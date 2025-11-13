ETV Bharat / international

जयशंकर ने समुद्री सुरक्षा पर वैश्विक सहयोग का किया आह्वान, G7 FMM आउटरीच सत्र में रखा भारत का दृष्टिकोण

समुद्री सुरक्षा और समृद्धि पर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक इससे पहले, जयशंकर ने समुद्री सुरक्षा और समृद्धि (MAHASAGAR) पर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लिया था. इस दौरान उन्होंने महासागर दृष्टिकोण, भारत-प्रशांत सहयोग और समुद्री क्षेत्र में प्रथम जवाबदेह के तौर पर भूमिका के माध्यम से समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण को आगे रखा.

उन्होंने यह भी कहा कि, अधिक नीतिगत परामर्श और समन्वय मददगार साबित होंगे. हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाए. जयशंकर ने कहा कि, भारत इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने के लिए तैयार है.

बता दें कि, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर G7 भागीदार देशों के साथ एक आउटरिच सेशन में शामिल होने के लिए नियाग्रा में हैं. उन्होंने कहा, वैश्विक आपूर्ति में अनिश्चितता और बाजार की सीमाओं पर ध्यान दिया.

ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक जयशंकर ने एक्स (X) पोस्ट पर कहा कि, उन्होंने इन दोनों मुददों पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ लचीलापन विकसित करने और पूर्वानुमान को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग है.

नियाग्रा (कनाडा): भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कनाडा में ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक (FMM) आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने भारत का दृष्टिकोण रखा. साथ ही उन्होंने समुद्री सुरक्षा पर वैश्विक सहयोग का आह्वान भी किया.

इस पर अपने एक्स पोस्ट में जयशंकर ने कहा कि, उन्होंने विश्वसनीय और विविधतापूर्ण समुद्री संपर्कों की अनिवार्यता और अपने शिपिंग बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और लचीले गलियारों को विकसित करने में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला.

समुद्री सुरक्षा पर वैश्विक सहयोग का आह्वान

विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि, सत्र में महत्वपूर्ण समुद्री और समुद्र के नीचे के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने समुद्री खतरों और आर्थिक अपराधों, जिनमें समुद्री डकैती, तस्करी और आईयूयू मछली पकड़ना शामिल है, के लिए गहन अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एचएडीआर साझेदारी

जयशंकर ने बताया कि, समुद्री क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत के उभरने, तथा संयुक्त अभ्यासों और लॉजिस्टिक्स समझौतों के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एचएडीआर साझेदारी को गहरा करने के प्रयासों और वैश्वीकृत विश्व में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समृद्धि के लिए समुद्री व्यापार के महत्व का उल्लेख किया.

ग्लोबल नेताओं के साथ क्या हुई बात

उन्होंने हमारे सामूहिक एजेंडे को सुरक्षित करने में लचीले बंदरगाहों और सुरक्षित जलमार्गों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि यूएनसीएलओएस को बरकरार रखा जाना चाहिए. भारत, कनाडा की अध्यक्षता में G-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ आमंत्रित भागीदार के रूप में भाग ले रहा है.

भारत की प्रतिबद्धता

इस सत्र में हुई चर्चाएं वैश्विक कूटनीति में भारत की सक्रिय भूमिका और व्यापार, सुरक्षा और विकास सहित प्रमुख मुद्दों पर इसकी भागीदारी को रेखांकित करती हैं. सोमवार को जारी एक बयान में, विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर की भागीदारी वैश्विक भागीदारों के साथ काम करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करती है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि, G-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री की भागीदारी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने में अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने की भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

