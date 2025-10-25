रूस-यूक्रेन युद्ध: जेलेंस्की ने यूएस से मांगी टॉमहॉक मिसाइल; तेल प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाने का किया आग्रह
जेलेंस्की ने अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलें भेजने का आग्रह किया है, एक ऐसा विचार जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी विचार किया है.
Published : October 25, 2025 at 9:34 AM IST
लंदन: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को अमेरिका से रूसी तेल पर प्रतिबंधों को दो कंपनियों से बढ़ाकर पूरे क्षेत्र तक करने का आग्रह किया. इसके साथ ही रूस पर जवाबी हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग की.
जेलेंस्की दो दर्जन यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के लिए लंदन में थे. उन्होंने तीन साल से ज़्यादा समय से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए युद्ध विराम की स्थिति में अपने देश को भविष्य में रूसी आक्रमण से बचाने के लिए सैन्य मदद का वादा किया है.
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा आयोजित इस बैठक का उद्देश्य रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाना था. इससे हाल ही में उठाए गए कदमों को बल मिला. इनमें रूस के महत्वपूर्ण तेल और गैस निर्यात आय पर अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का एक नया दौर भी शामिल है.
इस वार्ता में सर्दियों के नजदीक आते ही यूक्रेन के पावर ग्रिड को रूस के लगभग रोजाना होने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाने, यूक्रेनी वायु रक्षा को मजबूत करने और कीव को लंबी दूरी की मिसाइलें मुहैया कराने के तरीकों पर भी चर्चा हुई. ये मिसाइलें रूस के अंदर तक वार कर सकती हैं. जेलेंस्की ने अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलें भेजने का आग्रह किया है. एक ऐसा विचार जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी विचार किया है.
यूक्रेनी नेता ने कहा कि इस हफ़्ते तेल प्रतिबंध लगाने का ट्रंप का फैसला "एक बड़ा कदम" है. उन्होंने कहाकि "हमें न केवल रोसनेफ्ट और लुकोइल पर, बल्कि सभी रूसी तेल कंपनियों पर दबाव डालना होगा."
लंदन स्थित विदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा, "इसके अलावा, हम ड्रोन और मिसाइलों के ज़रिए दबाव बनाने का अपना अभियान चला रहे हैं. खास तौर पर रूसी तेल क्षेत्र को निशाना बनाकर." ट्रंप ने बुडापेस्ट में पुतिन के साथ एक त्वरित बैठक की योजना भी स्थगित कर दी है. ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ताकि "समय की बर्बादी" न हो.
पुतिन ने अब तक जेलेंस्की के साथ शांति समझौते के लिए दबाव डालने के प्रयासों का विरोध किया है और तर्क दिया है कि रूस द्वारा अपने छोटे पड़ोसी पर चौतरफा आक्रमण के पीछे के उद्देश्य जायज हैं. रूस, पश्चिमी प्रतिबंधों में भी खामियां ढूंढ़ने में माहिर रहा है.
एक शीर्ष रूसी अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि वह अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं. निवेश और आर्थिक सहयोग के लिए पुतिन के दूत किरिल दिमित्रिव ने एक्स पर एक पोस्ट में अपनी यात्रा की घोषणा की. उन्होंने कहा कि "अमेरिकी पक्ष की ओर से" एक निमंत्रण पर "कुछ समय पहले" इसकी योजना बनाई गई थी.
दिमित्रिव अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करेंगे, जो व्हॉइट हाउस के एक अधिकारी हैं. साथ ही उन्हें इस निजी बैठक पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की. इस बैठक की खबर सबसे पहले एक्सियोस ने दी थी. दिमित्रिव ट्रंप प्रशासन और क्रेमलिन के बीच यूक्रेन युद्ध और रूस में अमेरिकी बंदियों की रिहाई सहित कई मुद्दों पर हुई बातचीत में एक प्रमुख मध्यस्थ रहे हैं.
