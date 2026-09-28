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रूस के नए जेट इंजन वाले ड्रोन ने यूक्रेन में हवाई युद्ध का स्वरूप बदला

कीव में रूसी ड्रोन की चपेट में आई यूक्रेनी एकेडमी ऑफ साइंस की एक इमारत में लगी आग को बुझाने में जुटे फायरकर्मी. ( ETV Bharat )

By PTI 6 Min Read

लंदन : रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से दोनों देशों के बीच हवाई युद्ध लगातार बदलता रहा है. इसका ताजा उदाहरण रूस द्वारा लंबी दूरी तक मार करने वाले नए जेट इंजन चालित ड्रोन की तैनाती है, जिसने हवाई हमलों से अपने शहरों की रक्षा करने की यूक्रेन की क्षमता को प्रभावित किया है.

यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता कर्नल यूरी इनहात ने 14 सितंबर को फाइनेंशियल टाइम्स को दिए साक्षात्कार में कहा कि यूक्रेन नए ‘गेरेन-5’ ड्रोन से होने वाले केवल करीब 60 प्रतिशत हमलों को रोक पा रहा है. इसके मुकाबले अन्य ड्रोन से होने वाले हमलों को रोकने में यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली की सफलता दर करीब 95 प्रतिशत है. रूसी सूत्रों के अनुसार, गेरेन-5 की मारक क्षमता 1,000 किलोमीटर तक है और यह करीब 6,000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ सकता है, जो पहले के ड्रोन की तुलना में अधिक है. गेरेन-5 ड्रोन पिछले मॉडलों की तुलना में तेज भी हैं और उनकी अनुमानित अधिकतम गति करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटा है. पहले के संस्करणों के विपरीत इन ड्रोन में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचाव की क्षमता भी है. इन विशेषताओं के कारण यूक्रेन के लिए जमीन से संचालित वायु रक्षा प्रणालियों के जरिए इन्हें रोकना विशेष रूप से मुश्किल हो गया है. इनहात ने कहा कि अगस्त में रूस द्वारा गेरेन-5 का इस्तेमाल शुरू किए जाने के बाद यूक्रेन को अपने लड़ाकू विमानों का ‘‘बहुत गहन इस्तेमाल’’ करना पड़ा है और पायलट सीधे इन ड्रोन को मार गिरा रहे हैं. हालांकि, गेरेन-5 की प्रभावशीलता केवल उसकी गति और मारक क्षमता तक सीमित नहीं है. रूसी सैन्य विशेषज्ञ यूरी नुतोव के अनुसार, इन ड्रोन में डिजिटल भू-मानचित्र से जुड़ी विजन प्रणाली लगी है, जिससे वे लक्ष्यों की पहचान कर उनका चयन स्वायत्त रूप से कर सकते हैं. यूक्रेन का हवाई युद्ध 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के तत्काल बाद यूक्रेन के खिलाफ हवाई युद्ध अपेक्षित तरीके से आगे बढ़ा और दोनों पक्ष लड़ाकू विमानों पर काफी निर्भर रहे. इन विमानों की दो प्रमुख भूमिकाएं थीं—दुश्मन के विमानों से सीधे मुकाबला करना और जमीनी बलों के समर्थन में लक्ष्यों पर हमला करना. हालांकि, स्थिति जल्द ही बदल गई. वायु रक्षा प्रणालियों से दोनों पक्षों के विमानों को भारी नुकसान होने के कारण यूक्रेन का हवाई युद्ध धीरे-धीरे लंबी दूरी से हमले की ओर बढ़ गया. रूस ने 2023 से ग्लाइड बमों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया. स्थिरता प्रदान करने वाले पंखों और नेविगेशन प्रणालियों से लैस इन बमों को लक्ष्य से करीब 70 किलोमीटर दूर से छोड़ा जा सकता था, जिससे वे अधिकांश विमान भेदी प्रणालियों की पहुंच से बाहर रहते थे. इससे युद्धक्षेत्र में हथियार पहुंचाने का जोखिम कम हो गया.