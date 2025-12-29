ETV Bharat / international

शांति वार्ता के बाद जेलेंस्की के साथ खड़े ट्रंप ने कहा, 'रूस यूक्रेन को सफल होते देखना चाहता है'

उन्होंने कहा कि हमले 'हमारे लोगों के खिलाफ, जिंदगी के खिलाफ और हर उस चीज के खिलाफ जो उसके सामान्य कामकाज को बनाए रखती है, और सबसे बढ़कर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ थे.' इस बीच ट्रंप ने जेलेंस्की को डिनर पर होस्ट किया था. उन्होंने जेलेंस्की, पुतिन और खुद के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक की संभावना का भी संकेत दिया.

इससे पहले दिन में एक्स पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि अकेले इस हफ्ते रूस ने 2,100 से अधिक अटैक ड्रोन, लगभग 800 गाइडेड एरियल बम और अलग-अलग तरह की 94 मिसाइलें दागी.

जेलेंस्की के साथ बातचीत से ठीक पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की. इसे बाद में उन्होंने 'बहुत फायदेमंद' बताया. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस यूक्रेन पर हमला करना जारी रखे हुए है, जिसमें जेलेंस्की-ट्रंप मीटिंग का दिन भी शामिल है. सीएनएस ने बताया कि पूर्वी शहर स्लोवियास्क में एक बम धमाके में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.

संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'रूस यूक्रेन को सफल होते देखना चाहता है. यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की सफलता के लिए बहुत उदार थे, जिसमें बहुत कम कीमतों पर ऊर्जा, बिजली और दूसरी चीजें देना शामिल था.'

फ्लोरिडा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि रूस यूक्रेन को सफल होते देखना चाहता है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-ए-लागो रिसॉर्ट (लोकल टाइम) में घंटों की शांति बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए उनके साथ खड़े थे.

जब राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के साथ तीन-तरफा बैठक की संभावना के बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह हो रहा है, जरूर, सही समय पर. मैंने आज प्रेसिडेंट पुतिन को बहुत दिलचस्प देखा. वह इसे होते देखना चाहते हैं.'

उन्होंने मुझे बहुत जोर देकर कहा, 'मुझे उस पर विश्वास है. मैं उसके साथ लगभग 2.5 घंटे फोन पर था. हमने बहुत सी बातें कीं.' ट्रंप ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखल की जांच का जिक्र किया. रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते पर ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता बहुत करीब है.

शांति बातचीत की हालत पर भरोसा जताते हुए, ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि बातचीत अभी भी बहुत मुश्किल है और उन्होंने इसके हल के लिए कोई पक्की टाइमलाइन बताने से मना कर दिया. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि कुछ हफ़्तों में हमें किसी न किसी तरह पता चल ही जाएगा.'

उन्होंने कहा कि कुछ अचानक दिक्कतें आ सकती हैं और पूरी कोशिश पटरी से उतर सकती है. उन्होंने कहा, 'हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है जहां एक चीज जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे हैं, वह एक बड़ी चीज है जो इसे बिगाड़ देती है. देखिए, यह बहुत मुश्किल बातचीत रही है.'

जेलेंस्की के साथ बैठक खत्म होने के बाद ट्रंप पुतिन से बात करने वाले हैं. जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बातचीत जारी रहने के कारण यूक्रेनी और अमेरिकी पक्ष 20-पॉइंट पीस प्लान को फाइनल करने के लिए अगले हफ्ते की शुरुआत में मिल सकते हैं.

उन्होंने लिखा, 'हमने शांति ढांचा के सभी पहलुओं पर चर्चा की और अहम नतीजे हासिल किए. हमने आगे की कार्रवाइयों के क्रम पर भी चर्चा की. हम इस बात पर सहमत हुए कि स्थायी शांति पाने के रास्ते में सुरक्षा गारंटी जरूरी है और हमारी टीमें सभी पहलुओं पर काम करना जारी रखेंगी.

हम इस बात पर सहमत हुए कि हमारी टीमें चर्चा किए गए सभी मामलों को फाइनल करने के लिए अगले हफ्ते की शुरुआत में मिलेंगी. हम राष्ट्रपति ट्रंप से इस बात पर भी सहमत हुए कि वह जनवरी में वाशिंगटन डीसी में यूक्रेनी और यूरोपीय नेताओं की मेजबानी करेंगे.