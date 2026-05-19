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ट्रंप के बाद पुतिन का चीन दौरा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात

पुतिन और शी रूस-चीन के बीच आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे. दोनों नेताओं के बीच बातचीत में अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे भी शामिल होंगे.

Russian President Vladimir Putin Beijing visit Xi Jinping Russia China ties
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (File/ AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 19, 2026 at 9:01 AM IST

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बीजिंग: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन का दौरा कर रहे हैं. पुतिन मंगलवार और बुधवार को चीन में रहेंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे. पुतिन का दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के एक हफ्ते से भी कम समय बाद हो रहा है. इस दौरे पर दुनिया की नजर है, क्योंकि चीन अमेरिका के साथ स्थिर संबंध बनाए रखना चाहता है, साथ ही रूस के साथ भी मजबूत रिश्ते चाहता है.

रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन और शी दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे. दोनों नेताओं के बीच बातचीत में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे पर शामिल होंगे.

पुतिन का बीजिंग दौरा 2001 में की गई चीन-रूस दोस्ती की संधि की 25वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है. बीजिंग के थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उप-महासचिव वांग जिचेन ने कहा, "ट्रंप का दौरा दुनिया के सबसे अहम द्विपक्षीय रिश्ते को स्थिर करने के लिए था; पुतिन का दौरा एक लंबे समय से चले आ रहे णनीतिक साझेदार को भरोसा दिलाने के लिए है. चीन के लिए, ये दोनों रास्ते एक-दूसरे से अलग नहीं हैं."

पुतिन ने पिछली बार सितंबर 2025 में चीन का दौरा किया था और तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सालाना समिट में शामिल हुए थे. उस समय पुतिन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के साथ दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने की 80वीं सालगिरह पर मिलिट्री परेड देखी थी. तब शी ने पुतिन को 'पुराना दोस्त' कहा था, जबकि पुतिन ने शी को 'प्यारा दोस्त' कहा था.

अप्रैल में, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बीजिंग गए और शी से मिले, जिन्होंने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात में दोनों देशों के रिश्ते को 'कीमती' बताया. शी ने कहा कि चीन और रूस को अपने वैध, साझा हितों की रक्षा करने और ग्लोबल साउथ देशों की एकता को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत रणनीतिक सहयोग का इस्तेमाल करने की जरूरत है.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने बीते सप्ताह कहा कि पुतिन की यात्रा से रूस को सीधे अपडेट्स मिलेंगे और अमेरिका के साथ बातचीत के बारे में चीन के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने का मौका मिलेगा.

ट्रंप के दौरे के दौरान, शी ने अमेरिका और चीन के बीच के द्विपक्षी संबंधों को दुनिया का सबसे अहम बताया और कहा कि उन्हें एक-दूसरे को दुश्मन के बजाय साझेदार के तौर पर देखना चाहिए. दो दिन की समिट के आखिर तक, देशों ने कहा कि वे "रणनीतिक स्थिरता वाले रचनात्मक चीन-US रिश्ते" को मैनेज करने के लिए एक नए फ्रेमवर्क पर काम करेंगे.

सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के वांग ने कहा, "बीजिंग पश्चिम के साथ स्थिर रिश्ते, मॉस्को के साथ लगातार रणनीतिक भरोसा, और खुद को एक निष्पक्ष बड़ी ताकत के तौर पर पेश करने के लिए काफी कूटनीतिक गुंजाइश चाहता है, जो सभी पक्षों से बात कर सके."

कुछ लोगों के लिए, पुतिन का दौरा रूस और चीन के बीच पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए है, जो हाल के सालों में, खासकर फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद और मजबूत हुई है. चीन ने कहा है कि वह यूक्रेन विवाद में तटस्थ है, जबकि अमेरिका और यूरोप के आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए है.

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