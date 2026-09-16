पवित्र मक्का शहर के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने दी कड़ी चेतावनी
गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मल्की ने इस घटना को दुश्मन और आतंकवादी हरकत बताया और कहा कि ड्रोन को हूतियों ने लॉन्च किया.
By ANI
Published : September 16, 2026 at 10:20 AM IST
रियाद: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बुधवार को चेतावनी दी कि इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थलों पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है. इससे पहले सऊदी एयर डिफेंस ने पवित्र शहर मक्का पर हूती द्वारा लॉन्च किए गए एक ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया.
गठबंधन की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक रॉयल सऊदी एयर डिफेंस फोर्सेज ने मंगलवार शाम को ड्रोन को मक्का के आसपास के मना किए गए एयरस्पेस में घुसने से पहले ही रोक लिया. गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मल्की ने इस घटना को दुश्मन और आतंकवादी हरकत बताया और कहा कि ड्रोन को हूती लड़ाकों ने लॉन्च किया.
अल-मल्की ने कहा, 'दो पवित्र मस्जिदों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एक रेड लाइन है और कहा कि गठबंधन की जॉइंट फोर्सेज कमांड हूती की गतिविधियों के खिलाफ जरूरी और रोकने वाले कदम उठाने में हिचकिचाएगी नहीं. गठबंधन ने कहा कि यह घटना मक्का को निशाना बनाने की दूसरी कोशिश है, और 27 जुलाई, 2017 को बैलिस्टिक मिसाइल से की गई पिछली कोशिश का जिक्र किया.
ताजा घटना को रहस्य की जन्मभूमि, संदेश की जमीन और दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के दिलों को अपनी ओर खींचने वाली जगह को निशाना बनाने की कोशिश बताते हुए अल-मल्की ने कहा कि यह तीर्थयात्रियों को डराने और नागरिकों और रहने वालों को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश थी.
सऊदी का यह बयान यमन में मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर गठबंधन सेना के साथ-साथ रियाद और हूतियों के बीच बढ़ते आरोपों के बीच आया है. हमलों की कोशिश से पहले मंगलवार को टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए एक बयान में हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा कि सऊदी लड़ाकू विमानों ने पिछले 24 घंटों में खामिस मुशैत और ताइफ एयरबेस से एफ-15 और टाइफून विमानों का इस्तेमाल करके 52 हवाई हमले किए थे.
सारी ने आरोप लगाया कि हमलों में तैज गवर्नरेट में स्कूल, पुल और सड़कों के साथ-साथ अल-जौफ, अल-बैदा, सादा और अमरान गवर्नरेट में दूसरे टारगेट पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा. बताए गए बयानों में इन दावों की अलग से पुष्टि नहीं हुई. सारी ने बयान में कहा, 'इन क्रूर हमलों का जवाब दिया जाएगा.'
ये ताजा घटनाक्रम ऐसे समय में हुए हैं जब पश्चिम एशिया का संघर्ष यमन और सऊदी-हूथी थिएटर तक फैल गया है, जिससे स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण बाब-अल-मंडेब स्ट्रेट के आसपास तनाव बढ़ गया. हूतियों ने समुद्री गलियारे में कमर्शियल जहाजों को भी निशाना बनाया. इससे बड़े क्षेत्रीय तनाव के बीच यह जलमार्ग चिंता का एक बड़ा मुद्दा बन गया. मक्का को लेकर सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन की चेतावनी रियाद और हूती आंदोलन के बीच बयानबाजी में और बढ़ोतरी का संकेत है.