सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप से ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने के बजाय हालात को सुधारने की अपील की
सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा कि उन्हें डर है इस कार्रवाई से पूरे इलाके में पहले कभी नहीं हुई ऐसी तनातनी शुरू हो सकती है.
By ANI
Published : August 2, 2026 at 10:06 AM IST
वाशिंगटन: सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिलिट्री स्ट्राइक के प्लान पर फिर से सोचने की अपील की है. यह बात मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से एक्सियोस की एक रिपोर्ट में कही गई है.
एक्सियोस के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस ने शनिवार को ट्रंप के साथ फोन पर अपनी चिंताएं बताई और उनसे ईरान के खिलाफ बड़ा मिलिट्री हमला करने के बजाय तनाव कम करने की अपील की. रिपोर्ट में दो अमेरिकी अधिकारियों का जिक्र है, जिनमें से एक ने एक्सियोस को बताया कि सऊदी ने चिंता जताई और एक्शन प्लान के बारे में साफ जानकारी मांगी.
🚨BREAKING: Iran says they have agreed to end their nuclear program and leaving the Strait of Hormuz alone.— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 2, 2026
Trump responds: The U.S. is "locked and loaded at levels not seen since WWII, but will hold off the attack if the deal is rapidly finalized!"
"The U.S.A. is locked and… pic.twitter.com/yqlkBs8Lj6
इसमें आगे सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि एमबीएस ने ट्रंप से बड़े पैमाने पर हमले करने के बजाय हालात को सुधारने की अपील की, क्योंकि उन्हें डर है कि इस तरह की कार्रवाई से पूरे इलाके में पहले कभी नहीं हुई ऐसी तनातनी शुरू हो सकती है. यह डेवलपमेंट तब हुआ है जब इजराइल ने कथित तौर पर ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी मिलिट्री कार्रवाई फिर से शुरू होने की संभावना के लिए अपनी तैयारी बताई है.
द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक दो इजराइली सूत्रों का हवाला देते हुए इजराइल ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि वह हाई अलर्ट पर है और अमेरिका के बड़े पैमाने पर नए हमलों की संभावना के लिए तैयार है. इस महीने की शुरुआत में ईरान को टारगेट करके लगातार 13 रातों तक अमेरिकी बमबारी के बाद ट्रंप ने बड़े मिलिट्री एक्शन के प्लान को टाल दिया था.
सऊदी अरब अकेला ऐसा इलाकाई देश नहीं है जिसने वॉशिंगटन से और तनाव न बढ़ाने की अपील की है. एक्सियोस के मुताबिक कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, तुर्की और पाकिस्तान ने भी बड़े इलाके में लड़ाई की संभावना पर चिंता जताई है और संयम बरतने को कहा है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच हुई इनडायरेक्ट बातचीत से कुछ प्रोग्रेस हुई है, हालांकि दोनों पक्ष अभी तक किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचे हैं. इस बीच ट्रंप ने रविवार को ऐलान किया कि उन्होंने ईरान पर हमले की धमकी को कैंसिल करने का फ़ैसला किया है, साथ ही बातचीत फेल होने पर भविष्य में मिलिट्री एक्शन की गुंजाइश भी खुली रखी है.
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वह प्लान किए गए हमले को कैंसिल कर रहे हैं, 'अगर वे जल्दी से डील कर पाते हैं' और कहा कि इजराइल 'इस कमिटमेंट में मेरे साथ है.' ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन रोकने का फैसला किया है क्योंकि डील की सीमाओं पर सहमति हो गई है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ 'दूसरे विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा गया आतंक, ताकत और ताकत' दिखाने के लिए तैयार था.
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ईरान और दूसरे देशों ने अभी हमसे प्लान किए गए हमले को रोकने के लिए कहा है क्योंकि डील की सीमाओं पर सहमति हो गई है. ट्रंप के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोलना और ईरान के न्यूक्लियर खतरे का अंत शामिल होगा.
ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, 'इस रिक्वेस्ट के आधार पर मैं दुनिया के भविष्य के फायदे के लिए और इसी तरह एक खुशहाल ईरान के बने रहने के लिए हमले को कैंसिल करने के लिए सहमत हो गया हूं, बशर्ते हम जल्दी से एक डील कर सकें. इजराइल इस कमिटमेंट में मेरे साथ है. सब लोग काम पर लग जाएं और इसे पूरा करें.'