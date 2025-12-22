ETV Bharat / international

रूस शांति के लिए पूरी तरह से तैयार, ट्रंप के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ का बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ ने फ्लोरिडा के मियामी में रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ ( AP )

फ्लोरिडा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश दूत, स्टीव विटकॉफ ने कहा कि रूस यूक्रेन में शांति लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. अमेरिका ने फ्लोरिडा के मियामी में रूसी डेलीगेशन के साथ इस संबंध में बातचीत पूरी कर ली है. एक्स पर एक बयान में विटकॉफ ने कहा कि रूस संघर्ष को सुलझाने के लिए अमेरिका की कोशिशों को बहुत महत्व देता है. अमेरिकी दूत ने कहा, 'पिछले दो दिनों में फ्लोरिडा में रूस के स्पेशल दूत किरिल दिमित्रीव ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्लान को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ अच्छी और रचनात्मक बैठक की. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और व्हाइट हाउस के स्टाफ मेंबर जोश ग्रुएनबाम शामिल थे. बयान में कहा गया, 'रूस यूक्रेन में शांति लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. रूस यूक्रेनी झगड़े को सुलझाने और वैश्विक सुरक्षा को फिर से बनाने के लिए अमेरिका की कोशिशों और सपोर्ट को बहुत महत्व देता है.' रूस और अमेरिका के बीच बातचीत तब हुई जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने वॉशिंगटन से मॉस्को पर दबाव बढ़ाने को कहा. इससे पहले स्टीव विटकॉफ और यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी, रुस्तम उमेरोव ने मियामी में शांति समझौते पर बातचीत की पृष्ठभूमि में अमेरिकी और यूरोपियन समकक्षों के साथ यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल की बैठक को 'उत्पादक और रचनात्मक' बताया. एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20-पॉइंट प्लान को और डेवलप करने, मल्टीलेटरल सिक्योरिटी गारंटी फ्रेमवर्क पर अपनी राय बनाने और यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी फ्रेमवर्क पर अपनी राय बनाने के लिए एक अलग मीटिंग हुई. रुस्तम उमरोव ने एक्स पर बयान शेयर किया, जिसमें कहा गया, 'पिछले तीन दिनों में फ्लोरिडा में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी और यूरोपियन पार्टनर्स के साथ कई उत्पादन और रचनात्मक बैठकें हुई.