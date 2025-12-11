ETV Bharat / international

पुतिन-पीएम मोदी की सेल्फी 'हजारों शब्द' कहती है: अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा

वाशिंगटन: अमेरिकी प्रतिनिधि सिडनी कामलागर-डोव ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मशहूर कार सेल्फी के बारे में बात करते हुए कहा कि ये तस्वीर हजारों शब्द कहती है. डोव ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबाव डालने वाली नीतियों की कीमत चुकानी पड़ती है. उन्होंने कहा, 'भारत के प्रति ट्रंप की नीति को सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वे अपना नुकसान करने के लिए अपनी नाक काट रहे हैं. जबरदस्ती करने वाला पार्टनर होने की एक कीमत होती है. और यह पोस्टर हजार शब्दों के बराबर है. अमेरिका के रणनीतिक पार्टनर्स को हमारे दुश्मनों की बाहों में धकेलकर आपको नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलता. हमें इस प्रशासन से अमेरिका-भारत साझेदारी को हुए नुकसान को कम करने के लिए बहुत तेजी से काम करना होगा और उस सहयोग पर लौटना होगा जो अमेरिका की तरक्की, सुरक्षा और ग्लोबल लीडरशिप के लिए जरूरी है.' ये बातें विदेश मामलों की दक्षिण और मध्य एशिया उपसमिति में हुई. उसी प्लेटफॉर्म पर बोलते हुए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल प्रमिला जयपाल ने ट्रेड बैरियर और इमिग्रेशन पॉलिसी पर चिंता जताई. इससे इंडिया-अमेरिका आर्थिक और लोगों के बीच रिश्तों पर असर पड़ रहा है. जयपाल ने दोनों देशों पर असर डाल रही टैरिफ चुनौतियों की ओर इशारा किया और व्यापार और उपभोक्ताओं पर इसके असर पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'हम अमेरिका और भारत दोनों जगह टैरिफ को लेकर भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. ये टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अमेरिकी बिजनेस और कंज्यूमर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं.'