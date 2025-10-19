ETV Bharat / international

मदीना जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिग, तिरुवनंतपुरम डायवर्ट की गई फ्लाइट

मदीना जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडि ( सांकेतिक तस्वीर )

By PTI 2 Min Read

तिरुवनंतपुरम: इंडोनेशिया के जकार्ता से सऊदी अरब के मदीना जा रहे सऊदी अरब के एक विमान को रविवार को एक मेडिकल इमरजेंसी के बाद यहां हवाई अड्डे पर डायवर्ट कर दिया गया. हवाई अड्डे के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार जकार्ता से उड़ान भरने वाले सऊदी अरब के विमान संख्या 821 को एक यात्री के बेहोश हो जाने के बाद बीच रास्ते में ही डायवर्ट कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि विमान में 395 यात्री और 18 चालक दल के सदस्य सवार थे. लैंडिंग और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की गई

विमान ने तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संपर्क किया, जहां लैंडिंग और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की गई. अधिकारियों ने बताया कि विमान शाम करीब 7 बजे उतरा और यात्री जो एक इंडोनेशियाई नागरिक है, को तुरंत अनंतपुरी अस्पताल ले जाया गया.