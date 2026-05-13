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भारत के साथ ऊर्जा आपूर्ति संबंधी सभी समझौतों का पालन करेगा रूस: विदेश मंत्री लावरोव

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ( file photo- AFP )

By PTI 5 Min Read

भारत के साथ ऊर्जा आपूर्ति संबंधी सभी समझौतों का पालन करेगा रूस: विदेश मंत्री लावरोव मॉस्को : रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस अनुचित प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के साथ ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों को पूरा करेगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध मित्रता पर आधारित हैं और ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें उनके रास्ते अलग हो जाएं. इस सप्ताह नई दिल्ली की अपनी यात्रा से पहले ‘रशिया टुडे-इंडिया’ को दिए एक साक्षात्कार में, लावरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह दुनिया के सबसे ऊर्जावान नेताओं में से एक हैं. उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह गारंटी दे सकता हूं कि रूसी आपूर्ति के संबंध में भारत के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा. हम यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे कि यह अनुचित और बेईमानी भरी प्रतिस्पर्धा हमारे समझौतों को क्षति न पहुंचाए.’’ लावरोव ने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा आपूर्ति के मामले में रूस भारत या किसी अन्य के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में कभी भी विफल नहीं रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमारी प्रमुख परियोजना है. यह भारत की जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा करता है.’’ लावरोव ने कहा, ‘‘इस परमाणु संयंत्र के लिए नयी विद्युत इकाइयों के निर्माण पर सहयोग जारी है. फिर भी, भारत को और अधिक की आवश्यकता है. हम गैस, तेल और कोयला जैसे हाइड्रोकार्बन की आपूर्ति जारी रखे हुए हैं.’’ तमिलनाडु में रूस की प्रौद्योगिकी सहायता से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है. इसका निर्माण मार्च 2002 में शुरू हुआ था. फरवरी 2016 से, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई अपनी 1,000 मेगावाट की डिज़ाइन क्षमता पर लगातार काम कर रही है. रूस के सरकारी मीडिया के अनुसार, संयंत्र के 2027 में पूरी क्षमता से काम शुरू करने की उम्मीद है. लावरोव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ‘‘दुनिया के सबसे ऊर्जावान नेताओं में से एक हैं.’’ रूसी विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘उनके (मोदी) पास अपार ऊर्जा है और वह इसे अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर निर्देशित करते हैं, जैसे कि सभी क्षेत्रों में अधिकतम संप्रभुता प्राप्त करना: अर्थव्यवस्था, सेना, रक्षा, संस्कृति और भारत की सभ्यतागत संपदा का संरक्षण, जो किसी अन्य देश के मुकाबले बेजोड़ है.’’