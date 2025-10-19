ETV Bharat / international

मदीना जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिग, तिरुवनंतपुरम डायवर्ट की गई फ्लाइट

मदीना जा रहे सऊदी अरब के एक विमान को मेडिकल इमरजेंसी के बादतिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट डायवर्ट कर दिया गया.

flight
मदीना जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडि (सांकेतिक तस्वीर)
By PTI

Published : October 19, 2025 at 9:25 PM IST

2 Min Read
तिरुवनंतपुरम: इंडोनेशिया के जकार्ता से सऊदी अरब के मदीना जा रहे सऊदी अरब के एक विमान को रविवार को एक मेडिकल इमरजेंसी के बाद यहां हवाई अड्डे पर डायवर्ट कर दिया गया. हवाई अड्डे के अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार जकार्ता से उड़ान भरने वाले सऊदी अरब के विमान संख्या 821 को एक यात्री के बेहोश हो जाने के बाद बीच रास्ते में ही डायवर्ट कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि विमान में 395 यात्री और 18 चालक दल के सदस्य सवार थे.

लैंडिंग और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की गई
विमान ने तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संपर्क किया, जहां लैंडिंग और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की गई. अधिकारियों ने बताया कि विमान शाम करीब 7 बजे उतरा और यात्री जो एक इंडोनेशियाई नागरिक है, को तुरंत अनंतपुरी अस्पताल ले जाया गया.

यात्री को सीने में दर्द की शिकायत
हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में भर्ती यात्री का नाम लिया फतोना है और उसकी उम्र 37 साल है. इस बीच अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि यात्री को सीने में दर्द की शिकायत के साथ लाया गया था और उसका इमरजेंसी यूनिट में इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि यात्री के ईसीजी और ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं. एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि विमान बाद में रात करीब 8.30 बजे मदीना के लिए रवाना हुआ था.

मेडिकल इमरजेंसी में क्या होता है?
बता दें कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए केबिन क्रू की ट्रेनिंग दी जाती है. इसके लिए एयर होस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंट्स को फर्स्ट एड, सीपीआर और ऑक्सीजन सपोर्ट जैसी बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग दी जाती है.साथ ही हर विमान में एक इमरजेंसी मेडिकल किट होती है जिसमें दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, स्टेथोस्कोप आदि उपलब्ध होते हैं.

