G20 समिट में साउथ अफ्रीका को नहीं मिलेगा 'टिकट', ट्रंप बोले- कहीं भी मेंबरशिप के लायक नहीं

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मियामी में होने वाले अगले समिट को लेकर कही बड़ी बात. विस्तार से पढ़ें.

साउथ अफ्रीका को 2026 में मियामी में होने वाले G20 समिट में शामिल होने का न्योता नहीं मिलेगा. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 27, 2025 at 12:23 PM IST

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि साउथ अफ्रीका को अगले साल फ्लोरिडा में US प्रेसीडेंसी में होने वाले G20 समिट में शामिल होने का न्योता नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने देश को कहीं भी मेंबरशिप के लायक नहीं बताया.

US, साउथ अफ्रीका से G20 की प्रेसीडेंसी ले रहा है और 1 दिसंबर, 2025 से 30 नवंबर, 2026 तक ग्रुप को हेड करेगा. ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, “यूनाइटेड स्टेट्स साउथ अफ्रीका में G20 में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीकी सरकार अफ्रीकी लोगों और डच, फ्रेंच और जर्मन सेटलर्स के दूसरे वंशजों द्वारा सहे गए भयानक ह्यूमन राइट्स के हनन को मानने या उस पर ध्यान देने से इनकार करती है.”

उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका ने दुनिया को “दिखा दिया है” कि “वे कहीं भी मेंबरशिप के लायक देश नहीं हैं, और हम उन्हें सभी पेमेंट और सब्सिडी तुरंत रोक देंगे.”

ट्रंप ने कहा, “G20 के खत्म होने पर, साउथ अफ्रीका ने हमारे US एम्बेसी के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को G20 प्रेसीडेंसी देने से इनकार कर दिया, जो क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुए थे. इसलिए, मेरे कहने पर, साउथ अफ्रीका को G20 2026 का इनविटेशन नहीं मिलेगा, जिसे अगले साल फ्लोरिडा के ग्रेट सिटी मियामी में होस्ट किया जाएगा.”

बता दें कि साउथ अफ्रीका ने 1 दिसंबर, 2024 को साल भर चलने वाली G20 प्रेसीडेंसी संभाली थी. इसने 22 से 23 नवंबर तक जोहान्सबर्ग में ग्रुप के लीडर्स की समिट मीटिंग होस्ट की. यह पहली बार था जब G20 समिट अफ्रीकी धरती पर हुआ.

ट्रंप ने पहले कहा था कि वह मियामी के पास अपने गोल्फ क्लब में 2026 के समिट के लिए G20 लीडर्स को होस्ट करेंगे. ट्रंप समिट के लिए जोहान्सबर्ग नहीं गए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन जारी रहेगा, कोई भी US गवर्नमेंट ऑफिशियल इसमें शामिल नहीं होगा.

ट्रंप ने साउथ अफ्रीका पर गोरे लोगों को “मारने” का आरोप लगाया और US एम्बेसी के एक सीनियर अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव को G20 प्रेसीडेंसी सौंपने से मना करने पर देश की आलोचना की.

उन्होंने कहा, “साफ-साफ कहूं तो, वे गोरे लोगों को मार रहे हैं और उनके खेतों को बेतरतीब ढंग से उनसे छीनने दे रहे हैं. शायद, सबसे बुरी बात यह है कि जल्द ही बंद होने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स और फेक न्यूज मीडिया इस नरसंहार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे.”

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने G20 2026 मीटिंग में अपने देश की भागीदारी पर ट्रंप के “अफसोसजनक” बयान पर ध्यान दिया.

रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका की प्रेसीडेंसी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि G20 साउथ अफ़्रीका 2025 लीडर्स समिट में कई देशों के हेड और सरकारों ने हिस्सा लिया और "समिट में शामिल सभी लोगों ने इसे सबसे सफल समिट में से एक बताया."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 समिट में हिस्सा लिया था और कहा था कि यह “सफल” समिट एक खुशहाल और सस्टेनेबल धरती के लिए योगदान देगा.

