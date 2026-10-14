ETV Bharat / international

दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों में एक आरामको पर हूतियों का हमला, मिसाइलों से हदला सऊदी अरब

अरामको के सीईओ अमीन अल-नासर रविवार, 11 अक्टूबर, 2026 को रियाद, सऊदी अरब में इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की मीटिंग में शामिल हुए ( AP )

काहिरा: सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक अरामको की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में थोड़ी आग लग गई. देश के पूर्वी प्रांत में हुए हमले में इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया. मंत्रालय ने कहा कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

यह हमला तब हुआ जब ईरान समर्थित हूती और उनसे लड़ रहे सऊदी गठबंधन ने मंगलवार रात को एक-दूसरे पर हमला किया. यह युद्ध खाड़ी देश में पहले से जारी संकट के बीच नया बवाल है. जहां ये हमला हुआ वो तेल का एक बड़ा केंद्र है. यहां हमले को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किए गए थे.

सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने कहा कि नष्ट किए गए दो हूती मिसाइलों का मलबा रियाद के रिहायशी इलाकों में गिरा, जिससे चार लोग घायल हो गए और 15 घरों को नुकसान पहुंचा. हूती द्वारा चलाए जा रहे ब्रॉडकास्टर अल मसीरा और निवासियों ने बताया कि सऊदी अरब के नेतृत्व में यमन में सेनाओं के गठबंधन ने मंगलवार को हूती विद्रोहियों के कब्जे वाली यमन की राजधानी पर नए हवाई हमले किए. ये हमले तब हुए जब गठबंधन के प्रवक्ता ने लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए इलाका खाली करने की अपील की. ​लोगों ने बताया कि शहर के पश्चिम में सुबाहा फ्यूल फैसिलिटी पर गठबंधन के हमले के कुछ घंटों बाद सना में जोरदार धमाके सुने गए. इससे पहले एक खास बयान में गठबंधन ने हूती-नियंत्रित राजधानी में आम लोगों से कहा था कि वे यमनी ऑयल कंपनी की साइट और पास के स्टोरेज एरिया को खाली कर दें. गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने हूती पर आरोप लगाया कि वे इस जगह और इसके अंडरग्राउंड फ्यूल डिपो का इस्तेमाल अपनी मिसाइलों और ड्रोन के हथियारों के जखीरे के लिए कर रहे हैं.