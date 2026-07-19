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रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा, यूक्रेन ने 370 ड्रोन से किया ताबड़तोड़ हमला

कीव/मास्को : रूस और यूक्रेन के बीच एक दूसरे पर फिर से हमले तेज हो गए हैं. रूस ने यूक्रेन के अलग-अलग जगहों पर मिसाइलों के हमले किए हैं. इसमें कइयों के घायल होने की खबरें हैं. हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया. इससे पहले यूक्रेन ने भी रूस पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए थे.

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, रात भर कीव पर हुए रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. यह हमला स्थानीय समयानुसार रात करीब 1:30 बजे शुरू हुआ और कई घंटों तक जारी रहा, जिसमें कीव में धमाकों की आवाजें सुनाई दीं. यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के अनुसार, इन हमलों से शहर के पांच जिलों में आग लग गई, जिससे रिहायशी इमारतों, ऑफिस और इंडस्ट्रियल साइट्स, एक डॉरमिटरी और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा.

बचाव कर्मियों ने स्वियातोशिंस्की जिले में आग की चपेट में आए एक निजी घर से चार लोगों को बाहर निकाला, जबकि शेवचेंकिव्स्की जिले में उन्होंने आग लगी तीन मंजिला इमारत से निवासियों को बचाया. एक गैर-रिहायशी इमारत में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया. बाद में एक व्यक्ति मृत पाया गया.

फायरफाइटर्स ने सोलोमियांस्की, देसनियांस्की और निप्रो जिलों में लगी आग को बुझाने का काम भी किया. हाल के हफ्तों में रूस ने कीव पर कई बड़े हमले किए हैं, जबकि यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है. ये मिसाइलें रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का सबसे असरदार जरिया हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह यूक्रेन को पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने को तैयार हैं, जिससे रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के खिलाफ कीव की सुरक्षा मजबूत हो सकती है. हालांकि, इस फैसले को लागू करने की जानकारी और समय-सीमा अभी स्पष्ट नहीं है.

रूस के इस हमले से पहले यूक्रेन ने रूसी इलाकों पर हमले किए थे. रूसी अधिकारियों के अनुसार, रात भर और शनिवार दोपहर को हुए हमलों में यूक्रेनी ड्रोन ने दो बड़े गोदामों को निशाना बनाया. इनमें से एक मॉस्को के ठीक पूर्व में स्थित था. इन हमलों में नौ लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी एयर डिफेंस ने रात भर में 19 रूसी इलाकों के साथ-साथ गैर-कानूनी रूप से कब्जे में लिए गए क्रीमिया, आजोव सागर और काला सागर के ऊपर 379 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका.

कीव की सेनाओं ने रूस के अंदर ऊर्जा बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों के खिलाफ अपना लगातार हवाई अभियान तेज कर दिया है. इसका मकसद मॉस्को की युद्ध की कोशिशों को कमजोर करना और रूसियों को क्रेमलिन द्वारा यूक्रेन पर किए गए उस पूर्ण हमले के नतीजों का एहसास कराना है, जो अब अपने पांचवें साल में है.