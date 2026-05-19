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ट्रंप के बाद पुतिन का चीन दौरा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात

बीजिंग: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन का दौरा कर रहे हैं. पुतिन मंगलवार और बुधवार को चीन में रहेंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे. पुतिन का दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के एक हफ्ते से भी कम समय बाद हो रहा है. इस दौरे पर दुनिया की नजर है, क्योंकि चीन अमेरिका के साथ स्थिर संबंध बनाए रखना चाहता है, साथ ही रूस के साथ भी मजबूत रिश्ते चाहता है.

रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन और शी दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे. दोनों नेताओं के बीच बातचीत में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे पर शामिल होंगे.

पुतिन का बीजिंग दौरा 2001 में की गई चीन-रूस दोस्ती की संधि की 25वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है. बीजिंग के थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उप-महासचिव वांग जिचेन ने कहा, "ट्रंप का दौरा दुनिया के सबसे अहम द्विपक्षीय रिश्ते को स्थिर करने के लिए था; पुतिन का दौरा एक लंबे समय से चले आ रहे णनीतिक साझेदार को भरोसा दिलाने के लिए है. चीन के लिए, ये दोनों रास्ते एक-दूसरे से अलग नहीं हैं."

पुतिन ने पिछली बार सितंबर 2025 में चीन का दौरा किया था और तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सालाना समिट में शामिल हुए थे. उस समय पुतिन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के साथ दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने की 80वीं सालगिरह पर मिलिट्री परेड देखी थी. तब शी ने पुतिन को 'पुराना दोस्त' कहा था, जबकि पुतिन ने शी को 'प्यारा दोस्त' कहा था.

अप्रैल में, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बीजिंग गए और शी से मिले, जिन्होंने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात में दोनों देशों के रिश्ते को 'कीमती' बताया. शी ने कहा कि चीन और रूस को अपने वैध, साझा हितों की रक्षा करने और ग्लोबल साउथ देशों की एकता को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत रणनीतिक सहयोग का इस्तेमाल करने की जरूरत है.