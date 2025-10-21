ETV Bharat / international

रूढ़िवादी विचारों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दृढ़ रुख रखने वाली लीडर हैं साने ताकाइची

रूढ़िवादी विचारों पर दृढ़ रुख रखने वाली लीडर हैं साने ताकाइची. ( AP )

हैदराबाद: जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता साने ताकाइची को पीएम चुन लिया गया है. ताकाइची को एलडीपी के नए गठबंधन सहयोगी जापान इनोवेशन पार्टी के समर्थन से यह पद आसानी से हासिल हो गया.

अब एक नजर डालते हैं साने ताकाइची के प्रोफाइल पर: लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष साने ताकाइची को 21 अक्टूबर 2025 को संसद द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया. उन्होंने जापान की पहली महिला नेता बनने के लिए जापान की सीमाओं को तोड़ दिया. वह अपने रूढ़िवादी विचारों, राष्ट्रीय सुरक्षा पर दृढ़ रुख और अग्रणी राजनीतिक जीवन के लिए जानी जाती हैं. 64 वर्षीय इस सांसद का जन्म 7 मार्च, 1961 को नारा प्रान्त के यामातोकोरियामा शहर में हुआ था. यह जापान के मुख्य द्वीप होन्शू के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है.

जन्म तिथि 7 मार्च, 1961 जन्म स्थान नारा, जापान राजनीतिक दल लिबरल डेमोक्रेडिक पार्टी (एलडीपी) संबद्धता प्रतिनिधि सभा के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नारा द्वितीय जिला निर्वाचित सदस्यों की संख्या 9

निजी जीवन और रुचियां: अद्वितीय व्यक्तित्व: मोटरसाइकिल और हेवी मेटल संगीत के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती हैं. ये उन्हें पारंपरिक जापानी राजनेताओं से अलग करती हैं.

पारिवारिक पृष्ठभूमि: एक मजदूर वर्ग के परिवार में पली-बढ़ीं. उनके पिता एक कार मैकेनिक थे और उनकी मां एक पुलिस अधिकारी थीं.

राजनीतिक वंश से नहीं: उनका उत्थान ऐसे देश में उल्लेखनीय है जहां कई नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं. राजनीति में आने से पहले, उन्होंने एक प्रसारक, लेखिका और विधायी सहायक के रूप में काम किया.

एलडीपी में शामिल होने से पहले, वह 1993 के आम चुनाव में प्रतिनिधि सभा के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनी गई थीं. तब से वह नौ बार प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी जा चुकी हैं.

प्रेरणा: उन्होंने मार्गरेट थैचर की खुलकर प्रशंसा की है और अपनी नेतृत्व शैली के कुछ पहलुओं को ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री के अनुरूप ढाला है.

शिक्षा: 1984 में कोबे विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रशासन संकाय से स्नातक.

महिला सशक्तीकरण: उनका चुनाव लैंगिक प्रतिनिधित्व में प्रगति का प्रतीक है, हालांकि महिला अधिकारों पर उनकी नीतियाँ रूढ़िवादी और व्यावहारिक बनी हुई हैं.

कट्टर रूढ़िवादी: ताकाइची अपने अति-रूढ़िवादी रुख के लिए जानी जाती हैं, जो अक्सर राष्ट्रवादी आदर्शों के साथ जुड़ती हैं और एक मजबूत सैन्य उपस्थिति की वकालत करती हैं.

राजनीतिक विचार और नेतृत्व शैली: रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी: ताकाइची को एक अति-रूढ़िवादी और "चीन समर्थक" माना जाता है, जो मजबूत रक्षा नीतियों और आर्थिक सुरक्षा की वकालत करती हैं.

गठबंधन निर्माता: पिछली सरकार के पतन के बाद, एलडीपी और जापान इनोवेशन पार्टी के बीच गठबंधन के बाद, प्रधानमंत्री के रूप में उनका उदय हुआ.

कट्टरपंथी रूढ़िवादी: ताकाइची अपने अति-रूढ़िवादी विचारों के लिए जानी जाती हैं, जो अक्सर व्यापक सैन्य उपस्थिति और राष्ट्रवादी मान्यताओं का समर्थन करती हैं.

गठबंधन निर्माता: जुलाई 2025 के चुनावों में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, एलडीपी और दक्षिणपंथी जापान इनोवेशन पार्टी (इशिन नो काई) के बीच एक रणनीतिक साझेदारी ने उनके उत्थान को संभव बनाया.

अपरंपरागत व्यक्तित्व: वह जापानी राजनीति में एक अनोखा आकर्षण लाती हैं, जिनकी तुलना अक्सर मार्गरेट थैचर से की जाती है, और उन्हें मोटरसाइकिलों और हेवी मेटल संगीत के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता है.

साने ताकाइची का राजनीतिक करियर:

सितंबर 2023: आर्थिक सुरक्षा मंत्री, कूल जापान रणनीति राज्य मंत्री, बौद्धिक संपदा रणनीति राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति राज्य मंत्री, अंतरिक्ष नीति राज्य मंत्री, आर्थिक सुरक्षा राज्य मंत्री, (द्वितीय किशिदा मंत्रिमंडल (द्वितीय पुनर्व्यवस्था)).

अगस्त 2022: आर्थिक सुरक्षा मंत्री, बौद्धिक संपदा रणनीति राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति राज्य मंत्री, अंतरिक्ष नीति राज्य मंत्री, आर्थिक सुरक्षा राज्य मंत्री (द्वितीय किशिदा मंत्रिमंडल (पुनव्यवस्था)).

अक्टूबर 2021: अध्यक्ष, नीति अनुसंधान परिषद, एलडीपी.

सितंबर 2019: आंतरिक मामलों और संचार मंत्री, सामाजिक सुरक्षा और कर संख्या प्रणाली राज्य मंत्री (चौथा आबे मंत्रिमंडल (चौथा आबे मंत्रिमंडल (दूसरा फेरबदल)).