पुतिन के अड़ियल रुख ने पश्चिमी नेताओं को नाराज कर दिया है. जेलेंस्की और कई अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में स्टार्मर ने कहा, "उन्होंने एक बार फिर बातचीत के अवसर को ठुकरा दिया है. इसके बजाय यूक्रेनी ज़मीन के लिए बेतुकी मांगें कर रहे हैं, जिसे वह न तो ले सकते थे और न ही उन्होंने बलपूर्वक लिया है." "बेशक, यह पूरी तरह से बेकार है."
नाटो महासचिव मार्क रूट ने कहा कि पुतिन के लक्ष्य अपरिवर्तित हैं, लेकिन उनके पास "पैसा, सैनिक और विचार खत्म हो रहे हैं." डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और डच प्रधानमंत्री डिक शूफ भी शुक्रवार को "इच्छुक गठबंधन" की बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए. लगभग 20 अन्य नेता वीडियो लिंक के
यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों को भविष्य में अपनी भूमिका के बारे में कुछ बड़े सवालों का समाधान करना होगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप का सबसे बड़ा संघर्ष अपनी चौथी वर्षगांठ की ओर बढ़ रहा है.
इन अनिश्चितताओं में शामिल हैं कि वे युद्ध से तबाह यूक्रेन को वित्तीय सहायता कैसे प्रदान कर सकते हैं. युद्धोत्तर सुरक्षा गारंटी के रूप में वे क्या प्रदान कर पाएंगे. और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए वॉशिंगटन की क्या प्रतिबद्धताएं होंगी.
संभावित भावी "आश्वासन बल" के बारे में विस्तृत जानकारी बहुत कम है, और लंदन की बैठक इस विचार को और विकसित करने का प्रयास करती है. हालांकि फिलहाल कोई भी शांति समझौता एक दूर की संभावना ही प्रतीत होती है.
अधिकारियों के अनुसार, इस बल में यूक्रेन में तैनात पश्चिमी सैनिकों के बजाय हवाई और नौसैनिक सहायता शामिल होने की संभावना है. ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली का कहना है कि यह "आसमान और समुद्र की सुरक्षा में मदद करने वाला एक बल होगा, और यूक्रेनी सेना को अपने देश की रक्षा के लिए प्रशिक्षित करने वाला एक बल होगा."
युद्ध में कमी आने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, क्योंकि अग्रिम मोर्चे पर चल रहे युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं, जबकि ड्रोन और मिसाइल हमलों से पीछे के क्षेत्रों में नुकसान हो रहा है.
रूस का कहना है कि उसने यूक्रेनी गांवों पर कब्जा कर लिया है. रूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को दावा किया कि पिछले हफ़्ते उसकी सेना ने 10 यूक्रेनी गांवों पर कब्जा कर लिया है. ये छोटी-छोटी विजयें रूस द्वारा डोनेट्स्क क्षेत्र में बचे हुए यूक्रेनी गढ़ों को उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से घेरने और पश्चिम में निप्रॉपेट्रोस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पैर जमाने की धीमी लेकिन निरंतर कोशिशों का हिस्सा हैं.
रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसकी सेना ने रात भर में कई क्षेत्रों में 111 यूक्रेनी ड्रोन गिराए, जिनके मलबे से घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा. मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने बताया कि वायु रक्षा बलों ने शहर की ओर बढ़ रहे तीन ड्रोनों को मार गिराया. इसके कारण मॉस्को के दो हवाई अड्डों पर उड़ानें स्थगित करनी पड़ीं.
इस बीच, यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि रूसी तोपखाने ने शुक्रवार को दक्षिण-पूर्वी शहर खेरसॉन में एक रिहायशी इलाके पर हमला किया. इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए.
खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव के अनुसार, रूसी विमानों ने उत्तर-पूर्वी शहर खार्किव पर कम से कम 5 शक्तिशाली ग्लाइड बम भी गिराए, जिससे छह लोग घायल हो गए और घरों को नुकसान पहुंचा.
ओडेसा क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेह किपर के अनुसार, रूस ने शुक्रवार को पहली बार यूक्रेन के दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र पर ग्लाइड बम दागे. उन्होंने इसे क्षेत्र में "एक नया, गंभीर खतरा" बताया. ग्लाइड बम मिसाइलों की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं और ज़्यादा भारी पेलोड ले जाते हैं.
