रूढ़िवादी विचारों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दृढ़ रुख रखने वाली लीडर हैं साने ताकाइची

64 वर्षीय साने ताकाइची जापान की पहली महिला नेता बनने के लिए जापान की सीमाओं को तोड़ते हुए इतिहास रच दिया.

SANAE TAKAICHI
रूढ़िवादी विचारों पर दृढ़ रुख रखने वाली लीडर हैं साने ताकाइची. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2025 at 1:34 PM IST

5 Min Read
हैदराबाद: जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता साने ताकाइची को पीएम चुन लिया गया है. ताकाइची को एलडीपी के नए गठबंधन सहयोगी जापान इनोवेशन पार्टी के समर्थन से यह पद आसानी से हासिल हो गया.

अब एक नजर डालते हैं साने ताकाइची के प्रोफाइल पर: लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष साने ताकाइची को 21 अक्टूबर 2025 को संसद द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया. उन्होंने जापान की पहली महिला नेता बनने के लिए जापान की सीमाओं को तोड़ दिया. वह अपने रूढ़िवादी विचारों, राष्ट्रीय सुरक्षा पर दृढ़ रुख और अग्रणी राजनीतिक जीवन के लिए जानी जाती हैं. 64 वर्षीय इस सांसद का जन्म 7 मार्च, 1961 को नारा प्रान्त के यामातोकोरियामा शहर में हुआ था. यह जापान के मुख्य द्वीप होन्शू के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है.

जन्म तिथि7 मार्च, 1961
जन्म स्थाननारा, जापान
राजनीतिक दललिबरल डेमोक्रेडिक पार्टी (एलडीपी)
संबद्धताप्रतिनिधि सभा के सदस्य
निर्वाचन क्षेत्रनारा द्वितीय जिला
निर्वाचित सदस्यों की संख्या9

निजी जीवन और रुचियां: अद्वितीय व्यक्तित्व: मोटरसाइकिल और हेवी मेटल संगीत के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती हैं. ये उन्हें पारंपरिक जापानी राजनेताओं से अलग करती हैं.

पारिवारिक पृष्ठभूमि: एक मजदूर वर्ग के परिवार में पली-बढ़ीं. उनके पिता एक कार मैकेनिक थे और उनकी मां एक पुलिस अधिकारी थीं.

राजनीतिक वंश से नहीं: उनका उत्थान ऐसे देश में उल्लेखनीय है जहां कई नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं. राजनीति में आने से पहले, उन्होंने एक प्रसारक, लेखिका और विधायी सहायक के रूप में काम किया.

एलडीपी में शामिल होने से पहले, वह 1993 के आम चुनाव में प्रतिनिधि सभा के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनी गई थीं. तब से वह नौ बार प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी जा चुकी हैं.

प्रेरणा: उन्होंने मार्गरेट थैचर की खुलकर प्रशंसा की है और अपनी नेतृत्व शैली के कुछ पहलुओं को ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री के अनुरूप ढाला है.

शिक्षा: 1984 में कोबे विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रशासन संकाय से स्नातक.

महिला सशक्तीकरण: उनका चुनाव लैंगिक प्रतिनिधित्व में प्रगति का प्रतीक है, हालांकि महिला अधिकारों पर उनकी नीतियाँ रूढ़िवादी और व्यावहारिक बनी हुई हैं.

कट्टर रूढ़िवादी: ताकाइची अपने अति-रूढ़िवादी रुख के लिए जानी जाती हैं, जो अक्सर राष्ट्रवादी आदर्शों के साथ जुड़ती हैं और एक मजबूत सैन्य उपस्थिति की वकालत करती हैं.

राजनीतिक विचार और नेतृत्व शैली: रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी: ताकाइची को एक अति-रूढ़िवादी और "चीन समर्थक" माना जाता है, जो मजबूत रक्षा नीतियों और आर्थिक सुरक्षा की वकालत करती हैं.

गठबंधन निर्माता: पिछली सरकार के पतन के बाद, एलडीपी और जापान इनोवेशन पार्टी के बीच गठबंधन के बाद, प्रधानमंत्री के रूप में उनका उदय हुआ.

कट्टरपंथी रूढ़िवादी: ताकाइची अपने अति-रूढ़िवादी विचारों के लिए जानी जाती हैं, जो अक्सर व्यापक सैन्य उपस्थिति और राष्ट्रवादी मान्यताओं का समर्थन करती हैं.

गठबंधन निर्माता: जुलाई 2025 के चुनावों में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, एलडीपी और दक्षिणपंथी जापान इनोवेशन पार्टी (इशिन नो काई) के बीच एक रणनीतिक साझेदारी ने उनके उत्थान को संभव बनाया.

अपरंपरागत व्यक्तित्व: वह जापानी राजनीति में एक अनोखा आकर्षण लाती हैं, जिनकी तुलना अक्सर मार्गरेट थैचर से की जाती है, और उन्हें मोटरसाइकिलों और हेवी मेटल संगीत के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता है.

