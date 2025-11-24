रूसी ड्रोन यूनिट रूबिकॉन ने यूक्रेन में बदल दिया ड्रोन युद्ध
रूबिकॉन के बनने के कुछ ही महीनों के अंदर इसकी यूनिट्स ड्रोन की नई पीढ़ी के साथ फ्रंट लाइन पर फैल गईं.
Published : November 24, 2025 at 4:03 PM IST
मॉस्को: मॉस्को में मौजूद रूबिकॉन नाम की एक टॉप-सीक्रेट रूसी यूनिट ने ड्रोन वॉरफेयर का माहौल बदल दिया है, जिससे यूक्रेनियन के लिए जो एडवांटेज था, वह कमजोरी पड़ गया है. यूक्रेन की मिलिट्री और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एकमत से रूबिकॉन सेंटर को ड्रोन के कॉम्बैट इस्तेमाल के मामले में रूसी रक्षा मंत्रालय की सबसे असरदार कोशिशों में से एक बताते हैं.
अगस्त 2024 में शायद नए बने रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव के ऑर्डर पर बनी इस सीक्रेट यूनिट को ऑफिशियली रूबिकॉन सेंटर ऑफ एडवांस्ड अनमैन्ड सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है. हालांकि यह रूसी लीगल डेटाबेस में नहीं दिखता है और रक्षा मंत्रालय से इसका जुड़ाव साफ नहीं है.
रूबिकॉन का पूरा नाम रूबिकॉन सेंटर फॉर एडवांस्ड अनमैन्ड टेक्नोलॉजीज है. इसका आना इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे रूसी मिलिट्री ने यूक्रेन लड़ाई के दौरान लड़ाई के अपने सख्त तरीके को छोड़कर तेजी से बदलते बैटलफील्ड के हिसाब से खुद को ढालना सीख लिया है.
रूबिकॉन यूनिट का रोल क्या है?
युद्ध की शुरुआत से ही रूसियों ने यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों को टारगेट करने की कोशिश की है. रूबिकॉन यूनिट्स इसे एक नए लेवल पर ले गई है. उन्होंने यूक्रेनी लॉजिस्टिक्स को खत्म करने पर फोकस किया है, जिससे कीव के लिए सैनिकों को मजबूत करना नामुमकिन हो गया है, जबकि रूसी सेनाएं हमला कर रही हैं और ज्यादा जमीन हासिल कर रही हैं.
रूबिकॉन सिर्फ एक यूनिट नहीं है, बल्कि एक हायर-लेवल स्ट्रक्चर है, जो अनमैन्ड सिस्टम की सेंट्रलाइज्ड खरीद और डेवलपमेंट, जमीन और समुद्र के ड्रोन के इस्तेमाल के लिए टैक्टिक्स, टेक्नीक और प्रोसीजर शुरू करने, साथ ही ऑपरेटरों की ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार है. ऐसा रेडियो लिबर्टी को दिए एक इंटरव्यू में इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (PRPRI) के एक रिसर्चर, एक पूर्व US मरीन कॉर्प्स ऑफिसर ने कहा.
IT सिर्फ ड्रोन डिजाइन करने और डिप्लॉय करने के बारे में नहीं है. यह एडवांस्ड रोबोटिक सिस्टम और AI को डेवलप और टेस्ट करता है. यह दूसरी यूनिट्स की परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाता है. इसने फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन के इस्तेमाल को आगे बढ़ाया, जिसका युद्ध के मैदान पर काफी असर पड़ा है. इन्हें फाइबर-ऑप्टिक केबल से कंट्रोल किया जाता है, जो रियल टाइम में सुरक्षित वीडियो फीड देता है और इसे जाम नहीं किया जा सकता.
रूबिकॉन की मैनपावर
ली, जो अक्सर यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर जाते हैं. उन्होंने कहा कि 2025 के वसंत तक रूबिकॉन की सात जानी-मानी यूनिट थीं, जिनमें से हर एक में लगभग 130-150 लोग थे. रूसी मीडिया के अनुसार हर महीने रूबिकॉन के जरिए 500 ड्रोन ऑपरेटर और 100 इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जाती है.
कार्नेगी एंडोमेंट के एक सीनियर फेलो माइकल कॉफमैन के अनुसार रूबिकॉन फॉर्मेशन [(यूक्रेनी)] ड्रोन ऑपरेटरों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है, न केवल ड्रोन कंपनियों के लिए बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे दूसरी रूसी ड्रोन यूनिट को ट्रेनिंग देते हैं.
यूक्रेनी सेना पर कैसे कहर बरपाया?
रूबिकॉन के बनने के कुछ ही महीनों के अंदर इसकी यूनिट्स ड्रोन की नई पीढ़ी के साथ फ्रंट लाइन पर फैल गईं, जिससे यूक्रेनी सेना का पासा पलट गया. रूबिकॉन के पास बहुत अच्छे ड्रोन ऑपरेटर हैं. इसके अलावा वे ट्रेनिंग का काम भी करते हैं. पूरी फ्रंट लाइन पर यूनिट्स को निर्देश देते हैं. उनकी यूनिट्स को अलग-अलग इलाकों में भेजा जाता है, जहां वे अटैक UAV की लोकल यूनिट्स को ट्रेनिंग देते हैं, कब्जे वाले इलाकों में ऑपरेटर्स के लिए स्कूल बनाते हैं और जरूरी इलाकों को मजबूत करते हैं. रूबिकॉन इलेक्ट्रॉनिक-वॉरफेयर और रेडियो-सिग्नल टोही में भी माहिर है, जो यूक्रेनी ड्रोन और उनके ऑपरेटर्स का अच्छे से पता लगाने में मदद करता है.
