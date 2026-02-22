ETV Bharat / international

रूस-यूक्रेन युद्ध अपडेट: 300 से ज्यादा ड्रोन-मिसाइलों से दहला कीव, एनर्जी ग्रिड हुए तबाह

यूक्रेन की एयर फ़ोर्स ने कहा कि रूस के रात भर के हमले में 297 ड्रोन और अलग-अलग तरह की 50 मिसाइलें शामिल थीं.

Russia Ukraine War Update
यूक्रेन के कीव में रविवार, 22 फरवरी को रूसी हमले के बाद लगी आग बुझाने का काम करते हुए इमरजेंसी सर्विस के लोग. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 22, 2026 at 7:44 PM IST

कीव: यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने रविवार को बताया कि रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोनों से भीषण हमला किया है, जिसमें कीव क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो गई. मलबे के नीचे दबे एक बच्चे समेत आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

रूस के इस हमले से कीव के बाहरी इलाकों के पांच जिलों में काफी नुकसान हुआ और कई जगहों पर आग लग गई. फास्टिव जिले के पुत्रिवका गांव में बचाव दल मलबे में दबे लोगों को निकालने के काम में जुटे रहे. इसके अलावा, रूस ने दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र में बिजली और ऊर्जा केंद्रों को भी निशाना बनाया, जिससे वहां भीषण आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया.

रूस द्वारा अपने पड़ोसी देश पर पूर्ण रूप से युद्ध शुरू किए चार साल बीत चुके हैं. अमेरिका के नेतृत्व में पिछले साल शांति प्रयासों में तेजी आने के बावजूद, यूक्रेन के नागरिक लगातार हवाई हमलों का सामना कर रहे हैं. रूस ने देश के एनर्जी ग्रिड (बिजली और ऊर्जा केंद्रों) पर भी हमले तेज कर दिए हैं, जिससे कड़ाके की ठंड के बीच यूक्रेनी नागरिक बिजली और हीटिंग के बिना रहने को मजबूर हैं.

यूक्रेन की वायु सेना ने रविवार को बताया कि रूस के रातभर चले हमले में 297 ड्रोन और 50 अलग-अलग तरह की मिसाइलें शामिल थीं. इनमें से 274 ड्रोन और 33 मिसाइलों को मार गिराया गया या निष्क्रिय कर दिया गया. बाकी बचे हथियारों में से 14 मिसाइलों और 23 ड्रोनों ने 14 जगहों पर हमला किया, जबकि तीन मिसाइलों का पता नहीं चल सका है.

इसके अलावा, यूक्रेन के पश्चिमी शहर ल्वीव (Lviv) में एक धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रविवार को एक टेलीग्राम पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी. इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और स्पष्ट किया गया है कि इस घटना का रूस के हवाई हमलों से कोई संबंध नहीं है.

दूसरी ओर, रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 86 यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट कर दिया. रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी शहर लुहान्स्क (Luhansk) में मॉस्को द्वारा नियुक्त नेता लियोनिद पासेचनिक ने कहा कि दो यूक्रेनी ड्रोनों ने एक तेल डिपो को निशाना बनाया, जिससे एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया और ईंधन टैंक में आग लग गई.