साने ताकाइची का राजनीतिक करियर:
सितंबर 2023: आर्थिक सुरक्षा मंत्री, कूल जापान रणनीति राज्य मंत्री, बौद्धिक संपदा रणनीति राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति राज्य मंत्री, अंतरिक्ष नीति राज्य मंत्री, आर्थिक सुरक्षा राज्य मंत्री, (द्वितीय किशिदा मंत्रिमंडल (द्वितीय पुनर्व्यवस्था)).

अगस्त 2022: आर्थिक सुरक्षा मंत्री, बौद्धिक संपदा रणनीति राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति राज्य मंत्री, अंतरिक्ष नीति राज्य मंत्री, आर्थिक सुरक्षा राज्य मंत्री (द्वितीय किशिदा मंत्रिमंडल (पुनव्यवस्था)).

अक्टूबर 2021: अध्यक्ष, नीति अनुसंधान परिषद, एलडीपी.

सितंबर 2019: आंतरिक मामलों और संचार मंत्री, सामाजिक सुरक्षा और कर संख्या प्रणाली राज्य मंत्री (चौथा आबे मंत्रिमंडल (चौथा आबे मंत्रिमंडल (दूसरा फेरबदल)).

अक्टूबर 2018: प्रतिनिधि सभा, नियम और प्रशासन समिति के अध्यक्ष.

नवंबर 2017: साइबर सुरक्षा उपायों के मुख्यालय, एलडीपी के अध्यक्ष.

अगस्त 2016: आंतरिक मामलों और संचार मंत्री, सामाजिक सुरक्षा और कर संख्या प्रणाली राज्य मंत्री, (तीसरा आबे मंत्रिमंडल (दूसरा फेरबदल)).

अक्टूबर 2015: आंतरिक मामलों और संचार मंत्री (तीसरा आबे मंत्रिमंडल (फेरबदल)).

दिसंबर 2014: आंतरिक मामलों और संचार मंत्री (तीसरा आबे मंत्रिमंडल).

सितंबर 2014: आंतरिक मामलों और संचार मंत्री (दूसरा आबे मंत्रिमंडल (फेरबदल)).

दिसंबर 2012: अध्यक्ष, नीति अनुसंधान परिषद, एलडीपी.

अक्टूबर 2012: अध्यक्ष, जनसंपर्क मुख्यालय, एलडीपी.

अगस्त 2008: अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग राज्य मंत्री.

सितंबर 2006: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति राज्य मंत्री, नवाचार राज्य मंत्री, ओकिनावा और उत्तरी क्षेत्र मामलों के राज्य मंत्री, लैंगिक समानता राज्य मंत्री, सामाजिक मामलों और खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री (प्रथम आबे मंत्रिमंडल).

अप्रैल 2004: प्रोफेसर, अर्थशास्त्र संकाय, किन्की विश्वविद्यालय.

अक्टूबर 2002: अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग के वरिष्ठ उप मंत्री (प्रथम कोइज़ुमी मंत्रिमंडल (पुनर्व्यवस्था)).

जनवरी 2001: अध्यक्ष, शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति, प्रतिनिधि सभा.

जुलाई 1998: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग के संसदीय उप मंत्री (ओबुची मंत्रिमंडल).

जुलाई 1993: प्रथम प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने गए समय.

अक्टूबर 1989: निहोन जूनियर कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षक.

दिसंबर 1987: अमेरिकी कांग्रेसनल फेलो.

अप्रैल 1984: मात्सुशिता इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट में प्रवेश लिया.

List of Present Women Prime Minister in the World

विश्व की वर्तमान महिला प्रधानमंत्रियों की सूची:

देशमहिला नेतापदकार्यकाल
टोगोविक्टोइरे टोमेगाह डोगबेप्रधानमंत्री 2020- वर्तमान
तंजानियासामिया सुलुहु हसनप्रधानमंत्री 2021- वर्तमान
नामीबियासारा कुउगोंगेल्वा-अमाधिलाप्रधानमंत्री 2015- वर्तमान
युगांडारोबिनाह नब्बांजाप्रधानमंत्री 2021- वर्तमान
डेनमार्कमेटे फ्रेडरिक्सन प्रधानमंत्री 2019- वर्तमान
डीआर कांगोजूडिथ सुमिनवाप्रधानमंत्री 2024- वर्तमान
लिथुआनियाइंगा रुगिनिएन प्रधानमंत्री 2025- वर्तमान
श्रीलंकाहरिणी अमरसूर्याप्रधानमंत्री 2024- वर्तमान
इटलीजॉर्जिया मेलोनीप्रधानमंत्री 2022- वर्तमान
समोआलाहौली लेउटिया श्मिटप्रधानमंत्री 2025- वर्तमान
लैटवियाएविका सिलिनाप्रधानमंत्री 2023- वर्तमान
थाईलैंडअनुतिन चार्नवीरकुलप्रधानमंत्री 2025- वर्तमान

संपादक की पसंद

मुजफ्फऱपुर में नीतीश कुमार ने भरी हुंकार, पप्पू यादव बोले- 'नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आएंगे..'

ट्रंप ने बदला सुर: बोले- मुश्किल लग रहा है यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध जीतना

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: भारत में 550 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी की फिल्म, आज 'थामा' से है मुकाबला

पाकिस्तान वनडे टीम को मिला नया कप्तान, बाबर के बाद रिजवान से भी छीनी गई कप्तानी

