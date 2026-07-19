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रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा, यूक्रेन ने 370 ड्रोन से किया ताबड़तोड़ हमला

दोनों पक्षों के बीच हमले तेज. कइयों के मारे जाने की खबरें. पढ़ें पूरी खबर.

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रूसी मिसाइल से यूक्रेन पर हमला (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 19, 2026 at 1:33 PM IST

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कीव/मास्को : रूस और यूक्रेन के बीच एक दूसरे पर फिर से हमले तेज हो गए हैं. रूस ने यूक्रेन के अलग-अलग जगहों पर मिसाइलों के हमले किए हैं. इसमें कइयों के घायल होने की खबरें हैं. हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया. इससे पहले यूक्रेन ने भी रूस पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए थे.

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, रात भर कीव पर हुए रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. यह हमला स्थानीय समयानुसार रात करीब 1:30 बजे शुरू हुआ और कई घंटों तक जारी रहा, जिसमें कीव में धमाकों की आवाजें सुनाई दीं. यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के अनुसार, इन हमलों से शहर के पांच जिलों में आग लग गई, जिससे रिहायशी इमारतों, ऑफिस और इंडस्ट्रियल साइट्स, एक डॉरमिटरी और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा.

बचाव कर्मियों ने स्वियातोशिंस्की जिले में आग की चपेट में आए एक निजी घर से चार लोगों को बाहर निकाला, जबकि शेवचेंकिव्स्की जिले में उन्होंने आग लगी तीन मंजिला इमारत से निवासियों को बचाया. एक गैर-रिहायशी इमारत में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया. बाद में एक व्यक्ति मृत पाया गया.

फायरफाइटर्स ने सोलोमियांस्की, देसनियांस्की और निप्रो जिलों में लगी आग को बुझाने का काम भी किया. हाल के हफ्तों में रूस ने कीव पर कई बड़े हमले किए हैं, जबकि यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है. ये मिसाइलें रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का सबसे असरदार जरिया हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह यूक्रेन को पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने को तैयार हैं, जिससे रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के खिलाफ कीव की सुरक्षा मजबूत हो सकती है. हालांकि, इस फैसले को लागू करने की जानकारी और समय-सीमा अभी स्पष्ट नहीं है.

रूस के इस हमले से पहले यूक्रेन ने रूसी इलाकों पर हमले किए थे. रूसी अधिकारियों के अनुसार, रात भर और शनिवार दोपहर को हुए हमलों में यूक्रेनी ड्रोन ने दो बड़े गोदामों को निशाना बनाया. इनमें से एक मॉस्को के ठीक पूर्व में स्थित था. इन हमलों में नौ लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी एयर डिफेंस ने रात भर में 19 रूसी इलाकों के साथ-साथ गैर-कानूनी रूप से कब्जे में लिए गए क्रीमिया, आजोव सागर और काला सागर के ऊपर 379 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका.

कीव की सेनाओं ने रूस के अंदर ऊर्जा बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों के खिलाफ अपना लगातार हवाई अभियान तेज कर दिया है. इसका मकसद मॉस्को की युद्ध की कोशिशों को कमजोर करना और रूसियों को क्रेमलिन द्वारा यूक्रेन पर किए गए उस पूर्ण हमले के नतीजों का एहसास कराना है, जो अब अपने पांचवें साल में है.

रूसी अधिकारियों के मुताबिक, रात भर चले हमलों में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर 'वाइल्डबेरीज' के दो बड़े गोदामों को निशाना बनाया. इनमें से एक गोदाम यूक्रेन की सीमा से लगभग 360 किलोमीटर (220 मील) दूर ताम्बोव क्षेत्र के कोटोव्स्क शहर में था, और दूसरा मॉस्को से लगभग 50 किलोमीटर (30 मील) पूर्व में इलेक्ट्रोस्टल शहर में स्थित था.

मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रे वोरोब्योव के अनुसार, इलेक्ट्रोस्टल के ठीक उत्तर में स्थित नोगिंस्क शहर में एक यूक्रेनी ड्रोन ने तेल डिपो पर हमला किया, जिससे आग लग गई और पास के एक मैटरनिटी हॉस्पिटल और रिहायशी इमारत से लोगों को निकालना पड़ा. वोरोब्योव ने कहा कि ड्रोन का मलबा एक किंडरगार्टन की इमारत पर भी गिरा, जिससे आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया.

तांबोव क्षेत्र के गवर्नर येवगेनी पेरविशोव ने बताया कि कोटोव्स्क के गोदाम में नाइट शिफ्ट में काम करने वाले सात लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए. वोरोब्योव ने कहा कि मॉस्को क्षेत्र में कुल 61 लोग घायल हुए. 20 लोगों ने आउटपेशेंट केयर ली, जबकि 40 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, शनिवार दोपहर रूस के बेलगोरोद क्षेत्र पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक और व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया. वाइल्डबेरीज की संस्थापक तात्याना किम ने कहा कि दोनों गोदामों में आग लग गई थी, और कोटोव्स्क में लगी आग को बुझा दिया गया. रूसी ऑनलाइन आउटलेट्स द्वारा जारी तस्वीरों और फुटेज में इलेक्ट्रोस्टल सुविधा में भीषण आग और उसके ऊपर धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दिए.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों ने "मॉस्को और तांबोव क्षेत्रों में दो महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल सुविधाओं" को निशाना बनाया. उन्होंने लिखा, "इन सुविधाओं का इस्तेमाल हमलावर द्वारा ड्रोन और नेविगेशन उपकरण बनाने के लिए प्रतिबंधित पुर्जों की आपूर्ति करने के लिए किया जाता था." उन्होंने कहा कि एक तेल सुविधा पर भी हमला किया गया. व्लादिमीर के गवर्नर अलेक्जेंडर अवदेयेव ने बताया कि मॉस्को से लगभग 180 किलोमीटर (110 मील) पूर्व में स्थित व्लादिमीर शहर में, एक यूक्रेनी ड्रोन ने एक रिहायशी इमारत पर हमला किया, जिससे थोड़ी देर के लिए आग लग गई. उन्होंने कहा कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ.

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