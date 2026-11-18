साइबेरिया में रूसी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, 19 लोगों की मौत
रक्षा मंत्रालय ने इस हादसे की पुष्टि की है. मंत्रालय ने कहा कि विमान हादसे की जांच कर रहे हैं. विस्तार से पढ़ें.
By ANI
Published : November 18, 2026 at 8:37 AM IST
मॉस्को: रूस के पश्चिमी साइबेरिया के केमेरोवो शहर के पास एक निर्जन इलाके में रूसी सेना का एक परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी 19 लोगों की मौत हो गई. शुरुआती जांच से पता चला है कि यह हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ है.
बता दें, यह विमान, जो एक एंटोनोव An-12 ट्रांसपोर्ट विमान था, मॉस्को से लगभग 3,000 किलोमीटर पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए रूसी एयरोस्पेस फोर्सेज के एक आयोग को दुर्घटनास्थल पर भेजा गया है. मंत्रालय के बयान के अनुसार, रूसी एयरोस्पेस फोर्सेज का एक आयोग घटना के सभी पहलुओं का पता लगाने के लिए घटनास्थल पर काम कर रहा है. वायु सेना के विशेषज्ञ दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे थे, और शुरुआती नतीजों से पता चला कि संभवतः कोई उपकरण खराब हो गया था.
अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्रीय गवर्नर इल्या सेरेड्युक ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि आपातकालीन टीमों ने हादसे के बाद लगी आग को बुझा दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि आपातकालीन दल जांच में मदद कर रहे हैं. टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, जिसमें यागुनोवो गांव के पास दुर्घटना स्थल को दिखाया गया है, सेरेड्युक ने कहा कि विमान इस इलाके से गुजर रहा था, तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
इस बीच, रूस की शीर्ष आपराधिक जांच एजेंसी, 'इन्वेस्टिगेटिव कमिटी' ने उड़ान सुरक्षा नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है. देश में विमान दुर्घटनाओं के बाद इस तरह की जांच एक मानक प्रक्रिया है. एंटोनोव An-12 सोवियत निर्मित, चार इंजन वाला टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है, जो 1950 के दशक के आखिर से सेवा में है. इस विमान की 1,000 से अधिक इकाइयां बनाई गई थीं, जिनमें से कुछ अभी भी रूस और अन्य देशों में इस्तेमाल हो रही हैं.
बता दें, An-12 में आमतौर पर छह लोगों का क्रू होता है, हालाँकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में 19 लोग सवार थे. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, यह ताजा घटना सितंबर में हुए एक और रूसी सैन्य विमान हादसे के बाद सामने आई है. उस समय पूर्वी अमूर क्षेत्र में एक तुपोलेव Tu-95 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें चालक दल के छह सदस्यों की मौत हो गई थी और एक अन्य घायल हो गया था. साइबेरिया में हुए इस हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है.
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