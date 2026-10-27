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न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल चुनाव में बढ़ी हलचल, क्या लेटिशिया जेम्स को टक्कर दे पाएंगी भारतीय मूल की सरिता कोमाटिरेड्डी?

सरिता कोमातीरेड्डी, न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार ( Photo credit- @sarithaforny )

नई दिल्ली: भारतीय मूल की अमेरिकी रिपब्लिकन सरिता कोमातीरेड्डी न्यूयॉर्क की एक बेहद हाई-प्रोफाइल राजनीतिक लड़ाई में उतर चुकी हैं. वह 3 नवंबर को होने वाले अटॉर्नी जनरल के चुनाव में मौजूदा डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स को टक्कर दे रही हैं. सरिता एक पूर्व संघीय अभियोजक (फेडरल प्रोसिक्यूटर) हैं, जिन्हें आतंकवाद, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और कई अन्य जटिल मामलों को संभालने का 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वह अपने इसी कानून-व्यवस्था के रिकॉर्ड को अपने चुनाव प्रचार का सबसे मुख्य हिस्सा बना रही हैं.

सरिता (उम्र 42 वर्ष) ने फरवरी 2026 में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन हासिल किया था. उनका पूरा अभियान कानून और व्यवस्था के संदेश पर टिका है, जो न्यूयॉर्क में एक संघीय अभियोजक के रूप में उनके वर्षों के अनुभव और बाद में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में उनकी भूमिका पर आधारित है. लेकिन उनके इस कानूनी करियर के पीछे एक निजी कहानी भी है, जो एक भारतीय अप्रवासी परिवार से शुरू होती है और जिस पर 11 सितंबर 2001 (9/11) के आतंकवादी हमलों का गहरा असर पड़ा था.

जीवन का टर्निंग पॉइंट

सरिता कोमातीरेड्डी का कहना है कि 9/11 के आतंकवादी हमलों ने ही उन्हें लॉ में करियर बनाने का फैसला लेने के लिए प्रेरित किया. ये हमले न्यूयॉर्क में हुए थे, जहां उनका जन्म हुआ था और जहां बाद में उन्होंने देश के कुछ सबसे गंभीर अपराधों के खिलाफ मामले दर्ज करने में 10 साल से ज़्यादा का समय बिताया. न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी के रूप में, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और विदेशी सार्वजनिक भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर काम किया. वह राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर अपराध विभाग की एक सीनियर सदस्य बनीं और उन्होंने कई नेतृत्व वाली भूमिकाएं निभाईं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ और मनी लॉन्ड्रिंग विभाग की प्रमुख, अपीलों की उप-प्रमुख और सामान्य अपराधों की उप-प्रमुख शामिल थीं. उनकी कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद प्रोफाइल के अनुसार, उनके काम में निर्यात नियंत्रण, आर्थिक प्रतिबंध, हिंसक गिरोह और अन्य जटिल आपराधिक जांचें भी शामिल थीं. एक संघीय अभियोजक के रूप में अपने समय के दौरान, सरिता ने 8 जूरी मुकदमों का संचालन किया और यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स के सामने 15 अपीलों पर बहस की. 9/11 के अभियोजक से राजनीतिक उम्मीदवार तक

एक भारतीय अप्रवासी की बेटी से लेकर एक संघीय अभियोजक और वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी बनने तक का सरिता का सफर अब उन्हें चुनावी राजनीति में ले आया है. 3 नवंबर का चुनाव उन्हें जेम्स के सामने खड़ा करेगा. इस मुकाबले में सरिता आतंकवाद और संगठित आपराधिक गतिविधियों से लड़ने के अपने अनुभव का इस्तेमाल यह बताने के लिए कर रही हैं कि उन्हें न्यूयॉर्क का अगला अटॉर्नी जनरल क्यों बनाया जाना चाहिए. उनके लिए, यह चुनाव संघीय अदालतों के भीतर मामलों की पैरवी करने से लेकर न्यूयॉर्क के मतदाताओं से राज्य के सबसे प्रमुख कानून प्रवर्तन कार्यालयों में से एक की कमान उन्हें सौंपने की मांग करने तक का एक बड़ा बदलाव है. तेलंगाना से संबंध

सरिता कोमातीरेड्डी की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उनके अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है. उनका जन्म ब्रुकलिन में हुआ था, लेकिन उनके माता-पिता 1980 के दशक में भारत के उस हिस्से से अमेरिका आए थे जो आज तेलंगाना है. उन्होंने अपने बचपन का कुछ हिस्सा मिसौरी में भी बिताया. उन्होंने भारत में अपने पिता की साधारण शुरुआत और अमेरिका आने के उनके फैसले के बारे में खुलकर बात की है. चुनावी रैलियों और मीडिया के सामने वह खुद को एक 'अप्रवासी की बच्ची' बताती हैं और अपनी कहानी को योग्यता में अपने विश्वास से जोड़ती हैं. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के भीतर विविधता पर भी जोर दिया है. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारतीय-अमेरिकी पत्नी उषा वेंस का उदाहरण देते हुए कोमातीरेड्डी ने तर्क दिया कि विविधता पर किसी एक राजनीतिक दल का एकाधिकार नहीं है. कोर्ट रूम से डीईए (DEA) तक

सरिता का कानूनी करियर सिर्फ अदालत तक ही सीमित नहीं रहा है. एक संघीय अभियोजक के रूप में 10 से अधिक वर्षों के बाद, उन्होंने 2023 से 2024 तक डीईए (DEA) के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया. उनके करियर में अमेरिकी सरकार के कुछ सबसे संवेदनशील कानून-प्रवर्तन मामलों पर काम शामिल रहा है. संघीय अभियोजक बनने से पहले, उन्होंने वाशिंगटन डीसी की एक लॉ फर्म में जटिल दीवानी मुकदमों (civil litigation) पर काम किया और बीपी डीपवाटर होराइजन ऑयल स्पिल (तेल रिसाव) और अपतटीय ड्रिलिंग की जांच करने वाले राष्ट्रीय आयोग की टीम में वकील के रूप में काम किया. उन्होंने अपने कानूनी करियर की शुरुआत अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स में ब्रेट एम. कवानॉ के लॉ क्लर्क के रूप में की थी. साल 2020 में, तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए एक संघीय न्यायाधीश (फेडरल जज) के रूप में नामांकित किया था, हालांकि अंततः उन्होंने वह पद नहीं संभाला. वर्तमान में वह होल्ट्जमैन वोगेल में एक पार्टनर हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं.