दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों में एक आरामको पर हूतियों का हमला, मिसाइलों से हदला सऊदी अरब
यह हमला तब हुआ जब ईरान समर्थित हूती और उनसे लड़ रहे सऊदी गठबंधन ने एक-दूसरे पर हमला किया.
Published : October 14, 2026 at 9:00 AM IST
काहिरा: सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक अरामको की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में थोड़ी आग लग गई. देश के पूर्वी प्रांत में हुए हमले में इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया. मंत्रालय ने कहा कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है.
यह हमला तब हुआ जब ईरान समर्थित हूती और उनसे लड़ रहे सऊदी गठबंधन ने मंगलवार रात को एक-दूसरे पर हमला किया. यह युद्ध खाड़ी देश में पहले से जारी संकट के बीच नया बवाल है. जहां ये हमला हुआ वो तेल का एक बड़ा केंद्र है. यहां हमले को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किए गए थे.
सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने कहा कि नष्ट किए गए दो हूती मिसाइलों का मलबा रियाद के रिहायशी इलाकों में गिरा, जिससे चार लोग घायल हो गए और 15 घरों को नुकसान पहुंचा. हूती द्वारा चलाए जा रहे ब्रॉडकास्टर अल मसीरा और निवासियों ने बताया कि सऊदी अरब के नेतृत्व में यमन में सेनाओं के गठबंधन ने मंगलवार को हूती विद्रोहियों के कब्जे वाली यमन की राजधानी पर नए हवाई हमले किए.
ये हमले तब हुए जब गठबंधन के प्रवक्ता ने लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए इलाका खाली करने की अपील की. लोगों ने बताया कि शहर के पश्चिम में सुबाहा फ्यूल फैसिलिटी पर गठबंधन के हमले के कुछ घंटों बाद सना में जोरदार धमाके सुने गए.
इससे पहले एक खास बयान में गठबंधन ने हूती-नियंत्रित राजधानी में आम लोगों से कहा था कि वे यमनी ऑयल कंपनी की साइट और पास के स्टोरेज एरिया को खाली कर दें. गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने हूती पर आरोप लगाया कि वे इस जगह और इसके अंडरग्राउंड फ्यूल डिपो का इस्तेमाल अपनी मिसाइलों और ड्रोन के हथियारों के जखीरे के लिए कर रहे हैं.
ऐसा लगता है कि हूतियों को हमले का अंदाजा था. तेल कंपनी ने कहा कि उसकी स्टोरेज की जगहें खाली थी और सऊदी हमले से तेल के भंडार या लोगों के लिए सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा. फिर भी शहर में मौजूद लोगों ने कमी के डर से कुछ गैस स्टेशनों पर पहुंचे जिससे कारों की लाइनें लग गई.
चेतावनी के कुछ ही समय बाद हूती मिलिट्री के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने टेलीग्राम पर कहा कि सना पर किसी भी सऊदी हमले का सऊदी राजधानी रियाद में कड़ा और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा. कुछ घंटों बाद सऊदी अरब ने रियाद और पूर्वी प्रांत की ओर आ रही मिसाइलों के लिए अलर्ट जारी किया, लेकिन जल्दी ही कहा कि खतरा टल गया है.
गठबंधन ने कहा कि उसने रियाद और दक्षिणी प्रांत वादी अल-दावसिर समेत देश के कई इलाकों में हूती की लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोका दिया. रियाद के लोगों ने तेज धमाकों की आवाज सुनने की बात कही.
इंश्योरेंस कंपनियों और सरकारी अधिकारियों की सलाह पर एयरलाइंस ने मंगलवार को अपने कई प्लेन रियाद से हटा लिए क्योंकि और हमलों का खतरा था. ऑस्प्रे फ़्लाइट सॉल्यूशंस के चीफ इंटेलिजेंस ऑफ़िसर मैथ्यू बोरी, जिनकी कंपनी एयरलाइंस, इंश्योरेंस कंपनियों और देशों को फ़्लाइट के खतरों के बारे में सलाह देती है, ने कहा कि उन्हें प्लेन देश के दूसरे एयरपोर्ट पर ले जाने की जरूरत थी ताकि वे यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकें.