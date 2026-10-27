न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल चुनाव में बढ़ी हलचल, क्या लेटिशिया जेम्स को टक्कर दे पाएंगी भारतीय मूल की सरिता कोमाटिरेड्डी?
न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार सरिता कोमातीरेड्डी पूर्व सरकारी वकील के अनुभव के साथ मैदान में उतरी हैं – सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट
Published : October 27, 2026 at 3:11 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय मूल की अमेरिकी रिपब्लिकन सरिता कोमातीरेड्डी न्यूयॉर्क की एक बेहद हाई-प्रोफाइल राजनीतिक लड़ाई में उतर चुकी हैं. वह 3 नवंबर को होने वाले अटॉर्नी जनरल के चुनाव में मौजूदा डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स को टक्कर दे रही हैं. सरिता एक पूर्व संघीय अभियोजक (फेडरल प्रोसिक्यूटर) हैं, जिन्हें आतंकवाद, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और कई अन्य जटिल मामलों को संभालने का 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वह अपने इसी कानून-व्यवस्था के रिकॉर्ड को अपने चुनाव प्रचार का सबसे मुख्य हिस्सा बना रही हैं.
सरिता (उम्र 42 वर्ष) ने फरवरी 2026 में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन हासिल किया था. उनका पूरा अभियान कानून और व्यवस्था के संदेश पर टिका है, जो न्यूयॉर्क में एक संघीय अभियोजक के रूप में उनके वर्षों के अनुभव और बाद में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में उनकी भूमिका पर आधारित है. लेकिन उनके इस कानूनी करियर के पीछे एक निजी कहानी भी है, जो एक भारतीय अप्रवासी परिवार से शुरू होती है और जिस पर 11 सितंबर 2001 (9/11) के आतंकवादी हमलों का गहरा असर पड़ा था.
जीवन का टर्निंग पॉइंट
सरिता कोमातीरेड्डी का कहना है कि 9/11 के आतंकवादी हमलों ने ही उन्हें लॉ में करियर बनाने का फैसला लेने के लिए प्रेरित किया. ये हमले न्यूयॉर्क में हुए थे, जहां उनका जन्म हुआ था और जहां बाद में उन्होंने देश के कुछ सबसे गंभीर अपराधों के खिलाफ मामले दर्ज करने में 10 साल से ज़्यादा का समय बिताया. न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी के रूप में, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और विदेशी सार्वजनिक भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर काम किया.
वह राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर अपराध विभाग की एक सीनियर सदस्य बनीं और उन्होंने कई नेतृत्व वाली भूमिकाएं निभाईं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ और मनी लॉन्ड्रिंग विभाग की प्रमुख, अपीलों की उप-प्रमुख और सामान्य अपराधों की उप-प्रमुख शामिल थीं.
उनकी कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद प्रोफाइल के अनुसार, उनके काम में निर्यात नियंत्रण, आर्थिक प्रतिबंध, हिंसक गिरोह और अन्य जटिल आपराधिक जांचें भी शामिल थीं. एक संघीय अभियोजक के रूप में अपने समय के दौरान, सरिता ने 8 जूरी मुकदमों का संचालन किया और यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स के सामने 15 अपीलों पर बहस की.
9/11 के अभियोजक से राजनीतिक उम्मीदवार तक
एक भारतीय अप्रवासी की बेटी से लेकर एक संघीय अभियोजक और वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी बनने तक का सरिता का सफर अब उन्हें चुनावी राजनीति में ले आया है. 3 नवंबर का चुनाव उन्हें जेम्स के सामने खड़ा करेगा. इस मुकाबले में सरिता आतंकवाद और संगठित आपराधिक गतिविधियों से लड़ने के अपने अनुभव का इस्तेमाल यह बताने के लिए कर रही हैं कि उन्हें न्यूयॉर्क का अगला अटॉर्नी जनरल क्यों बनाया जाना चाहिए.
