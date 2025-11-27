ETV Bharat / international

G20 समिट में साउथ अफ्रीका को नहीं मिलेगा 'टिकट', ट्रंप बोले- कहीं भी मेंबरशिप के लायक नहीं

साउथ अफ्रीका को 2026 में मियामी में होने वाले G20 समिट में शामिल होने का न्योता नहीं मिलेगा. ( AP )

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि साउथ अफ्रीका को अगले साल फ्लोरिडा में US प्रेसीडेंसी में होने वाले G20 समिट में शामिल होने का न्योता नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने देश को कहीं भी मेंबरशिप के लायक नहीं बताया.

US, साउथ अफ्रीका से G20 की प्रेसीडेंसी ले रहा है और 1 दिसंबर, 2025 से 30 नवंबर, 2026 तक ग्रुप को हेड करेगा. ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, “यूनाइटेड स्टेट्स साउथ अफ्रीका में G20 में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीकी सरकार अफ्रीकी लोगों और डच, फ्रेंच और जर्मन सेटलर्स के दूसरे वंशजों द्वारा सहे गए भयानक ह्यूमन राइट्स के हनन को मानने या उस पर ध्यान देने से इनकार करती है.”

उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका ने दुनिया को “दिखा दिया है” कि “वे कहीं भी मेंबरशिप के लायक देश नहीं हैं, और हम उन्हें सभी पेमेंट और सब्सिडी तुरंत रोक देंगे.”

ट्रंप ने कहा, “G20 के खत्म होने पर, साउथ अफ्रीका ने हमारे US एम्बेसी के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को G20 प्रेसीडेंसी देने से इनकार कर दिया, जो क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुए थे. इसलिए, मेरे कहने पर, साउथ अफ्रीका को G20 2026 का इनविटेशन नहीं मिलेगा, जिसे अगले साल फ्लोरिडा के ग्रेट सिटी मियामी में होस्ट किया जाएगा.”

बता दें कि साउथ अफ्रीका ने 1 दिसंबर, 2024 को साल भर चलने वाली G20 प्रेसीडेंसी संभाली थी. इसने 22 से 23 नवंबर तक जोहान्सबर्ग में ग्रुप के लीडर्स की समिट मीटिंग होस्ट की. यह पहली बार था जब G20 समिट अफ्रीकी धरती पर हुआ.

ट्रंप ने पहले कहा था कि वह मियामी के पास अपने गोल्फ क्लब में 2026 के समिट के लिए G20 लीडर्स को होस्ट करेंगे. ट्रंप समिट के लिए जोहान्सबर्ग नहीं गए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन जारी रहेगा, कोई भी US गवर्नमेंट ऑफिशियल इसमें शामिल नहीं होगा.