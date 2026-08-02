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सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप से ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने के बजाय हालात को सुधारने की अपील की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (फाइल फोटो ) ( IANS )

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वाशिंगटन: सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिलिट्री स्ट्राइक के प्लान पर फिर से सोचने की अपील की है. यह बात मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से एक्सियोस की एक रिपोर्ट में कही गई है. एक्सियोस के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस ने शनिवार को ट्रंप के साथ फोन पर अपनी चिंताएं बताई और उनसे ईरान के खिलाफ बड़ा मिलिट्री हमला करने के बजाय तनाव कम करने की अपील की. रिपोर्ट में दो अमेरिकी अधिकारियों का जिक्र है, जिनमें से एक ने एक्सियोस को बताया कि सऊदी ने चिंता जताई और एक्शन प्लान के बारे में साफ जानकारी मांगी. इसमें आगे सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि एमबीएस ने ट्रंप से बड़े पैमाने पर हमले करने के बजाय हालात को सुधारने की अपील की, क्योंकि उन्हें डर है कि इस तरह की कार्रवाई से पूरे इलाके में पहले कभी नहीं हुई ऐसी तनातनी शुरू हो सकती है. यह डेवलपमेंट तब हुआ है जब इजराइल ने कथित तौर पर ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी मिलिट्री कार्रवाई फिर से शुरू होने की संभावना के लिए अपनी तैयारी बताई है. द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक दो इजराइली सूत्रों का हवाला देते हुए इजराइल ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि वह हाई अलर्ट पर है और अमेरिका के बड़े पैमाने पर नए हमलों की संभावना के लिए तैयार है. इस महीने की शुरुआत में ईरान को टारगेट करके लगातार 13 रातों तक अमेरिकी बमबारी के बाद ट्रंप ने बड़े मिलिट्री एक्शन के प्लान को टाल दिया था.