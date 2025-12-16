ETV Bharat / international

सऊदी अरब का नया प्रॉपर्टी कानून: विदेशियों के लिए खुले रियल एस्टेट मार्केट के दरवाजे

रियाद: सऊदी अरब एक नए कानूनी फ्रेमवर्क के तहत विदेशी नागरिकों को रियल एस्टेट का मालिक बनने की इजाजत दे रहा है, जो जनवरी 2026 से लागू होगा. इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि विदेशी कहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वे किस तरह की रियल एस्टेट के मालिक हो सकते हैं और पूरे किंगडम में कौन सी कानूनी सीमाएं लागू होंगी.

यह कदम रियल एस्टेट के प्रति देश के नजरिए में एक बड़ा बदलाव है, जो निवेश के अवसर प्रदान करता है. साथ ही स्पष्ट रेगुलेटरी निगरानी भी बनाए रखता है.सऊदी गजट ने बताया कि नगर पालिका और आवास मंत्री माजेद अल होगेल ने पुष्टि की है कि अपडेटेड सिस्टम विदेशियों को ज्यादातर सऊदी शहरों में आवासीय संपत्ति का मालिक बनने की अनुमति देगा, जो पिछले प्रतिबंधों से एक बड़ा बदलाव है. विदेशियों द्वारा आवासीय स्वामित्व पूरे किंगडम में अनुमत होगा.

गौरतलब है कि मक्का, मदीना, जेद्दा और रियाद को छोड़कर विदेशियों को पूरे किंगडम में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिया जाएगा. हालांकि, इन शहरों को आम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से बाहर रखा गया है, लेकिन अधिकारी बाद में इनके अंदर कुछ खास जोन तय कर सकते हैं.

रेसिडेंशियल यूनिट का मालिकाना हक

अरब न्यूज के मुताबिक गैर-निवासी अप्रूवल के बाद प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. किंगडम में रहने वाले गैर-सऊदी निवासियों के लिए कानून तय मालिकाना हक वाले जोन के बाहर एक रेसिडेंशियल यूनिट का मालिकाना हक देता है. यह पूरे देश में लागू होता है, सिवाय मक्का और मदीना के जहां रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित है.

दूसरी ओर गैर-निवासियों को सिर्फ उन्हीं इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत होगी जिन्हें अधिकारियों द्वारा खास तौर पर तय और अप्रूव किया गया हो. कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पूरी तरह से खोल दिया गया है.

हालांकि, इन शहरों को आम रेजिडेंशियल ओनरशिप से बाहर रखा गया है, लेकिन अथॉरिटी बाद में इनके अंदर कुछ खास जोन तय कर सकती हैं, जहां गैर-निवासी मंजूरी मिलने पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. किंगडम में रहने वाले गैर-सऊदी निवासियों के लिए कानून तय ओनरशिप जोन के बाहर एक रेजिडेंशियल यूनिट का मालिक बनने की इजाजत देता है.

यह पूरे देश में लागू होता है, सिवाय मक्का और मदीना के, जहां रेजिडेंशियल ओनरशिप सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित है. दूसरी ओर, गैर-निवासियों को सिर्फ उन्हीं इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत होगी जिन्हें अथॉरिटी ने खास तौर पर तय और मंजूर किया है. कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ओनरशिप पूरी तरह से खोल दी गई है.