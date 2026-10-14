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सऊदी अरब में ईशनिंदा को लेकर श्रीलंकन हिंदू को फांसी की सजा ! अंतिम समय में बच गई जान

सांकेतिक तस्वीर ( AP )

कोलंबो : श्रीलंका के उप विदेश मंत्री ने बुधवार को बताया कि सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी के लिए श्रीलंका के एक प्रवासी कर्मचारी को सुनाई गई मौत की सजा को रद्द कर दिया है. 27 वर्षीय अनोझन शिवरासा को सितंबर में इस्लाम और पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ ईशनिंदा (धार्मिक अपमान) करने का दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी.

श्रीलंका के उप विदेश मंत्री अरुण हेमाचंद्र ने इस खबर की पुष्टि की है. उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि यह एक "बड़ी राहत" की बात है कि सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिवरासा की मौत की सजा को रद्द कर दिया. उन्होंने कहा कि यह फैसला श्रीलंका सरकार की लगातार कूटनीतिक और कानूनी कोशिशों का नतीजा है.

मंत्री ने सऊदी अरब सरकार, श्रीलंका के राजदूत, विदेश मंत्रालय के सचिव और अधिकारियों, श्रीलंका विदेशी रोजगार ब्यूरो के चेयरमैन और सदस्यों, और दोनों देशों की कानूनी टीमों की समर्पित कोशिशों की सराहना की. इस फैसले का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा कि उनकी सरकार शिवरासा और उनके परिवार को हर जरूरी मदद देना जारी रखेगी, ताकि बाकी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो सकें. श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "इससे अनोझन, उनके परिवार और उन सभी श्रीलंकाई लोगों को बहुत राहत मिली है जिन्होंने उनके मामले पर गहरी चिंता के साथ नजर रखी थी. यह धैर्यपूर्ण कूटनीति, किसी मित्र देश की कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान और विदेश में एक श्रीलंकाई नागरिक के साथ खड़े रहने वाले लोगों की अथक मेहनत को दर्शाता है."