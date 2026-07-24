सऊदी प्रिंस की लंदन में ड्रग्स-शराब के ओवरडोज से हुई थी मौत! ब्रिटिश कोर्ट का बड़ा फैसला
सऊदी अरब के प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद बीते साल लंदन के एक लग्जरी होटल में मृत पाए गए थे. अब उनकी मौत का राज खुला.
Published : July 24, 2026 at 5:47 PM IST
लंदनः लंदन में 29 वर्षीय सऊदी प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुलअजीज बिन जलावी अल सऊद की हुई मौत के रहस्यों पर से पूरी तरह पर्दा उठ गया है. ब्रिटिश अदालत की कानूनी सुनवाई में यह साफ हो गया है कि प्रिंस की जान किसी आपराधिक साजिश या आत्महत्या की वजह से नहीं, बल्कि विभिन्न नशीले पदार्थों और अत्यधिक शराब के एक साथ सेवन के कारण हुए घातक हादसे में गई थी.
होटल के बाथरूम में मिला था शव
यह पूरी घटना 25 नवंबर 2025 की है. प्रिंस अब्दुल्ला वेस्ट लंदन के केंसिंग्टन इलाके में स्थित प्रसिद्ध मैरियट होटल के एक महंगे सुइट में ठहरे हुए थे. सफाई कर्मचारी जब अंदर दाखिल हुआ तो वहां का नजारा बेहद चौंकाने वाला था. प्रिंस अपने बंद बाथरूम के फर्श पर अचेत अवस्था में पड़े हुए थे. होटल प्रबंधन ने तत्काल सुरक्षाकर्मियों और पैरामेडिक्स को मौके पर बुलाया. डॉक्टरों ने उन्हें होश में लाने के कई प्रयास किए, लेकिन तब तक उनका निधन हो चुका था.
रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य
इनर वेस्ट लंदन कोरोनर कोर्ट में पेश की गई मेडिकल और टॉक्सिकोलॉजी (विष विज्ञान) रिपोर्ट के मुताबिक, प्रिंस की मौत का मुख्य कारण गंभीर रूप से 'कार्डियक अरेस्ट' था, जो शरीर के भीतर पहुंचे खतरनाक रसायनों के मिश्रण की वजह से हुआ. प्रिंस के खून में अल्कोहल की मात्रा बहुत अधिक पाई गई, जो ब्रिटेन में कानूनी रूप से निर्धारित ड्राइविंग सीमा से कई गुना अधिक थी.
उनके शरीर से कुछ प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के अंश बरामद हुए. प्रिंस कुछ तनाव और अवसाद रोधी दवाओं का भी सेवन कर रहे थे, जिनका स्तर शरीर में खतरनाक पाया गया.
रिहैब सेंटर में चला था इलाज
अदालत को दी गई जानकारी के अनुसार, सऊदी शाही परिवार के सदस्य प्रिंस अब्दुल्ला लंबे समय से शराब और दवाओं की लत से जूझ रहे थे. अपनी मौत से करीब तीन महीने पहले, उन्होंने लंदन के 'प्रायरी क्लिनिक' और मर्सिसाइड स्थित 'रेनफोर्ड हॉल' नामक निजी नशामुक्ति केंद्रों में समय बिताया था. जहां उनका डिटॉक्सीफिकेशन इलाज भी हुआ था.
19 नवंबर को वे अस्पताल से छुट्टी पाकर एक सप्ताह के लिए इस होटल में रहने आए थे. घटना की पूर्व संध्या पर उन्हें सीसीटीवी में अकेले बाहर सिगरेट पीते हुए देखा गया था और कमरे में उनके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी के सबूत नहीं मिले.
अदालत का अंतिम निष्कर्ष
असिस्टेंट कोरोनर जीन हार्किन ने मामले की गहराई से समीक्षा करने के बाद इस मौत को "मिसएडवेंचर" (दुर्घटनावश हुई मौत) के रूप में दर्ज किया है. अदालत ने पूरी तरह स्पष्ट किया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और न ही प्रिंस ने किसी से अपनी जान लेने की बात कही थी, जिससे आत्महत्या की संभावना खारिज होती है.
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