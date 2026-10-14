सऊदी अरब में ईशनिंदा को लेकर श्रीलंकन हिंदू को फांसी की सजा ! अंतिम समय में बच गई जान
सरकार की लगातार कूटनीतिक और कानूनी कोशिशों के कारण बची जान. पढ़ें पूरी स्टोरी.
Published : October 14, 2026 at 7:46 PM IST
कोलंबो : श्रीलंका के उप विदेश मंत्री ने बुधवार को बताया कि सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी के लिए श्रीलंका के एक प्रवासी कर्मचारी को सुनाई गई मौत की सजा को रद्द कर दिया है. 27 वर्षीय अनोझन शिवरासा को सितंबर में इस्लाम और पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ ईशनिंदा (धार्मिक अपमान) करने का दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी.
श्रीलंका के उप विदेश मंत्री अरुण हेमाचंद्र ने इस खबर की पुष्टि की है. उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि यह एक "बड़ी राहत" की बात है कि सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिवरासा की मौत की सजा को रद्द कर दिया. उन्होंने कहा कि यह फैसला श्रीलंका सरकार की लगातार कूटनीतिक और कानूनी कोशिशों का नतीजा है.
मंत्री ने सऊदी अरब सरकार, श्रीलंका के राजदूत, विदेश मंत्रालय के सचिव और अधिकारियों, श्रीलंका विदेशी रोजगार ब्यूरो के चेयरमैन और सदस्यों, और दोनों देशों की कानूनी टीमों की समर्पित कोशिशों की सराहना की. इस फैसले का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा कि उनकी सरकार शिवरासा और उनके परिवार को हर जरूरी मदद देना जारी रखेगी, ताकि बाकी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो सकें.
श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "इससे अनोझन, उनके परिवार और उन सभी श्रीलंकाई लोगों को बहुत राहत मिली है जिन्होंने उनके मामले पर गहरी चिंता के साथ नजर रखी थी. यह धैर्यपूर्ण कूटनीति, किसी मित्र देश की कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान और विदेश में एक श्रीलंकाई नागरिक के साथ खड़े रहने वाले लोगों की अथक मेहनत को दर्शाता है."
I welcome the decision by the Supreme Court of Saudi Arabia to set aside the death sentence imposed on Sri Lankan national Anojan Sivarasa. This brings immense relief to Anojan, his family, and all Sri Lankans who have followed his case with deep concern. It reflects the value of patient diplomacy, respect for the legal processes of a friendly nation, and the tireless work of those who stood by a Sri Lankan citizen abroad. I express my sincere appreciation to the Government of Saudi Arabia for this outcome. I also thank the many Saudi Arabian and Sri Lankan diplomats, civil servants and legal teams for their dedicated efforts. My Government will continue to extend all necessary support to Anojan and his family as the remaining legal processes conclude. No Sri Lankan who leaves our shores in search of a livelihood should ever feel that they stand alone.— Anura Kumara Dissanayake (@anuradisanayake) October 14, 2026
सऊदी अरब सरकार की तारीफ करते हुए, दिसानायके ने इस मामले में दोनों देशों के राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों और कानूनी टीमों की कड़ी मेहनत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया.उन्होंने कहा, "जब तक बाकी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जातीं, मेरी सरकार अनोझन और उनके परिवार को हर जरूरी मदद देती रहेगी. रोजी-रोटी की तलाश में देश छोड़ने वाले किसी भी श्रीलंकाई को कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे अकेले हैं."
इस प्रवासी मजदूर को अल-अहसा क्रिमिनल कोर्ट ने शुरू में पांच साल की जेल और 30 लाख सऊदी रियाल के जुर्माने की सज़ा सुनाई थी. यह सजा उसे फेसबुक पर बहस के दौरान की गई एक टिप्पणी के लिए दी गई थी.हालांकि उसने तुरंत वह टिप्पणी हटा दी थी और माफी मांगते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया था, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट उसके मालिक और सऊदी अधिकारियों तक पहुंच गया, जिसके बाद जुलाई में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले ने श्रीलंका में हलचल मचा दी और माफी दिलाने के लिए तेजी से राजनयिक कोशिशें शुरू हुईं. डेली मिरर अखबार के मुताबिक, इससे पहले रिजाना नफीक नाम की एक श्रीलंकाई प्रवासी मजदूर को मौत की सजा सुनाई गई थी और माफी दिलाने की कोशिशों के बावजूद उसे फांसी दे दी गई थी.
पूरे विवाद की शुरुआत श्रीलंका में एक हिंदू तीर्थयात्रा से जुड़े वीडियो से हुई थी. वीडियो में कथित तौर पर एक मुस्लिम युवक को तीर्थयात्रियों के साथ जा रहे कुत्ते को लात मारते देखा गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर धार्मिक पहचान को लेकर बहस शुरू हो गई. इसी बहस के दौरान हिंदू देवी देवता पर टिप्पणी कर दी गई. इस कमेंट से अरुण को गुस्सा आ गया और उसने भी पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी कर दी. उसकी इस टिप्पणी को अपमानजनक माना गया. हालांकि, अरुण ने तुरंत इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था.
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