रूस शांति के लिए पूरी तरह से तैयार, ट्रंप के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ का बड़ा बयान

यूक्रेन युद्धविराम को लेकर ट्रंप के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और अन्य ने रूस के स्पेशल दूत के साथ मियामी में बैठक की.

US RUSSIA UKRAINE WAR
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ ने फ्लोरिडा के मियामी में रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 8:21 AM IST

4 Min Read
फ्लोरिडा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश दूत, स्टीव विटकॉफ ने कहा कि रूस यूक्रेन में शांति लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. अमेरिका ने फ्लोरिडा के मियामी में रूसी डेलीगेशन के साथ इस संबंध में बातचीत पूरी कर ली है.

एक्स पर एक बयान में विटकॉफ ने कहा कि रूस संघर्ष को सुलझाने के लिए अमेरिका की कोशिशों को बहुत महत्व देता है. अमेरिकी दूत ने कहा, 'पिछले दो दिनों में फ्लोरिडा में रूस के स्पेशल दूत किरिल दिमित्रीव ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्लान को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ अच्छी और रचनात्मक बैठक की. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और व्हाइट हाउस के स्टाफ मेंबर जोश ग्रुएनबाम शामिल थे.

बयान में कहा गया, 'रूस यूक्रेन में शांति लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. रूस यूक्रेनी झगड़े को सुलझाने और वैश्विक सुरक्षा को फिर से बनाने के लिए अमेरिका की कोशिशों और सपोर्ट को बहुत महत्व देता है.'

रूस और अमेरिका के बीच बातचीत तब हुई जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने वॉशिंगटन से मॉस्को पर दबाव बढ़ाने को कहा. इससे पहले स्टीव विटकॉफ और यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी, रुस्तम उमेरोव ने मियामी में शांति समझौते पर बातचीत की पृष्ठभूमि में अमेरिकी और यूरोपियन समकक्षों के साथ यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल की बैठक को 'उत्पादक और रचनात्मक' बताया.

एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20-पॉइंट प्लान को और डेवलप करने, मल्टीलेटरल सिक्योरिटी गारंटी फ्रेमवर्क पर अपनी राय बनाने और यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी फ्रेमवर्क पर अपनी राय बनाने के लिए एक अलग मीटिंग हुई. रुस्तम उमरोव ने एक्स पर बयान शेयर किया, जिसमें कहा गया, 'पिछले तीन दिनों में फ्लोरिडा में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी और यूरोपियन पार्टनर्स के साथ कई उत्पादन और रचनात्मक बैठकें हुई.

उन्होंने कहा,'यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल में यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी रुस्तम उमेरोव और यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एंड्री ह्नातोव शामिल हुए. बयान में आगे कहा गया, 'अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ-साथ व्हाइट हाउस के स्टाफ मेंबर जोश ग्रुएनबाम भी शामिल थे. यूरोप के मुख्य नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के बीच एक रणनीतिक दृष्टिकोण पर एकमत होने के लिए चर्चा में शामिल हुए.'

बयान में कहा गया, 'अमेरिका -यूक्रेन फॉर्मेट में एक अलग रचनात्मक बैठक भी हुई जिसमें चार खास डॉक्यूमेंट्स पर फोकस किया गया. इनमें 20-पॉइंट प्लान का और विकास, बहुपक्षीय सुरक्षा गारंटी ढांचा, यूक्रेन के लिए अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटी और आर्थिक और समृद्धि योजना शामिल है.'

यूक्रेन ने कहा कि उसने शांति के लिए टाइमलाइन और अगले कदमों पर चर्चा की. उमरोव ने कहा, 'टाइमलाइन और अगले कदमों के क्रम पर चर्चा करने पर खास ध्यान दिया गया. यूक्रेन एक सही और टिकाऊ शांति पाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. हमारी साझा प्राथमिकता हत्या को रोकना, गारंटीड सुरक्षा सुनिश्चित करना और यूक्रेन की रिकवरी, स्थिरता और लंबे समय तक खुशहाली के लिए हालात बनाना है.'

बयान में कहा गया, 'शांति का मतलब सिर्फ दुश्मनी खत्म करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक स्थिर भविष्य के लिए एक सम्मानजनक नींव भी होनी चाहिए. यूक्रेन इस जरूरी काम के अगले स्टेज में अमेरिकी नेतृत्व, समर्थन और अपने साझेदारों के साथ लगातार करीबी तालमेल को बहुत महत्व देता है.

