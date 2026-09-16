ETV Bharat / international

पवित्र मक्का शहर के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने दी कड़ी चेतावनी

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

By ANI 3 Min Read

रियाद: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बुधवार को चेतावनी दी कि इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थलों पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है. इससे पहले सऊदी एयर डिफेंस ने पवित्र शहर मक्का पर हूती द्वारा लॉन्च किए गए एक ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया. गठबंधन की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक रॉयल सऊदी एयर डिफेंस फोर्सेज ने मंगलवार शाम को ड्रोन को मक्का के आसपास के मना किए गए एयरस्पेस में घुसने से पहले ही रोक लिया. गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मल्की ने इस घटना को दुश्मन और आतंकवादी हरकत बताया और कहा कि ड्रोन को हूती लड़ाकों ने लॉन्च किया. अल-मल्की ने कहा, 'दो पवित्र मस्जिदों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एक रेड लाइन है और कहा कि गठबंधन की जॉइंट फोर्सेज कमांड हूती की गतिविधियों के खिलाफ जरूरी और रोकने वाले कदम उठाने में हिचकिचाएगी नहीं. गठबंधन ने कहा कि यह घटना मक्का को निशाना बनाने की दूसरी कोशिश है, और 27 जुलाई, 2017 को बैलिस्टिक मिसाइल से की गई पिछली कोशिश का जिक्र किया. ताजा घटना को रहस्य की जन्मभूमि, संदेश की जमीन और दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के दिलों को अपनी ओर खींचने वाली जगह को निशाना बनाने की कोशिश बताते हुए अल-मल्की ने कहा कि यह तीर्थयात्रियों को डराने और नागरिकों और रहने वालों को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश थी.