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'फ्लाइट से यात्रियों को निकालने का प्लान इजराइल ने बनाया था, लेकिन सऊदी अरब ने नहीं दी इजाजत'

फ्लाईदुबई का प्लेन ( AP )

By Nirmala Ganapathy 7 Min Read

नई दिल्ली : सऊदी अरब के उत्तर-पश्चिमी इलाके के एयरपोर्ट पर 'फ्लाईदुबई' (Flydubai) की फ्लाइट को डायवर्ट किया गया था. इस फ्लाइट से यात्रियों को निकालने के लिए इजराइल ने अनुमति मांगी थी, जिसे सऊदी अरब ने ठुकरा दिया. इस घटना ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की कमी को उजागर किया है, क्योंकि रियाद का लंबे समय से यह रुख रहा है कि फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिले बिना संबंध सामान्य नहीं हो सकते.

इजराइल ने 'फ्लाईदुबई' की फ्लाइट FZ1073 से अपने यात्रियों को निकालने के लिए एक फ्लाइट भेजने की कोशिश की थी. इस फ्लाइट की सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, क्योंकि को-पायलट ने कैप्टन पर हमला कर दिया था. इस घटना की जांच आतंकी हमले के तौर पर की जा रही है. एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइल ने पहले यात्रियों को निकालने के लिए 'सुपर हरक्यूलिस' मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन भेजने की अनुमति मांगी थी और दूसरी बार में वह कमर्शियल प्लेन भेजने को भी तैयार था.हालांकि, सऊदी अरब ने इजराइल के दोनों अनुरोधों को ठुकरा दिया. बताया जाता है कि ये अनुरोध संयुक्त अरब अमीरात के जरिए भेजे गए थे. बाद में, 'फ्लाईदुबई' की ओर से भेजी गई एक दूसरी फ्लाइट से इजराइली यात्रियों को उनके देश वापस भेजा गया. इजराइल को अपने प्लेन भेजने की अनुमति न देकर सऊदी अरब ने इस क्षेत्र में मौजूद मतभेदों को उजागर किया है. इससे पता चलता है कि अतीत में कुछ छोटे-मोटे कदम उठाए जाने के बावजूद, इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाना अभी भी एक दूर की कौड़ी है. इससे दोनों पक्षों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के बावजूद संबंधों की सीमा का भी पता चलता है. फिलिस्तीन में भारत के पूर्व राजदूत और अरब मामलों के जानकार जिक्रुर रहमान ने कहा, "सबसे पहली बात तो यह है कि सऊदी अरब के इज़राइल के साथ कोई राजनीतिक या अन्य संबंध नहीं हैं. दोनों पक्षों के बीच कभी कोई यात्रा नहीं होती है. खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान (जो सभी देशों के बीच होता है) के अलावा किसी अन्य मंच पर कोई संबंध नहीं है." उन्होंने कहा, "उनके इनकार की वजह संबंधों का न होना है. वे इजराइलियों को अपनी जमीन पर उतरने की इजाजत नहीं देंगे. वे हालात को खुद संभालने में सक्षम हैं. वरना, वे अमेरिका जैसे किसी दूसरे देश से मदद मांगते." साल 2020 में ही सऊदी अरब ने एक इजराइली कमर्शियल विमान को अपने एयरस्पेस से गुजरने की इजाजत दी थी और फिर दो साल बाद, उसने इजराइली एयरलाइंस की रेगुलर उड़ानों के लिए अपना एयरस्पेस पूरी तरह खोल दिया.फिलिस्तीन पर अपने साफ रुख के बावजूद, अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते रखने वाले इस देश पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव रहा है कि वह 'अब्राहम एकॉर्ड्स' में शामिल होकर इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाए. 'अब्राहम एकॉर्ड्स' 2020 में हुए राजनयिक समझौतों की एक सीरीज है, जिसे अमेरिका ने इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध सामान्य करने के लिए करवाया था.संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे कई अरब देश इसमें शामिल हो चुके हैं और वॉशिंगटन इसे अरब दुनिया और इजराइल के बीच संबंध बनाने के एक जरिया के तौर पर देखता है. लेकिन रियाद के साथ अब्राहम एकॉर्ड्स पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया इजराइल की गाजा में कार्रवाई और वेस्ट बैंक में इजराइली बसने वालों की हिंसा की वजह से मुश्किल हो गई है.सऊदी अरब का रुख यह है कि इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए फिलिस्तीन का एक आजाद देश होना जरूरी शर्त है.