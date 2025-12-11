पुतिन-पीएम मोदी की सेल्फी 'हजारों शब्द' कहती है: अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा
अमेरिकी प्रतिनिधि ने पुतिन के पीएम मोदी से भेंट पर कहा अमेरिका के रणनीतिक पार्टनर्स को दुश्मनों की बाहों धकेलकर नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलता.
Published : December 11, 2025 at 10:12 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी प्रतिनिधि सिडनी कामलागर-डोव ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मशहूर कार सेल्फी के बारे में बात करते हुए कहा कि ये तस्वीर हजारों शब्द कहती है. डोव ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबाव डालने वाली नीतियों की कीमत चुकानी पड़ती है.
उन्होंने कहा, 'भारत के प्रति ट्रंप की नीति को सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वे अपना नुकसान करने के लिए अपनी नाक काट रहे हैं. जबरदस्ती करने वाला पार्टनर होने की एक कीमत होती है. और यह पोस्टर हजार शब्दों के बराबर है. अमेरिका के रणनीतिक पार्टनर्स को हमारे दुश्मनों की बाहों में धकेलकर आपको नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलता.
हमें इस प्रशासन से अमेरिका-भारत साझेदारी को हुए नुकसान को कम करने के लिए बहुत तेजी से काम करना होगा और उस सहयोग पर लौटना होगा जो अमेरिका की तरक्की, सुरक्षा और ग्लोबल लीडरशिप के लिए जरूरी है.' ये बातें विदेश मामलों की दक्षिण और मध्य एशिया उपसमिति में हुई.
उसी प्लेटफॉर्म पर बोलते हुए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल प्रमिला जयपाल ने ट्रेड बैरियर और इमिग्रेशन पॉलिसी पर चिंता जताई. इससे इंडिया-अमेरिका आर्थिक और लोगों के बीच रिश्तों पर असर पड़ रहा है. जयपाल ने दोनों देशों पर असर डाल रही टैरिफ चुनौतियों की ओर इशारा किया और व्यापार और उपभोक्ताओं पर इसके असर पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'हम अमेरिका और भारत दोनों जगह टैरिफ को लेकर भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. ये टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अमेरिकी बिजनेस और कंज्यूमर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं.'
टैरिफ को लेकर उनकी चिंता तब सामने आई जब मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद ट्रेड टेंशन और बढ़ गया. ट्रंप ने भारत के चावल एक्सपोर्ट पर नए टैरिफ लगने की चेतावनी दी, और नई दिल्ली पर अमेरिकी मार्केट में सस्ता चावल 'डंप' करने और अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. उनकी यह बात व्हाइट हाउस में एक मीटिंग के दौरान कही गई, जहां उन्होंने अमेरिकी खेती-बाड़ी करने वालों के लिए 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मदद पैकेज का भी ऐलान किया.
बैठक के दौरान कई अमेरिकी किसानों ने शिकायत की कि इंडिया, वियतनाम और थाईलैंड से कम कीमत वाले इंपोर्ट की वजह से घरेलू कीमतें कम हो रही हैं. इन चिंताओं का जवाब देते हुए ट्रंप ने सवाल किया कि इंडिया पर एक्स्ट्रा ड्यूटी क्यों नहीं लगाई गई और कहा कि वह कथित डंपिंग का ध्यान रखेंगे, जिससे यह इशारा मिला कि जल्द ही नए टैरिफ पर विचार किया जा सकता है.
ये विकास तब हुए जब अमेरिका का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल 10-11 दिसंबर को बातचीत के लिए पहले ही भारत आए. इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई. मार्केट एक्सेस और टैरिफ उपायों पर असहमति के कारण चल रही बातचीत पर असर पड़ा है, जिससे व्यापार संबंधों में तनाव और बढ़ गया.
अमेरिका ने पहले बड़े ट्रेड विवादों और भारत के रूसी तेल खरीदने को लेकर चिंताओं के बीच अगस्त 2025 में ज़्यादातर भारतीय सामानों पर 50 परसेंट टैरिफ लगाया था। ट्रंप की नई चेतावनी ने पहले से ही मुश्किल बातचीत में नई अनिश्चितता जोड़ दी है, जिससे दोनों देशों के बीच और ट्रेड टकराव का खतरा बढ़ गया है.