'फ्लाइट से यात्रियों को निकालने का प्लान इजराइल ने बनाया था, लेकिन सऊदी अरब ने नहीं दी इजाजत'
क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं, लिहाजा अनुमति नहीं दी गई.
Published : October 4, 2026 at 10:59 AM IST
नई दिल्ली : सऊदी अरब के उत्तर-पश्चिमी इलाके के एयरपोर्ट पर 'फ्लाईदुबई' (Flydubai) की फ्लाइट को डायवर्ट किया गया था. इस फ्लाइट से यात्रियों को निकालने के लिए इजराइल ने अनुमति मांगी थी, जिसे सऊदी अरब ने ठुकरा दिया. इस घटना ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की कमी को उजागर किया है, क्योंकि रियाद का लंबे समय से यह रुख रहा है कि फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिले बिना संबंध सामान्य नहीं हो सकते.
इजराइल ने 'फ्लाईदुबई' की फ्लाइट FZ1073 से अपने यात्रियों को निकालने के लिए एक फ्लाइट भेजने की कोशिश की थी. इस फ्लाइट की सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, क्योंकि को-पायलट ने कैप्टन पर हमला कर दिया था. इस घटना की जांच आतंकी हमले के तौर पर की जा रही है.
एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइल ने पहले यात्रियों को निकालने के लिए 'सुपर हरक्यूलिस' मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन भेजने की अनुमति मांगी थी और दूसरी बार में वह कमर्शियल प्लेन भेजने को भी तैयार था.हालांकि, सऊदी अरब ने इजराइल के दोनों अनुरोधों को ठुकरा दिया. बताया जाता है कि ये अनुरोध संयुक्त अरब अमीरात के जरिए भेजे गए थे. बाद में, 'फ्लाईदुबई' की ओर से भेजी गई एक दूसरी फ्लाइट से इजराइली यात्रियों को उनके देश वापस भेजा गया.
इजराइल को अपने प्लेन भेजने की अनुमति न देकर सऊदी अरब ने इस क्षेत्र में मौजूद मतभेदों को उजागर किया है. इससे पता चलता है कि अतीत में कुछ छोटे-मोटे कदम उठाए जाने के बावजूद, इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाना अभी भी एक दूर की कौड़ी है. इससे दोनों पक्षों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के बावजूद संबंधों की सीमा का भी पता चलता है.
फिलिस्तीन में भारत के पूर्व राजदूत और अरब मामलों के जानकार जिक्रुर रहमान ने कहा, "सबसे पहली बात तो यह है कि सऊदी अरब के इज़राइल के साथ कोई राजनीतिक या अन्य संबंध नहीं हैं. दोनों पक्षों के बीच कभी कोई यात्रा नहीं होती है. खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान (जो सभी देशों के बीच होता है) के अलावा किसी अन्य मंच पर कोई संबंध नहीं है."
उन्होंने कहा, "उनके इनकार की वजह संबंधों का न होना है. वे इजराइलियों को अपनी जमीन पर उतरने की इजाजत नहीं देंगे. वे हालात को खुद संभालने में सक्षम हैं. वरना, वे अमेरिका जैसे किसी दूसरे देश से मदद मांगते."
साल 2020 में ही सऊदी अरब ने एक इजराइली कमर्शियल विमान को अपने एयरस्पेस से गुजरने की इजाजत दी थी और फिर दो साल बाद, उसने इजराइली एयरलाइंस की रेगुलर उड़ानों के लिए अपना एयरस्पेस पूरी तरह खोल दिया.फिलिस्तीन पर अपने साफ रुख के बावजूद, अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते रखने वाले इस देश पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव रहा है कि वह 'अब्राहम एकॉर्ड्स' में शामिल होकर इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाए.
