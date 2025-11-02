रूस ने न्यूक्लियर ड्रोन से लैस की सबमरीन, इन देशों का मिटा देगी नामोनिशान
रूस ने अपनी लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन 'पोसिडॉन' परमाणु ड्रोन से लैस की है. यह मिसाइल तटीय देशों को मिटा सकती है.
Published : November 2, 2025 at 8:12 PM IST
मॉस्को: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रूस ने अपनी लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन 'पोसिडॉन' परमाणु ड्रोन से लैस की है. इसे 'डूम्सडे मिसाइल' भी कहा जाता है. यह मिसाइल तटीय देशों को मिटा सकती है. परमाणु सबमरीन 'खाबरोवस्क' की लॉन्चिंग रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव ने सेवेरोडविंस्क के सेवमाश शिपयार्ड में आयोजित एक भव्य समारोह में की.
इस अवसर पर रूसी नौसेना प्रमुख एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेव और अन्य टॉप जहाज निर्माण अधिकारी भी मौजूद थे. बेलौसोव ने शनिवार देर रात टेलीविजन पर दिए अपने संबोधन में कहा, "आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण घटना है - प्रसिद्ध सेवमाश के पिछले हिस्से से भारी परमाणु ऊर्जा से चलने वाले मिसाइल क्रूजर खाबरोवस्क की लॉन्चिंग की जा रहा है."
सेवमाश शिपयार्ड ने इससे पहले भारत के लिए आईएनएस विक्रमादित्य विमानवाहक पोत का नवीनीकरण किया था. रूसी न्यूज एजेंसी TASS के अनुसार रूसी रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि पानी के भीतर काम करने वाले हथियारों और रोबोटिक सिस्टम से लैस यह पनडुब्बी रूस को अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुनिया के महासागरों के विभिन्न क्षेत्रों में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाएगी.
नौसेना के मिशनों को पूरा करना उद्देश्य
रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि खाबरोवस्क परमाणु पनडुब्बी को रुबिन, सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग ने डिजाइन किया है और इसका उद्देश्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए रोबोटिक प्रणालियों सहित आधुनिक पानी के भीतर काम करने वाले हथियारों का उपयोग करके नौसेना के मिशनों को पूरा करना है.
मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह परमाणु पनडुब्बी रूस की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुनिया के महासागरों के विभिन्न हिस्सों में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करने के लिए पानी के भीतर काम करने वाले हथियारों और रोबोटिक सिस्टम का वाहक होगी.
पानी के भीतर काम करने वाले ड्रोन का परीक्षण
लेटेस्ट परमाणु पनडुब्बी की लॉन्चिंग पर टिप्पणी करते हुए व्यावसायिक कोमर्सेंट डेली ने याद दिलाया कि पिछले हफ़्ते रूस ने न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम से लैस पोसाइडन पानी के भीतर काम करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया था.
कोमर्सेंट डेली ने कहा, "पोसाइडन, पनडुब्बियों और आधुनिक टॉरपीडो की स्पीड से भी तेज गति से उड़ान भरने में सक्षम है, यह बहुत गहराई पर और अंतरमहाद्वीपीय दूरी तक यात्रा कर सकती है. खाबरोवस्क-कैटेगरी की पनडुब्बियों के इस हथियार का मुख्य वाहक होने की उम्मीद है."
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को परमाणु ऊर्जा से चलने वाले 'पोसाइडन' के सफल परीक्षण की घोषणा की थी. उन्होंने बताया कि इसे एक मुख्य पनडुब्बी से लॉन्च किया गया था और इसका परमाणु ऊर्जा प्लांट किसी रणनीतिक पनडुब्बी के रिएक्टर से 100 गुना छोटा है.
रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने इस ड्रोन को डूम्सडे मिसाइल बताया. एक मीडिया साक्षात्कार में ड्यूमा रक्षा समिति के अध्यक्ष आंद्रेई कार्तपोलोव ने कहा कि यह पूरे तटीय देशों को मिटा सकती है.
