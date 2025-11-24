ETV Bharat / international

रूसी ड्रोन यूनिट रूबिकॉन ने यूक्रेन में बदल दिया ड्रोन युद्ध

मॉस्को: मॉस्को में मौजूद रूबिकॉन नाम की एक टॉप-सीक्रेट रूसी यूनिट ने ड्रोन वॉरफेयर का माहौल बदल दिया है, जिससे यूक्रेनियन के लिए जो एडवांटेज था, वह कमजोरी पड़ गया है. यूक्रेन की मिलिट्री और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एकमत से रूबिकॉन सेंटर को ड्रोन के कॉम्बैट इस्तेमाल के मामले में रूसी रक्षा मंत्रालय की सबसे असरदार कोशिशों में से एक बताते हैं.

अगस्त 2024 में शायद नए बने रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव के ऑर्डर पर बनी इस सीक्रेट यूनिट को ऑफिशियली रूबिकॉन सेंटर ऑफ एडवांस्ड अनमैन्ड सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है. हालांकि यह रूसी लीगल डेटाबेस में नहीं दिखता है और रक्षा मंत्रालय से इसका जुड़ाव साफ नहीं है.

रूबिकॉन का पूरा नाम रूबिकॉन सेंटर फॉर एडवांस्ड अनमैन्ड टेक्नोलॉजीज है. इसका आना इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे रूसी मिलिट्री ने यूक्रेन लड़ाई के दौरान लड़ाई के अपने सख्त तरीके को छोड़कर तेजी से बदलते बैटलफील्ड के हिसाब से खुद को ढालना सीख लिया है.

रूबिकॉन यूनिट का रोल क्या है?

युद्ध की शुरुआत से ही रूसियों ने यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों को टारगेट करने की कोशिश की है. रूबिकॉन यूनिट्स इसे एक नए लेवल पर ले गई है. उन्होंने यूक्रेनी लॉजिस्टिक्स को खत्म करने पर फोकस किया है, जिससे कीव के लिए सैनिकों को मजबूत करना नामुमकिन हो गया है, जबकि रूसी सेनाएं हमला कर रही हैं और ज्यादा जमीन हासिल कर रही हैं.

रूबिकॉन सिर्फ एक यूनिट नहीं है, बल्कि एक हायर-लेवल स्ट्रक्चर है, जो अनमैन्ड सिस्टम की सेंट्रलाइज्ड खरीद और डेवलपमेंट, जमीन और समुद्र के ड्रोन के इस्तेमाल के लिए टैक्टिक्स, टेक्नीक और प्रोसीजर शुरू करने, साथ ही ऑपरेटरों की ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार है. ऐसा रेडियो लिबर्टी को दिए एक इंटरव्यू में इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (PRPRI) के एक रिसर्चर, एक पूर्व US मरीन कॉर्प्स ऑफिसर ने कहा.

IT सिर्फ ड्रोन डिजाइन करने और डिप्लॉय करने के बारे में नहीं है. यह एडवांस्ड रोबोटिक सिस्टम और AI को डेवलप और टेस्ट करता है. यह दूसरी यूनिट्स की परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाता है. इसने फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन के इस्तेमाल को आगे बढ़ाया, जिसका युद्ध के मैदान पर काफी असर पड़ा है. इन्हें फाइबर-ऑप्टिक केबल से कंट्रोल किया जाता है, जो रियल टाइम में सुरक्षित वीडियो फीड देता है और इसे जाम नहीं किया जा सकता.

रूबिकॉन की मैनपावर

ली, जो अक्सर यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर जाते हैं. उन्होंने कहा कि 2025 के वसंत तक रूबिकॉन की सात जानी-मानी यूनिट थीं, जिनमें से हर एक में लगभग 130-150 लोग थे. रूसी मीडिया के अनुसार हर महीने रूबिकॉन के जरिए 500 ड्रोन ऑपरेटर और 100 इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जाती है.

कार्नेगी एंडोमेंट के एक सीनियर फेलो माइकल कॉफमैन के अनुसार रूबिकॉन फॉर्मेशन [(यूक्रेनी)] ड्रोन ऑपरेटरों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है, न केवल ड्रोन कंपनियों के लिए बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे दूसरी रूसी ड्रोन यूनिट को ट्रेनिंग देते हैं.

यूक्रेनी सेना पर कैसे कहर बरपाया?

रूबिकॉन के बनने के कुछ ही महीनों के अंदर इसकी यूनिट्स ड्रोन की नई पीढ़ी के साथ फ्रंट लाइन पर फैल गईं, जिससे यूक्रेनी सेना का पासा पलट गया. रूबिकॉन के पास बहुत अच्छे ड्रोन ऑपरेटर हैं. इसके अलावा वे ट्रेनिंग का काम भी करते हैं. पूरी फ्रंट लाइन पर यूनिट्स को निर्देश देते हैं. उनकी यूनिट्स को अलग-अलग इलाकों में भेजा जाता है, जहां वे अटैक UAV की लोकल यूनिट्स को ट्रेनिंग देते हैं, कब्जे वाले इलाकों में ऑपरेटर्स के लिए स्कूल बनाते हैं और जरूरी इलाकों को मजबूत करते हैं. रूबिकॉन इलेक्ट्रॉनिक-वॉरफेयर और रेडियो-सिग्नल टोही में भी माहिर है, जो यूक्रेनी ड्रोन और उनके ऑपरेटर्स का अच्छे से पता लगाने में मदद करता है.