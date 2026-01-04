रूस ने अमेरिका से मादुरो को रिहा करने की अपील की, बातचीत से मसले का हल निकालने को कहा
रूसी ने इस बात पर जोर दिया कि एक आजाद देश के कानूनी तौर पर चुने गए राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को रिहा करें.
By ANI
Published : January 4, 2026 at 7:11 AM IST
मॉस्को: रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को रिहा करने की अपील की. उन्होंने उन्हें 'सही तरीके से चुने गए नेता' बताया और इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच के मसले बातचीत से हल किए जाने चाहिए.
एक्स पर एक पोस्ट में रूसी विदेश मंत्रालय ने शेयर किया, 'वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के अमेरिका में होने की पक्की रिपोर्ट को देखते हुए, हम अमेरिकी नेतृत्व से जोर देकर अनुरोध करते हैं कि वे अपनी बात पर फिर से सोचें और एक आजाद देश के कानूनी तौर पर चुने गए राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को रिहा करें.'
⚡️In view of the confirmed reports about Venezuelan President Nicolas Maduro and his spouse being in the US, we strongly urge the US leadership to reconsider their position & release the legitimately elected president of a sovereign country and his spousehttps://t.co/mZPc8wZEZ9 pic.twitter.com/9VSgpdeSnp— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 3, 2026
रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक पोस्ट में लिखा, 'हम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच मौजूदा मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने के लिए हालात बनाने की जरूरत पर जोर देते हैं.' वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को काराकस में पकड़ लिया गया और इंटेलिजेंस एजेंसियों और अमेरिकी कानून प्रवर्तन के संयुक्त ऑपरेशन में उन्हें देश से बाहर भेज दिया गया.
ट्रंप ने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी जिन्हें अमेरिकी सेना ऑपरेशन के दौरान काराकस में पकड़ा गया उनके खिलाफ न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल चलेगा. उनके खिलाफ कथित 'ड्रग तस्करी और नार्को-आतंकवाद की साजिशें' के आरोप लगाए गए हैं. ट्रंप ने कहा, 'दुनिया का कोई भी देश वह हासिल नहीं कर सकता जो अमेरिका ने कल या सच कहूँ तो, बहुत कम समय में हासिल किया. वेनेजुएला की सारी सैन्य क्षमताएँ बेकार हो गईं क्योंकि हमारी सेना के पुरुषों और महिलाओं ने अमेरिका के कानून प्रवर्तकों के साथ मिलकर आधी रात को मादुरो को सफलतापूर्वक पकड़ लिया.'
उन्होंने कहा, 'यह अंधेरा था और यह जानलेवा था, लेकिन उन्हें उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ पकड़ लिया गया. दोनों अब अमेरिकी न्याय का सामना कर रहे हैं. मादुरो और फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में आरोप लगाए गए हैं.' ट्रंप ने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी को ड्रग्स तस्करी में उनकी कथित भूमिका के लिए 'जल्द ही अमेरिकी न्याय की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा और अमेरिकी धरती पर उनका ट्रायल होगा', उन्होंने कहा कि उन्हें अभी न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है. अधिकारी बाद में तय करेंगे कि ट्रायल न्यूयॉर्क में होगा या फ्लोरिडा में.
अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी द्वारा एक्स पर शेयर किए गए एक बिना सील किए गए आरोप पत्र के अनुसार मादुरो और फ्लोरेस पर 'ड्रग्स तस्करी और नार्को-टेररिज्म की साजिशों' से जुड़े कई कानूनी आरोप हैं. मादुरो की गिरफ्तारी अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है.