उनके लिए, यह चुनाव संघीय अदालतों के भीतर मामलों की पैरवी करने से लेकर न्यूयॉर्क के मतदाताओं से राज्य के सबसे प्रमुख कानून प्रवर्तन कार्यालयों में से एक की कमान उन्हें सौंपने की मांग करने तक का एक बड़ा बदलाव है.
तेलंगाना से संबंध
सरिता कोमातीरेड्डी की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उनके अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है. उनका जन्म ब्रुकलिन में हुआ था, लेकिन उनके माता-पिता 1980 के दशक में भारत के उस हिस्से से अमेरिका आए थे जो आज तेलंगाना है. उन्होंने अपने बचपन का कुछ हिस्सा मिसौरी में भी बिताया.
उन्होंने भारत में अपने पिता की साधारण शुरुआत और अमेरिका आने के उनके फैसले के बारे में खुलकर बात की है. चुनावी रैलियों और मीडिया के सामने वह खुद को एक 'अप्रवासी की बच्ची' बताती हैं और अपनी कहानी को योग्यता में अपने विश्वास से जोड़ती हैं.
चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के भीतर विविधता पर भी जोर दिया है. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारतीय-अमेरिकी पत्नी उषा वेंस का उदाहरण देते हुए कोमातीरेड्डी ने तर्क दिया कि विविधता पर किसी एक राजनीतिक दल का एकाधिकार नहीं है.
कोर्ट रूम से डीईए (DEA) तक
सरिता का कानूनी करियर सिर्फ अदालत तक ही सीमित नहीं रहा है. एक संघीय अभियोजक के रूप में 10 से अधिक वर्षों के बाद, उन्होंने 2023 से 2024 तक डीईए (DEA) के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया. उनके करियर में अमेरिकी सरकार के कुछ सबसे संवेदनशील कानून-प्रवर्तन मामलों पर काम शामिल रहा है. संघीय अभियोजक बनने से पहले, उन्होंने वाशिंगटन डीसी की एक लॉ फर्म में जटिल दीवानी मुकदमों (civil litigation) पर काम किया और बीपी डीपवाटर होराइजन ऑयल स्पिल (तेल रिसाव) और अपतटीय ड्रिलिंग की जांच करने वाले राष्ट्रीय आयोग की टीम में वकील के रूप में काम किया.
उन्होंने अपने कानूनी करियर की शुरुआत अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स में ब्रेट एम. कवानॉ के लॉ क्लर्क के रूप में की थी. साल 2020 में, तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए एक संघीय न्यायाधीश (फेडरल जज) के रूप में नामांकित किया था, हालांकि अंततः उन्होंने वह पद नहीं संभाला. वर्तमान में वह होल्ट्जमैन वोगेल में एक पार्टनर हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं.
उनका चुनावी मुद्दा क्या है?
सरिता खुद को आपराधिक कानून और संघीय जांच में व्यापक अनुभव रखने वाले उम्मीदवार के रूप में पेश कर रही हैं. उनके अभियान का मुख्य संदेश उनके एक्स (ट्विटर) बायो में दिखाई देता है, जिसमें लिखा है... "अगर न्यूयॉर्क सुरक्षित नहीं है, तो कुछ और मायने नहीं रखता. न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के लिए चुनाव लड़ने वाली एकमात्र अभियोजक." यह बयान राज्य के शीर्ष कानूनी कार्यालय के लिए उनके अभियान में सार्वजनिक सुरक्षा को मुख्य मुद्दा बनाने पर जोर देता है.
उनका एक प्रमुख प्रस्ताव न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल कार्यालय में आपराधिक मामलों को संभालने वाले वकीलों की संख्या में भारी वृद्धि करना है. उनके अभियान का कहना है कि कार्यालय के लगभग 700 वकीलों में से 100 से भी कम वर्तमान में आपराधिक मामलों में लगे हैं, और वह उस संख्या को तीन गुना से अधिक करना चाहती हैं. डेमोक्रेट्स ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए तर्क दिया है कि अटॉर्नी जनरल का कार्यालय मुख्य रूप से नागरिक प्रवर्तन पर केंद्रित होता है.
