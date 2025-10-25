ETV Bharat / international

रूस-यूक्रेन युद्ध: जेलेंस्की ने यूएस से मांगी टॉमहॉक मिसाइल; तेल प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाने का किया आग्रह

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 24 अक्टूबर, 2025 को द्विपक्षीय वार्ता और बाद में तथाकथित "इच्छुक गठबंधन" की बैठक के लिए लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जोलेंस्की का स्वागत किया. ( ETV Bharat )

लंदन: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को अमेरिका से रूसी तेल पर प्रतिबंधों को दो कंपनियों से बढ़ाकर पूरे क्षेत्र तक करने का आग्रह किया. इसके साथ ही रूस पर जवाबी हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग की.

जेलेंस्की दो दर्जन यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के लिए लंदन में थे. उन्होंने तीन साल से ज़्यादा समय से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए युद्ध विराम की स्थिति में अपने देश को भविष्य में रूसी आक्रमण से बचाने के लिए सैन्य मदद का वादा किया है.

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा आयोजित इस बैठक का उद्देश्य रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाना था. इससे हाल ही में उठाए गए कदमों को बल मिला. इनमें रूस के महत्वपूर्ण तेल और गैस निर्यात आय पर अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का एक नया दौर भी शामिल है.

इस वार्ता में सर्दियों के नजदीक आते ही यूक्रेन के पावर ग्रिड को रूस के लगभग रोजाना होने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाने, यूक्रेनी वायु रक्षा को मजबूत करने और कीव को लंबी दूरी की मिसाइलें मुहैया कराने के तरीकों पर भी चर्चा हुई. ये मिसाइलें रूस के अंदर तक वार कर सकती हैं. जेलेंस्की ने अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलें भेजने का आग्रह किया है. एक ऐसा विचार जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी विचार किया है.

यूक्रेनी नेता ने कहा कि इस हफ़्ते तेल प्रतिबंध लगाने का ट्रंप का फैसला "एक बड़ा कदम" है. उन्होंने कहाकि "हमें न केवल रोसनेफ्ट और लुकोइल पर, बल्कि सभी रूसी तेल कंपनियों पर दबाव डालना होगा."

लंदन स्थित विदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा, "इसके अलावा, हम ड्रोन और मिसाइलों के ज़रिए दबाव बनाने का अपना अभियान चला रहे हैं. खास तौर पर रूसी तेल क्षेत्र को निशाना बनाकर." ट्रंप ने बुडापेस्ट में पुतिन के साथ एक त्वरित बैठक की योजना भी स्थगित कर दी है. ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ताकि "समय की बर्बादी" न हो.

पुतिन ने अब तक जेलेंस्की के साथ शांति समझौते के लिए दबाव डालने के प्रयासों का विरोध किया है और तर्क दिया है कि रूस द्वारा अपने छोटे पड़ोसी पर चौतरफा आक्रमण के पीछे के उद्देश्य जायज हैं. रूस, पश्चिमी प्रतिबंधों में भी खामियां ढूंढ़ने में माहिर रहा है.

एक शीर्ष रूसी अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि वह अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं. निवेश और आर्थिक सहयोग के लिए पुतिन के दूत किरिल दिमित्रिव ने एक्स पर एक पोस्ट में अपनी यात्रा की घोषणा की. उन्होंने कहा कि "अमेरिकी पक्ष की ओर से" एक निमंत्रण पर "कुछ समय पहले" इसकी योजना बनाई गई थी.

दिमित्रिव अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करेंगे, जो व्हॉइट हाउस के एक अधिकारी हैं. साथ ही उन्हें इस निजी बैठक पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की. इस बैठक की खबर सबसे पहले एक्सियोस ने दी थी. दिमित्रिव ट्रंप प्रशासन और क्रेमलिन के बीच यूक्रेन युद्ध और रूस में अमेरिकी बंदियों की रिहाई सहित कई मुद्दों पर हुई बातचीत में एक प्रमुख मध्यस्थ रहे हैं.

पुतिन के अड़ियल रुख ने पश्चिमी नेताओं को नाराज कर दिया है. जेलेंस्की और कई अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में स्टार्मर ने कहा, "उन्होंने एक बार फिर बातचीत के अवसर को ठुकरा दिया है. इसके बजाय यूक्रेनी ज़मीन के लिए बेतुकी मांगें कर रहे हैं, जिसे वह न तो ले सकते थे और न ही उन्होंने बलपूर्वक लिया है." "बेशक, यह पूरी तरह से बेकार है."

नाटो महासचिव मार्क रूट ने कहा कि पुतिन के लक्ष्य अपरिवर्तित हैं, लेकिन उनके पास "पैसा, सैनिक और विचार खत्म हो रहे हैं." डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और डच प्रधानमंत्री डिक शूफ भी शुक्रवार को "इच्छुक गठबंधन" की बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए. लगभग 20 अन्य नेता वीडियो लिंक के