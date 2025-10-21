ETV Bharat / international

जिनेवा में सारंगी ने पाकिस्तान को धोया, कहा 'जम्मू-कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा'

सांसद अपराजिता सारंगी ने आईपीयू की बैठक में पाकिस्तान की आलोचना की, कहा 'जम्मू-कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा.' ( ANI (File) )

जिनेवा: लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता अपराजिता सारंगी ने सोमवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 151वीं अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) बैठक में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की. उन्होंने जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी को दृढ़ता से खारिज कर दिया. साथ ही ये कहा कि केंद्र शासित प्रदेश "भारत का अभिन्न अंग रहा है, है और हमेशा रहेगा." पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सादिक सरदार अयाज के बयान पर भारत के जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए, एशिया-प्रशांत राष्ट्रों के समूह के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही सारंगी ने कहा कि पाकिस्तान अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मुद्दों को उठाकर इस अंतरराष्ट्रीय मंच का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है. सारंगी ने कहा, "मैं आईपीयू की इस 151वीं सभा में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सादिक सरदार अयाज द्वारा दिए गए बयान के संबंध में अपने जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करती हूं. हम इस मंच का राजनीतिकरण करने और इस सभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर के मुद्दों का अनुचित संदर्भ देने के पाकिस्तान के प्रयास की निंदा करते हैं. पाकिस्तान आदतन दुष्प्रचार में लिप्त रहता है और भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाता है."