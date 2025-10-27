ETV Bharat / international

रूस ने दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा संचालित मिसाइल का किया परीक्षण, पुतिन ने की घोषणा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( X/ @airnewsalerts )

मॉस्को: रूस ने दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा से संचालित क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करके सभी को चौंका दिया है. इस मिसाइल का नाम बुरेवेस्टनिक (Burevestnik missile) है. रूस ने दावा किया है कि बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल किसी भी रक्षा कवच को भेद सकती है. अब रूस इस परमाणु हथियार को अपने सैन्य बेड़े में तैनात करने की तैयारी कर रहा है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह एक अनोखा हथियार है जो दुनिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं है. पुतिन ने कहा कि रूसी विशेषज्ञों ने उन्हें एक बार बताया था कि इस हथियार के कभी भी संभव होने की संभावना नहीं है, लेकिन अब इसका "महत्वपूर्ण परीक्षण" पूरा हो चुका है. पुतिन ने रूसी सैन्य जनरलों के साथ एक बैठक में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की निगरानी की. क्रेमलिन द्वारा जारी तस्वीर में इस दौरान वह वर्दी पहने दिखे. मिसाइल परीक्षण का समय - और यूक्रेन युद्ध के प्रभारी जनरलों के साथ बैठक में पुतिन द्वारा वर्दी में इसकी घोषणा - पश्चिम और विशेष रूप से ट्रंप को एक संकेत भेजती है. राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया

पुतिन द्वारा परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल के परीक्षण की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यह "उचित" नहीं है. ट्रंप ने कहा कि पुतिन को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करना चाहिए था. जिस युद्ध को एक सप्ताह चलना चाहिए था, वह जल्द ही अपने चौथे साल में प्रवेश कर रहा है. मिसाइल परीक्षण के बजाय उन्हें यही करना चाहिए था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने पिछले हफ्ते इस परमाणु हथियार का परीक्षण किया, जो यह संदेश देता है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों के दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्धविराम के लिए रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे हैं.