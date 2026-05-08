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यूक्रेन के 347 ड्रोन को नष्ट किया गया : रूस

कीव : रूस के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने रात भर में 347 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया. यह घटना मॉस्को द्वारा सप्ताह की शुरुआत में कीव के युद्धविराम प्रस्ताव को ठुकराए जाने और रूस के आगामी ‘विजय दिवस’ समारोह में सुरक्षा को लेकर बढ़ते तनाव के बाद एक बड़े हमले के रूप में सामने आई.

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यूक्रेन द्वारा किए गए हवाई हमलों में मॉस्को समेत 20 से अधिक क्षेत्रों में ड्रोन नष्ट किए गए. ये हमले रूस द्वारा चार साल पहले शुरू किए गए युद्ध के बाद यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा हवाई हमला था. इससे पहले मार्च में यूक्रेन ने 389 ड्रोन दागे थे.

रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन में शुक्रवार और शनिवार के लिए एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की है. यूक्रेन ने भी मंगलवार आधी रात से हमले रोक दिए थे. हालांकि, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को ने सद्भावना के इस संकेत को नजरअंदाज किया और नए हमले शुरू कर दिए.

जेलेंस्की ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि रूस के हमले लगातार जारी हैं और वे नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना रहे हैं, जिनमें बिजली ग्रिड और रेल नेटवर्क भी शामिल हैं. खारकीव के स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में एक ड्रोन हमले में तीन बच्चों सहित नौ लोग घायल हो गए.