'अब्राहम एकॉर्ड्स' 2020 में हुए राजनयिक समझौतों की एक सीरीज है, जिसे अमेरिका ने इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध सामान्य करने के लिए करवाया था.संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे कई अरब देश इसमें शामिल हो चुके हैं और वॉशिंगटन इसे अरब दुनिया और इजराइल के बीच संबंध बनाने के एक जरिया के तौर पर देखता है. लेकिन रियाद के साथ अब्राहम एकॉर्ड्स पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया इजराइल की गाजा में कार्रवाई और वेस्ट बैंक में इजराइली बसने वालों की हिंसा की वजह से मुश्किल हो गई है.सऊदी अरब का रुख यह है कि इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए फिलिस्तीन का एक आजाद देश होना जरूरी शर्त है.
हाल ही में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन पर सऊदी अरब का रुख भी सामने आया, जहां उसके विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने इजराइल की आलोचना करते हुए फिलिस्तीनी इलाकों से लोगों को जबरन हटाने की किसी भी कोशिश को खारिज कर दिया.
सऊदी विदेश मंत्री ने कहा, "गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोगों की लगातार पीड़ा, इजराइली कब्जे के तहत नागरिकों को निशाना बनाना, मानवीय सहायता में बाधा डालना, जबरन विस्थापन की कोशिशें और अवैध बस्तियों का लगातार विस्तार - ये सभी अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन हैं."
उनके अनुसार किंगडम फिलिस्तीनी इलाकों में जबरन विस्थापन या यथास्थिति बदलने की किसी भी कोशिश को खारिज करता है.ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौते को अब्राहम समझौते में शामिल होने की शर्त से भी जोड़ दिया.
सऊदी अरब ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत एक नागरिक परमाणु कार्यक्रम विकसित करने का इच्छुक रहा है. वह ईरान का मुकाबला करने के लिए परमाणु क्षमता हासिल करने का भी इच्छुक है.ट्रंप ने कहा कि यह समझौता तभी लागू होगा जब सऊदी अरब अमेरिका की मध्यस्थता वाले अब्राहम समझौते में शामिल होगा. अमेरिकी दबाव के बावजूद, विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब के इस समय समझौते में शामिल होने की संभावना कम है.
रहमान ने कहा, "वे स्पष्ट हैं कि जब तक फिलिस्तीन के लिए 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' (दो-राज्य समाधान) तय नहीं हो जाता, तब तक वे इजराइल के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं बनाएंगे. वे यह नहीं दिखाना चाहते कि वे इजराइलियों का समर्थन कर रहे हैं."हालांकि इजराइली लोगों को निकालने की अनुमति न देने के रियाद के फैसले ने ध्यान खींचा, लेकिन इजराइल ने सऊदी अरब को एक सऊदी हवाई अड्डे पर फ्लाईदुबई की उड़ान को सुरक्षित रूप से उतरने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया.इजराइली प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता डोरोन स्पीलमैन ने अल अरबिया इंग्लिश को बताया कि सऊदी अरब ने फ्लाईदुबई की घटना को "बहुत पेशेवर तरीके से" संभाला. उन्होंने कहा कि "हर इजराइली" किंगडम का आभारी है.
इजराइल और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंधों की कमी का सीधा असर भारत पर भी पड़ता है, जिसके इजराइल और सऊदी अरब दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, पश्चिम एशिया के संघर्ष की चपेट में आ गया है और सऊदी अरब व इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों की कमी के कारण यह मामला और भी उलझ गया है.इस कॉरिडोर में भारत, अमेरिका, यूएई, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी और इटली शामिल हैं.
ईरान में संघर्ष और सऊदी अरब पर हूती हमलों के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में आई रुकावटों के बाद इस कॉरिडोर का महत्व और बढ़ गया है. आईएमईसी प्रस्ताव में भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ने के लिए एक पूर्वी कॉरिडोर और अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ने के लिए एक उत्तरी कॉरिडोर शामिल है.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस कॉरिडोर का समर्थन करते हुए कहा था कि "मध्य पूर्व के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरानी चेकपॉइंट्स से दूर ले जाने" की जरूरत है.
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