कुर्स्क की लड़ाई में पासा पलटना
उनका पहला पता रूस के अंदर चला, जब यूक्रेनी सेना ने 2024 की गर्मियों में कुर्स्क इलाके में घुसकर उसका एक हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया. इलाके में रूबिकॉन के आने के कुछ ही समय बाद यूक्रेनी सेना ने बताया कि ड्रोन हमलों से उनकी सप्लाई लाइनें लगभग पूरी तरह से कट गई थीं. यूनिट ने तरीके से काम किया, सुद्झा गांव में यूक्रेनी ठिकानों को सप्लाई करने वाली लाइनों पर हमला किया और उनकी पकड़ को मुश्किल बना दिया. यूक्रेनी सेना मार्च 2025 में उस इलाके से हट गई.
फ्रंट लाइन पर बड़ी दिक्कतें
रूबिकॉन 1,100 किलोमीटर की फ्रंट लाइन पर बड़ी दिक्कतें खड़ी कर रहा है और यूक्रेन इसका मुकाबला करने के तरीके ढूंढने में जूझ रहा है. बैटलफील्ड के कई हिस्सों में रूबिकॉन यूनिट्स के होने की खबरें आई हैं, जो अक्सर फ्रंट लाइन के काफी पीछे यूक्रेनी सप्लाई रूट्स पर हमला करके रूसी सैनिकों को फायदा पहुंचाती हैं – साथ ही दुश्मन के ड्रोन ऑपरेटर्स पर भी.
अगस्त 2025 में यूक्रेन की 93वीं ब्रिगेड बटालियन के कमांडर ने बताया कि रूबिकॉन यूनिट्स को डोनेट्स्क के कोस्टिएंटिनिव्का इलाके में रूसी ब्रिगेड्स के साथ मिला दिया गया था. उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर, उनकी यूनिट ने अपनी ज़्यादातर गाड़ियां, ड्रोन लॉन्च साइट, एंटेना और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट खो दिए थे.
फरवरी 2025 से रूबिकॉन यूनिट्स सिस्टमैटिक तरीके से यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर्स को टारगेट कर रही हैं जो फ्रंट लाइन के बहुत पीछे से ड्रोन उड़ाते हैं. एक जगह पर, एक यूक्रेनी ब्रिगेड ने बताया कि रूबिकॉन टारगेटिंग की वजह से एक हफ्ते में उसके 70 परसेंट तक ड्रोन ऑपरेटर्स खो गए.
बैटलफील्ड परफॉर्मेंस
2024 से 2025 तक एक यूक्रेनी ड्रोन क्रू ने एक ही ड्रोन पर रिकॉर्ड 331 ऑपरेशन किए. ड्रोनस्क्वाड के प्रतिनिधि के अनुसार अब रूसी शिकार के कारण एक बॉम्बर औसतन 40-50 ऑपरेशन पूरे करता है. रूबिकॉन के टेलीग्राम चैनल ने अगस्त 2024 में सेंटर की स्थापना के बाद से नष्ट किए गए 10,000 टारगेट के आंकड़े भी पब्लिश किए हैं. इसके मुताबिक नष्ट किए गए ड्रोनों में 37.5 प्रतिशत अलग-अलग ड्रोन थे, 16.3 प्रतिशत कम्युनिकेशन सिस्टम थे. वहीं, 14.5 प्रतिशत गाड़ियां और 13.2 प्रतिशत बख्तरबंद गाड़ियां भी इसी लिस्ट में शामिल हैं.
रूबिकॉन के हथियार
रूबिकॉन रूसी सेना के साथ सर्विस में लगभग सभी मुख्य अटैक और टोही ड्रोन का इस्तेमाल करता है, सिवाय शहीद और गेरानेस के. ये आम और फाइबर-ऑप्टिक FPV-ड्रोन VT-40, KVN, पेयरस्ट्री लाइटनिंग और लैंसेट, कंपनी ZALA के टोही UAV, ऑर्लेन्स, सुपरकैम ड्रोन, खास एयर डिफेंस ड्रोन हैं. गर्मियों में इस लिस्ट में बिना पायलट वाली मरीन बोट्स को जोड़ा गया, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन लंबे समय से युद्ध में करता आ रहा है.
मोलनिया ड्रोन रूबिकॉन का मुख्य हथियार
रूबिकॉन के हथियारों के जखीरे में मोलनिया ड्रोन भी है, जो काफी हद तक प्लाईवुड से बना एक आसान UAV है. मोलनिया (रूसी में लाइटनिंग) की दूसरी जेनरेशन 7 किलोग्राम (15 पाउंड) तक का पेलोड ले जा सकती है और फ्रंट लाइन के पीछे 30 किलोमीटर (19 मील) से ज़्यादा अंदर तक उड़ सकती है. यह एक मदरशिप की तरह भी काम कर सकता है जो दो फर्स्ट-पर्सन व्यू (FPV) हथियार लॉन्च करता है – इसने ज़रूरी रास्तों पर यात्रा को बहुत मुश्किल बना दिया है.
