डे पर गुरुवार को हुए हमलों में तीन सऊदी नागरिकों की मौत हो गई. हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली. सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि गुरुवार को रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सउदिया एयरलाइंस के एक एयरक्राफ्ट को निशाना बनाकर किए गए दो हमलों में तीन सऊदी नागरिक मारे गए और कई अन्य लोग घायल हो गए. बयान में कहा गया कि पहला हमला एयरपोर्ट की सुविधाओं को निशाना बनाकर किया गया, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट पर हुआ. इसमें जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं बताई गई है. हालांकि पड़ोसी यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया है.
कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि, यमन के हूतियों के हमले में सऊदी एयरलाइंस के एक पायलट की गुरुवार को रियाद एयरपोर्ट पर मौत हो गई. रियाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों की जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है. एजेंसी के मुताबिक हमलों में एयरपोर्ट की जगहों और नेशनल फ्लैग कैरियर सऊदी के एक प्लेन को निशाना बनाया गया था.
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