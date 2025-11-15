Bihar Election Results 2025

रूसी हमले में यूक्रेन के 6 लोगों की मौत, 35 घायल

रूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने यूक्रेन के "सैन्य-औद्योगिक और ऊर्जा प्रतिष्ठानों" पर रात भर हमला किया.

RUSSIAN ATTACK ON UKRAINE
14 नवंबर, 2025 को यूक्रेन के कीव में रूसी हमले के बाद क्षतिग्रस्त हुई एक इमारत के घटनास्थल पर बचाव दल काम कर रहे हैं. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : November 15, 2025 at 11:36 AM IST

कीव: रूस ने शुक्रवार तड़के कीव पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया. इसमें 6 लोगों की मौत हो गई. इस हमले में अपार्टमेंट की इमारतों में बड़े-बड़े छेद हो गए और आग लग गई. विस्फोटों की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी और रात का आसमान जगमगा उठा.

यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि एक गर्भवती महिला समेत कम से कम 35 लोग घायल हुए हैं. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रात के हमले में कम से कम 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों का इस्तेमाल किया.

रूस ने लगभग चार साल पहले अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हुए व्यापक आक्रमण के बाद से उसके खिलाफ एक विनाशकारी हवाई अभियान चलाया है. इस साल लड़ाई रोकने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले राजनयिक प्रयास अब तक निष्फल रहे हैं.

शुक्रवार का हवाई हमला, जिसमें दक्षिण में ओडेसा और उत्तर-पूर्व में खार्किव को भी निशाना बनाया गया था. ये हमला राजधानी कीव पर लक्षित था, जहां जेलेंस्की के अनुसार, ड्रोन और मिसाइलों ने ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट ब्लॉकों को तहस-नहस कर दिया.

उन्होंने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा, "यह लोगों और नागरिकों को यथासंभव नुकसान पहुंचाने के लिए एक विशेष रूप से सुनियोजित हमला था." मास्को ने नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाने से इनकार किया है. रूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने यूक्रेन के "सैन्य-औद्योगिक और ऊर्जा प्रतिष्ठानों" पर रात भर हमला किया. यूक्रेनी अधिकारियों ने इन दावों का मजाक उड़ाया और घरों और सार्वजनिक भवनों को बार-बार नुकसान पहुंचाया.

यह हमला लगभग तीन हफ़्तों में कीव पर सबसे बड़ा हमला था. कड़ाके की ठंड के महीनों से पहले, हाल के रूसी हवाई हमलों का लक्ष्य देश भर में बिजली के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना रहा है. जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन ने हमले को नाकाम करने के लिए अपनी अमेरिकी निर्मित पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल किया और 14 मिसाइलों को मार गिराया. यूक्रेनी नेता ने विदेशी समर्थकों से और अधिक उन्नत प्रणालियां भेजने की अपील की है.

ये भी पढ़ें - ट्रंप ने बदला सुर: बोले- मुश्किल लग रहा है यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध जीतना

RUSSIAN DRONE AND MISSILE ATTACK
RUSSIA UKRAINE WAR
MISSILE ATTACK ON KYIV
RUSSIAN ATTACK ON UKRAINE

