ट्रंप ने पुतिन पर कसा तंज बोले- यूक्रेन से एक हफ्ते में जीत लेना चाहिए था युद्ध

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा पीस डील के बाद अब यूक्रेन युद्ध पर फोकस कर दिया है. वह टॉमहॉक मिसाइल की धमकी देकर युद्ध समाप्त करना चाहते हैं. इस बीच पुतिन पर तंज भी कसा. उन्होंने कहा कि 'मुझे नहीं पता कि वह यह युद्ध क्यों जारी रखे हुए हैं. उन्हें यह युद्ध एक हफ्ते में जीत लेना चाहिए था.'

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करते हुए कहा कि इससे उनकी छवि बहुत खराब हो रही है. ट्रंप ने ऐसी टिप्पणी ऐसे समय की जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की उनसे मिलने वाले हैं. इससे पहले मिडिल ईस्ट जाने से पहले ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने की बात कही थी. हालांकि रूस की ओर से भी इसपर प्रतिक्रिया दी गई. रूस की ओर से कहा गया कि इसके परिणाम विनाशकारी होंगे.

ट्रंप ने यह टिप्पणी व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय लंच के दौरान की. यह बैठक अमेरिकी सरकार द्वारा अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 20 अरब अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा के तुरंत बाद हुई. यह टिप्पणी ट्रंप की शुक्रवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ निर्धारित बैठक से पहले आई है.

इसमें यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन जारी रखने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है. यह बैठक 13 अक्टूबर की उन रिपोर्टों के बाद हुई जिनमें कहा गया था कि कई स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप हथियारों की आपूर्ति पर अंतिम निर्णय लेने से पहले यूक्रेन को अमेरिका निर्मित टॉमहॉक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें भेजने पर विचार कर रहे थे.

अमेरिकी नेता ने रविवार को मिडिल ईस्ट की यात्रा के दौरान एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा, 'सच कहूँ तो मुझे टॉमहॉक के बारे में रूस से बात करनी पड़ सकती है.' रूसी समाचार एजेंसी तास (TASS) की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आगे कहा कि अगर यूक्रेन विवाद सुलझता नहीं है तो वह टॉमहॉक भेजेंगे.

इन चर्चाओं के बीच नाटो सहयोगी एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्सखना ने एबीसी न्यूज को बताया कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलों की आपूर्ति करने का अमेरिका का संभावित निर्णय रूस को पीछे धकेलने में मदद कर सकता है. साथ ही मॉस्को को एक बहुत कड़ा संदेश भेजेगा.

वाशिंगटन डी.सी. स्थित सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस) के मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के अनुसार यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पहले पुष्टि की थी कि कीव लंबी दूरी की मिसाइल चाहता है. इसके विभिन्न प्रकारों की मारक क्षमता 1550 मील तक है.

जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि उन्होंने दो दिनों में दूसरी बार ट्रंप से बात की है और रूस के साथ युद्ध, यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं और उसके ऊर्जा क्षेत्र पर उनकी बातचीत को बहुत उपयोगी बताया. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि ट्रंप के साथ उनकी बातचीत में स्थिति के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई. इसमें यूक्रेन की रक्षा, वायु रक्षा, लचीलापन और लंबी दूरी की क्षमताएँ शामिल हैं.