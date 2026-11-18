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साइबेरिया में रूसी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, 19 लोगों की मौत

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By ANI 3 Min Read

मॉस्को: रूस के पश्चिमी साइबेरिया के केमेरोवो शहर के पास एक निर्जन इलाके में रूसी सेना का एक परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी 19 लोगों की मौत हो गई. शुरुआती जांच से पता चला है कि यह हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ है.

बता दें, यह विमान, जो एक एंटोनोव An-12 ट्रांसपोर्ट विमान था, मॉस्को से लगभग 3,000 किलोमीटर पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए रूसी एयरोस्पेस फोर्सेज के एक आयोग को दुर्घटनास्थल पर भेजा गया है. मंत्रालय के बयान के अनुसार, रूसी एयरोस्पेस फोर्सेज का एक आयोग घटना के सभी पहलुओं का पता लगाने के लिए घटनास्थल पर काम कर रहा है. वायु सेना के विशेषज्ञ दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे थे, और शुरुआती नतीजों से पता चला कि संभवतः कोई उपकरण खराब हो गया था.