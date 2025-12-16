ETV Bharat / international

सऊदी अरब का नया प्रॉपर्टी कानून: विदेशियों के लिए खुले रियल एस्टेट मार्केट के दरवाजे

सऊदी अरब में मक्का, मदीना, जेद्दा और रियाद को छोड़कर विदेशियों को पूरे किंगडम में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलेगा.

Visitors walk outside the tombs at the Madain Saleh antiquities site, al-Ula
अल-उला में कब्रों के बाहर घूमते विज़िटर (ANI)
December 16, 2025

रियाद: सऊदी अरब एक नए कानूनी फ्रेमवर्क के तहत विदेशी नागरिकों को रियल एस्टेट का मालिक बनने की इजाजत दे रहा है, जो जनवरी 2026 से लागू होगा. इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि विदेशी कहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वे किस तरह की रियल एस्टेट के मालिक हो सकते हैं और पूरे किंगडम में कौन सी कानूनी सीमाएं लागू होंगी.

यह कदम रियल एस्टेट के प्रति देश के नजरिए में एक बड़ा बदलाव है, जो निवेश के अवसर प्रदान करता है. साथ ही स्पष्ट रेगुलेटरी निगरानी भी बनाए रखता है.सऊदी गजट ने बताया कि नगर पालिका और आवास मंत्री माजेद अल होगेल ने पुष्टि की है कि अपडेटेड सिस्टम विदेशियों को ज्यादातर सऊदी शहरों में आवासीय संपत्ति का मालिक बनने की अनुमति देगा, जो पिछले प्रतिबंधों से एक बड़ा बदलाव है. विदेशियों द्वारा आवासीय स्वामित्व पूरे किंगडम में अनुमत होगा.

गौरतलब है कि मक्का, मदीना, जेद्दा और रियाद को छोड़कर विदेशियों को पूरे किंगडम में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिया जाएगा. हालांकि, इन शहरों को आम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से बाहर रखा गया है, लेकिन अधिकारी बाद में इनके अंदर कुछ खास जोन तय कर सकते हैं.

रेसिडेंशियल यूनिट का मालिकाना हक
अरब न्यूज के मुताबिक गैर-निवासी अप्रूवल के बाद प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. किंगडम में रहने वाले गैर-सऊदी निवासियों के लिए कानून तय मालिकाना हक वाले जोन के बाहर एक रेसिडेंशियल यूनिट का मालिकाना हक देता है. यह पूरे देश में लागू होता है, सिवाय मक्का और मदीना के जहां रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित है.

दूसरी ओर गैर-निवासियों को सिर्फ उन्हीं इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत होगी जिन्हें अधिकारियों द्वारा खास तौर पर तय और अप्रूव किया गया हो. कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पूरी तरह से खोल दिया गया है.

हालांकि, इन शहरों को आम रेजिडेंशियल ओनरशिप से बाहर रखा गया है, लेकिन अथॉरिटी बाद में इनके अंदर कुछ खास जोन तय कर सकती हैं, जहां गैर-निवासी मंजूरी मिलने पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. किंगडम में रहने वाले गैर-सऊदी निवासियों के लिए कानून तय ओनरशिप जोन के बाहर एक रेजिडेंशियल यूनिट का मालिक बनने की इजाजत देता है.

यह पूरे देश में लागू होता है, सिवाय मक्का और मदीना के, जहां रेजिडेंशियल ओनरशिप सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित है. दूसरी ओर, गैर-निवासियों को सिर्फ उन्हीं इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत होगी जिन्हें अथॉरिटी ने खास तौर पर तय और मंजूर किया है. कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ओनरशिप पूरी तरह से खोल दी गई है.

कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ओपन
रेजिडेंशियल नियमों के उलट यह फ्रेमवर्क बिजनेस से जुड़ी प्रॉपर्टी के लिए ज़्यादा व्यापक तरीका अपनाता है. विदेशियों कमर्शियल प्रॉपर्टी,इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी का मालिक बनने की इजाजत होगी. यह सुविधा बिना किसी अपवाद के सऊदी के सभी शहरों में लागू होगी, जो पूरे किंगडम में विदेशी निवेश, औद्योगिक विकास और कृषि विकास को बढ़ावा देने के साफ इरादे का संकेत देता है.

कानूनी ढांचा और नियंत्रण
अपडेटेड सिस्टम को साफ भौगोलिक सीमाएं, मालिकाना हक की सीमाएं और कानूनी नियंत्रण तय करके विदेशी मालिकाना हक को रेगुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया है. गैर-सऊदी लोग सिर्फ मंत्रिपरिषद द्वारा तय किए गए इलाकों में ही प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं या रियल एस्टेट के अधिकार हासिल कर सकते हैं. ये पदनाम रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी की सिफारिशों पर आधारित हैं और आर्थिक और विकास मामलों की परिषद द्वारा अप्रूव्ड हैं.

अधिकारी रियल एस्टेट अधिकारों के प्रकार, अधिकतम मालिकाना हक अनुपात और सभी संबंधित शर्तों को परिभाषित करेंगे. यह ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी मालिकाना हक कानून द्वारा परिभाषित अधिकारों से परे अतिरिक्त विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है और प्रीमियम रेजिडेंसी प्रोग्राम या खाड़ी सहयोग परिषद देशों के साथ समझौतों जैसे अन्य कार्यक्रमों के तहत अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है.

रजिस्ट्रेशन के नियम, फीस और पेनल्टी
सभी नॉन-सऊदी व्यक्तियों और संस्थाओं को संबंधित अधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. मालिकाना हक तभी कानूनी रूप से मान्य होगा जब उसे रियल एस्टेट रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा. विदेशी मालिकाना हक पर प्रॉपर्टी की कीमत का पांच प्रतिशत तक ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, जिसकी डिटेल्स एग्जीक्यूटिव नियमों में बताई जाएंगी.

कानून के उल्लंघन पर जुर्माना या चेतावनी मिल सकती है, जबकि गलत जानकारी देने पर SR10 मिलियन तक का जुर्माना लग सकता है और कुछ मामलों में कोर्ट के आदेश पर प्रॉपर्टी बेची जा सकती है. इन रणनीतिक उपायों के जरिए, सऊदी अरब का मकसद अपने रियल एस्टेट बाजार को विदेशी नागरिकों के लिए खोलना है, साथ ही रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों सेक्टरों में पूरी पारदर्शिता, रेगुलेटरी स्पष्टता और कंट्रोल्ड ग्रोथ सुनिश्चित करना है.

