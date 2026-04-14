पश्चिम एशिया में तनाव के बीच बातचीत के लिए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन पहुंचे
लावरोव ऐसे समय चीन के दौरे पर गए जब ट्रंप ने ईरान को हथियारों का सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई की धमकी दी है.
By ANI
Published : April 14, 2026 at 10:41 AM IST
बीजिंग: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मंगलवार को ऑफिशियल दौरे पर चीन पहुंचे. रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि लावरोव 14-15 अप्रैल तक चीन में रहेंगे. रूस के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में बताया, '14-15 अप्रैल को विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन के ऑफिशियल दौरे पर आएंगे और चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत करेंगे. उनसे कई द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ जरूरी इंटरनेशनल और रीजनल मामलों पर भी बात करने की उम्मीद है.'
इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ फोन पर बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका की भड़काऊ कार्रवाइयों के ग्लोबल शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक नतीजे हो सकते हैं. बातचीत के दौरान अराघची ने सीजफायर की घोषणा और उसके बाद इस्लामाबाद (11-12 अप्रैल) में हुई ईरान-अमेरिका बातचीत के बाद के ताजा क्षेत्रीय डेवलपमेंट का रिव्यू किया.
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की भड़काऊ कार्रवाइयों के क्षेत्रीय और ग्लोबल शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक नतीजों की चेतावनी दी.'
12 अप्रैल को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने मिडिल ईस्ट में हुए नए डेवलपमेंट पर चर्चा की. पेजेशकियन ने 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई ईरान-अमेरिका बातचीत का अपना अंदाजा शेयर किया और हालात को कम करने के मकसद से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रूस के उसूलों वाले रुख की तारीफ की.
व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध के पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक हल को आसान बनाने और मिडिल ईस्ट में सही और पक्की शांति बनाने के लिए बीच-बचाव की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए रूस की तैयारी को फिर से पक्का किया. इस बीच चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने सोमवार को कहा कि चीन खाड़ी इलाके में शांति और सुकून वापस लाने में आगे भी एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभाने और योगदान देने के लिए तैयार है.
प्रधानमंत्री ली ने यह बात बीजिंग में यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान से मुलाकात के दौरान कही. उन्होंने कहा कि जब से ईरान में लड़ाई शुरू हुई है, चीन संबंधित पार्टियों के साथ करीबी बातचीत में है और शांति को बढ़ावा देने और युद्ध खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
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