संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का रूस ने समर्थन किया
रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने इस बात पर जोर दिया कि सुधारों में पश्चिमी देशों को और सीटें देने से बचना चाहिए.
By ANI
Published : September 27, 2026 at 8:56 AM IST
न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का जोरदार समर्थन किया. साथ ही पश्चिमी देशों के पुन: प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी.
संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के नेताओं को संबोधित करते हुए लावरोव ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी सुधार से परिषद और उसके परमानेंट सदस्यों के खास अधिकार कम नहीं होने चाहिए. मॉस्को के उसूलों वाले रुख को बताते हुए उन्होंने जोर दिया कि सुधारों में पश्चिमी देशों को और सीटें देने से बचना चाहिए.
लावरोव ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार में पश्चिमी देशों, खासकर जर्मनी और जापान को अतिरिक्त सीट नहीं दी जा सकती, जो अब सैन्यवाद और बदला लेने की राह पर हैं.' ज़्यादा सबको साथ लेकर चलने वाले और भौगोलिक रूप से संतुलित वैश्विक वास्तुकला की वकालत करते हुए रूसी विदेश मंत्री ने ग्लोबल साउथ से पुन: प्रतिनिधित्व बढ़ाने का ज़ोरदार समर्थन किया.
लावरोव ने कहा, 'हम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के पक्ष में हैं. हम परमानेंट सीट के लिए ब्राजील और भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं. और साथ ही, मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि हमें इजराइली आम सहमति और एसईएटी घोषणा के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप के हितों को पूरा करना चाहिए.'
रूस समेत ब्रिक्स देशों ने पहले नई दिल्ली डिक्लेरेशन में संयुक्त राष्ट्र जिसमें सुरक्ष परिषद भी शामिल है, में ब्राजील और भारत की बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीदों के लिए अपना सपोर्ट दोहराया था. संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में चल रही आम बहस के दौरान इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए दुनिया भर के नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि परिषद को आज की जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक हकीकतों को दिखाने की तुरंत जरूरत है.
मॉरिशस ने अपने भाषण के दौरान भारत की दावेदारी का साफ तौर पर समर्थन किया. मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने नई दिल्ली का साथ देते हुए कहा, 'हम काउंसिल सुधार पर जी4 और एल69 की बातों का सपोर्ट करते हैं, और हम ग्लोबल मामलों में भारत की कंस्ट्रक्टिव भूमिका के हिसाब से परमानेंट सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए अपना सपोर्ट दोहराते हैं.'
भारत को अपने सपोर्ट के साथ-साथ, मॉरिशस ने कॉमन अफ्रीकन पोजीशन का भी समर्थन किया, जिसमें सही रीजनल रिप्रेजेंटेशन, नए परमानेंट मेंबर्स के लिए समान अधिकार और छोटे आइलैंड डेवलपिंग देशों के लिए खास जगह देने पर ज़ोर दिया गया. पुर्तगाल ने भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की मांग को और बढ़ाया, पुर्तगाली प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने अफ्रीका, ब्राजील और भारत के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेशन वाली एक ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल की वकालत की.
नई दिल्ली की महत्वाकांक्षाओं को चार देशों के जी4 अलायंस के जरिए अप्रत्यक्ष सपोर्ट मिला. मार्शल आइलैंड्स की प्रेसिडेंट हिल्डा हेइन ने यह सपोर्ट करते हुए कहा, 'मार्शल आइलैंड्स संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबरशिप हासिल करने के लिए जापान और उसके जी4 पार्टनर्स को अपने लंबे समय से सपोर्ट की पुष्टि करता है.'
जबकि जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने अपने भाषण में अलग-अलग जी4 कैंडिडेट का नाम नहीं लिया, टोक्यो ने रिफॉर्म को सबसे आगे रखा. तेजी से स्ट्रक्चरल बदलावों का आग्रह करते हुए ताकाइची ने कहा, 'हमें इसे बिना देर किए एक ऐसे स्ट्रक्चर में बदलने की जरूरत है जो सही मायने में अंतरराष्ट्रीय समदाय की मौजूदा हकीकत को दिखाए.' उन्होंने आगे परमानेंट और नॉन-परमानेंट दोनों कैटेगरी में विस्तार की वकालत की, और मेंबर देशों के बीच व्यापक सहमति पर ध्यान दिया.
अन्य अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने कैंडिडेट देशों का नाम बताए बिना रीजनल बराबरी पर ज़ोर दिया. फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ने वीटो पावर कंसंट्रेशन को मना करते हुए अफ़्रीका, एशिया-पैसिफ़िक और लैटिन अमेरिका के लिए परमानेंट स्लॉट का समर्थन किया, जबकि सेंट लूसिया के प्राइम मिनिस्टर फिलिप जे. पियरे ने लंबी बातचीत को तुरंत खत्म करने की अपील की.
पियरे ने कहा, 'अफ़्रीका, एशिया-पैसिफिक, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन के लिए परमानेंट और नॉन-परमानेंट मेंबरशिप बढ़ाने के लिए लंबे समय से चल रहे रिफ़ॉर्म प्रोसेस को जल्दी खत्म किया जाना चाहिए.' अफ़्रीकी देशों ने संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी सिक्योरिटी बॉडी के हिस्टॉरिकल इम्बैलेंस को लेकर एक साथ मिलकर काम किया.
भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ जी4 फ्रेमवर्क के तहत काम करते हुए अपनी बड़ी आबादी, तेज इकोनॉमिक ग्रोथ, ,संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग में बड़े पैमाने पर योगदान और ग्लोबल साउथ के लिए एक मुख्य आवाज़ के तौर पर अपनी स्थिति पर अपनी बात रखता आ रहा है.
मौजूदा परमानेंट बनावट, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं, के पास 10 नॉन-परमानेंट सदस्यों के साथ दो साल का टर्म पूरा करने के लिए पूरी तरह से वीटो करने का अधिकार है. किसी भी स्ट्रक्चरल बदलाव के लिए जनरल असेंबली में दो-तिहाई बहुमत वोट संयुक्त राष्ट्र की बड़ी मेंबरशिप के दो-तिहाई हिस्से से मंज़ूरी और सभी पांच परमानेंट सदस्यों की साफ सहमति जरूरी है.