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मक्का में गाय और ऊंट की कुर्बानी पर क्यों लगाया गया बैन? पढ़ें, ETV की ग्राउंड रिपोर्ट

अलफेलाली ने कहा कि हज अवधि के दौरान मुस्लिम न्यायशास्त्र (इस्लामी नियमों) की प्रक्रियाओं के अनुसार जानवरों की कुर्बानी के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग किया गया है. यह बूचड़खाना पवित्र मीना घाटी के पास बनाया गया है, जहां हज यात्री एक तय समय में विशेष प्रार्थनाएं करके हज यात्रा की शुरुआत करते हैं. प्रत्येक तीर्थयात्री अपनी 5 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद आभार व्यक्त करने और इस रस्म को याद रखने के प्रतीक के रूप में एक कुर्बानी देता है.

सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम 'हादी और अदाही' (Hadi and Adahi) के महाप्रबंधक सेराज मोहम्मद अलफेलाली ने कहा, "हम हज की अवधि के दौरान गायों और ऊंटों की कुर्बानी नहीं दे रहे हैं. सऊदी अधिकारियों ने 2019 में कोरोना के प्रकोप के बाद से बड़े जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया है."

मक्का (सउदी अरब): सऊदी अरब में हज के दौरान गाय और ऊंट की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह रोक बकरीद (ईद-उल-अजहा) के दौरान भी लागू रहती है. यह दुनिया भर के मुसलमानों का एक प्रमुख त्योहार है. लेकिन, मक्का में हज यात्रियों से कहा गया है कि वे हजारों साल पहले पैगंबर इब्राहिम (Prophet Abraham) द्वारा शुरू की गई इस रस्म की याद में केवल भेड़ों की ही कुर्बानी दें.

अलफेलाली मीडिया टीम को बूचड़खाने (स्लॉटर हाउस) के दौरे पर ले गए और उन्होंने जानवरों की कुर्बानी के विभिन्न चरणों के बारे में समझाया. जानवरों को काटने से लेकर 20 बड़े डीप फ्रीजरों में मांस को सुरक्षित रखने तक. उन्होंने बताया कि कुर्बानी से पहले जानवरों की मेडिकल जांच की जाती है और दूसरी बार मेडिकल जांच होने के बाद ही मांस को स्टोर किया जाता है. उन्होंने कहा कि इस केंद्र में औसतन दस लाख भेड़ों की कुर्बानी दी जाती है. एक जानवर के लिए 720 सऊदी रियाल (SAR) का भुगतान करना होता है. दस लाख (1 मिलियन) वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले एक आधुनिक बूचड़खाना बनाया गया है.

ऊंट. (फाइल फोटो) (AFP)

जानवरों की यह बड़े पैमाने पर होने वाली कुर्बानी पुरानी परंपराओं से अलग है, जब हज यात्री अपनी मौजूदगी में पारंपरिक तरीकों से कुर्बानी देते थे. अलफेलाली ने कहा, "अब हजयात्री कुर्बानी के जानवर की कीमत चुकाकर हमारे साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं. हम फोन मैसेज के जरिए हज यात्री को कुर्बानी के समय की जानकारी देते हैं, जिससे वे अपनी हज यात्रा के अगले चरणों को पूरा कर सकें." यात्रियों को उनके देशों के हज कमीशन कार्यालयों के माध्यम से भी सूचित किया जाता है.

हज यात्रा समाप्त होने और अपने देशों के लिए रवाना होने के तुरंत बाद, 'हादी और अदाही' के अधिकारी दुनिया भर में मांस बांटना शुरू कर देते हैं. अलफेलाली ने कहा, "हम कुर्बानी के जानवरों का मांस दुनिया भर के लगभग 37 मुस्लिम देशों में भेजते हैं. कुछ देश इसके लिए हमारी सरकार से संपर्क करते हैं. हम संयुक्त राष्ट्र गरीबी सूचकांक पर भी नजर रखते हैं और दुनिया में सबसे गरीब मुस्लिम आबादी वाले देशों को चुनते हैं."

हज के दौरान की गयी तैयारी. (फाइल) (AFP)

लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जानवरों की कुर्बानी के बाद जमा होने वाले टनों पशु अपशिष्ट (कचरे) का क्या होता है? अधिकारियों का कहना है कि कचरे को जमीन में दबाने की पुरानी प्रथा को धीरे-धीरे बंद किया जा रहा है. राष्ट्रीय कचरा प्रबंधन केंद्र ने मक्का में एक 'मॉडल लाइवस्टॉक सिटी' (आदर्श पशुधन शहर) परियोजना शुरू की है. यह परियोजना हज सीजन के दौरान जानवरों के अवशेषों और जैविक कचरे को रीसायकल करने के लिए बूचड़खाने को आधुनिक रेंडरिंग तकनीक प्रदान करती है.

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