इसके बावजूद उनके कानून प्रवर्तन बैकग्राउंड ने बड़े लोगों का ध्यान खींचा है. न्यूयॉर्क के पूर्व पुलिस कमिश्नर रेमंड डब्ल्यू. केली ने उन्हें समर्थन दिया है, जबकि न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के पूर्व अमेरिकी अटॉर्नी और सरिता के पूर्व बॉस रिचर्ड डोनोघ्यू ने उन्हें कार्यालय के कुछ सबसे कठिन मामलों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अभियोजक बताया है.
अपनी वेबसाइट के होमपेज पर एक वीडियो संदेश में, सरिता कोमातीरेड्डी कहती हैं, "9/11 के आतंकवादी हमलों ने कानून का रास्ता चुनने और न्यूयॉर्क और अमेरिका की रक्षा के लिए आतंकवादियों को सजा दिलाने के मेरे फैसले को आकार दिया."
उन्होंने कहा, "अगर न्यूयॉर्क सुरक्षित नहीं है, तो कुछ और मायने नहीं रखता. अपराधियों को गिरफ्तार न किए जाने, उन पर आरोप न लगाए जाने और उन पर मुकदमा न चलाए जाने के दिन अब खत्म हो जाएंगे."
वह खुद को एक पूर्व संघीय अभियोजक, ड्रग प्रवर्तन प्रशासन (DEA) की पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा संघीय न्यायाधीश के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में वर्णित करती हैं. अल-कायदा के एक ऑपरेटिव, एक आईएसआईएस स्नाइपर और एक सिनालोआ कार्टेल सहयोगी से जुड़े मामलों का हवाला देते हुए, वह उन मामलों में सुरक्षित की गई कड़ी सजाओं पर प्रकाश डालती हैं.
न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा करते हुए, वह मौजूदा अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स की आलोचना करती हैं और उन पर केवल खुद पर और अपने राजनीतिक दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाती हैं. उन्होंने दावा किया, "जेम्स के कार्यकाल में न्यूयॉर्क राज्य में अपराध में 26 प्रतिशत और ड्रग्स से होने वाली मौतों में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है."
समाजवाद के साथ किए जा रहे प्रयोगों का विरोध करते हुए कोमातीरेड्डी कहती हैं कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और वादा करती हैं कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर आरोप लगाए जाएंगे और मुकदमा चलाया जाएगा. वह निष्कर्ष निकालती हैं कि न्यूयॉर्क को दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए.
ट्रम्प के साथ संबंध
सरिता कोमातीरेड्डी को डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्हें संघीय न्यायाधीश के लिए नामांकित किया था. हालांकि, उन्होंने ट्रम्स को अपने अभियान का मुख्य केंद्र नहीं बनाया है. जेम्स के साथ अपनी बहस के दौरान, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 2020 का राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडन ने ही जीता था.
इसके बावजूद, ट्रम्प के साथ उनका जुड़ाव राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है, और जेम्स का अभियान पूर्व राष्ट्रपति के साथ उनके संबंधों की आलोचना कर रहा है. दूसरी ओर, सरिता के अभियान का कहना है कि जेम्स के साथ 8 अक्टूबर की बहस के बाद उन्होंने 10 लाख डॉलर से अधिक का फंड जुटाया, जिससे उन्हें टेलीविजन विज्ञापनों को बढ़ाने में मदद मिली.
यह चुनाव इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि न्यूयॉर्क के मतदाताओं के बीच कोमातीरेड्डी की पहचान तुलनात्मक रूप से कम है. द न्यू यॉर्क टाइम्स द्वारा उद्धृत एक सिएना पोल में पाया गया कि 70 प्रतिशत से अधिक संभावित मतदाताओं ने कभी उनका नाम तक नहीं सुना था.
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