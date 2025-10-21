जिनेवा में सारंगी ने पाकिस्तान को धोया, कहा 'जम्मू-कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा'
बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, "पाकिस्तान दुष्प्रचार करता है और भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाता है... जम्मू-कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा."
Published : October 21, 2025 at 9:20 AM IST
जिनेवा: लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता अपराजिता सारंगी ने सोमवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 151वीं अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) बैठक में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की. उन्होंने जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी को दृढ़ता से खारिज कर दिया. साथ ही ये कहा कि केंद्र शासित प्रदेश "भारत का अभिन्न अंग रहा है, है और हमेशा रहेगा."
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सादिक सरदार अयाज के बयान पर भारत के जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए, एशिया-प्रशांत राष्ट्रों के समूह के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही सारंगी ने कहा कि पाकिस्तान अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मुद्दों को उठाकर इस अंतरराष्ट्रीय मंच का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है.
सारंगी ने कहा, "मैं आईपीयू की इस 151वीं सभा में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सादिक सरदार अयाज द्वारा दिए गए बयान के संबंध में अपने जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करती हूं. हम इस मंच का राजनीतिकरण करने और इस सभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर के मुद्दों का अनुचित संदर्भ देने के पाकिस्तान के प्रयास की निंदा करते हैं. पाकिस्तान आदतन दुष्प्रचार में लिप्त रहता है और भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाता है."
इस मुद्दे पर भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए, उन्होंने कहा, "जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग रहा है, है और हमेशा रहेगा."
बाद में, सोशल मीडिया पर, अंतर-संसदीय संघ की कार्यकारी समिति की उपाध्यक्ष, सारंगी ने कहा, "मुझे जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में अपना संबोधन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. एशिया-प्रशांत राष्ट्र समूह के सांसद उपस्थित थे। संबोधन का स्वागत किया गया."
कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान, उन्होंने कतर के दोहा पर हुए हमले पर भारत सरकार के रुख को दोहराया और नाइजर में सैन्य तख्तापलट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की.
जिनेवा में, सांसद ने "भूख के चक्र को तोड़ना: खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना" कार्यशाला में भी भाषण दिया. इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर प्रकाश डाला. इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसने भारत में 80 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है.
