सऊदी अरब में बस हादसे में 40 से ज़्यादा भारतीयों के मारे जाने की आशंका

एक आधिकारिक बयान में, राज्य सरकार ने पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और उन्हें दूतावास के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्रियों से जुड़ी एक बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया. तेलंगाना सरकार ने कहा कि स्थानीय मीडिया में इस दुर्घटना में भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों के मारे जाने की ख़बर आने के बाद वह रियाद स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, बस मक्का से मदीना जा रही थी जब रविवार को सऊदी समयानुसार रात लगभग 11 बजे यह दुर्घटना हुई. बस में ज़्यादातर तीर्थयात्री तेलंगाना के थे.

हैदराबाद: खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब में मदीना के पास उमराह यात्रियों, जिनमें से ज़्यादातर भारत से थे, को ले जा रही एक बस के एक डीज़ल टैंकर से टकरा जाने के बाद 40 से ज़्यादा भारतीय यात्रियों के मारे जाने की आशंका है.

तेलंगाना के मुख्य सचिव (मुख्यालय) के अनुसार, मक्का से मदीना जा रही बस में हैदराबाद के कई निवासी सवार थे. हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल को इस बारे में सूचित किया. उन्होंने दुर्घटना में हमारे राज्य के कितने लोग शामिल हैं. इसकी जानकारी एकत्र करने और मुख्य सचिव के अनुसार तुरंत उपलब्ध कराने का आदेश दिया. स्थिति पर नजर रखने के लिए सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है.

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि मक्का से मदीना जा रहे 42 हज यात्री उस बस में सवार थे, जिसमें आग लग गई. उन्होंने इस घातक दुर्घटना के बाद केंद्र से तत्काल कार्रवाई की मांग की.

ओवैसी ने कहा कि उन्होंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख अबू माथेन जॉर्ज से बात की है, जिन्होंने "मुझे आश्वासन दिया है कि वे मामले के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने हैदराबाद स्थित दो ट्रैवल एजेंसियों से भी संपर्क किया है और यात्रियों का विवरण रियाद दूतावास और विदेश सचिव के साथ साझा किया है.

केंद्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए ओवैसी ने कहा, "मैं केंद्र सरकार, विशेष रूप से विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से अनुरोध करता हूं कि वे शवों को भारत वापस लाएं और यदि कोई घायल हुआ है तो यह सुनिश्चित करें कि उन्हें उचित चिकित्सा उपचार मिले."