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युद्ध के साये में रूस का चुनाव: पुतिन की पार्टी 57.5% वोटों के साथ सबसे आगे चल रही

मॉस्को (रूस): रूस की सत्तारूढ़ 'यूनाइटेड रशिया' पार्टी, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन करती है, शुरुआती नतीजों के अनुसार 57.5 प्रतिशत वोटों के साथ देश के स्टेट ड्यूमा (संसद के निचले सदन) के चुनावों में आगे चल रही है. ये संसदीय चुनाव यूक्रेन में चल रहे युद्ध की पृष्ठभूमि के बीच आयोजित किए गए हैं.

सीएनएन के मुताबिक, 25 सितंबर से पहले अंतिम नतीजे आने की उम्मीद नहीं है. रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़ों से पता चला है कि रविवार को तीन दिवसीय मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 'यूनाइटेड रशिया' पार्टी आराम से बढ़त बनाए हुए है. फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद यह पहला स्टेट ड्यूमा चुनाव है.

पुतिन ने इस चुनाव को देश के सैन्य और राजनीतिक रास्ते के लिए जनता के समर्थन के एक संकेत के रूप में पेश किया है. CNN के अनुसार, मतदान से पहले पुतिन ने कहा था, "आपका विकल्प और दृढ़ संकल्प एक बार फिर यह दिखाएगा कि लाखों लोग हमारे सैनिकों का समर्थन कर रहे हैं और हम साझा मूल्यों, अपनी ऐतिहासिक यादों तथा अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम से एकजुट होकर एक साथ खड़े हैं."

ये चुनाव पूरी तरह से नियंत्रित राजनीतिक माहौल में हुए, जिसमें सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि क्रेमलिन (रूस सरकार) के खिलाफ कोई भी वास्तविक विपक्ष बड़े पैमाने पर गायब था. रूस की एकमात्र पंजीकृत युद्ध-विरोधी पार्टी 'याब्लोको' को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने संघीय पार्टी-सूची चुनाव में भाग लेने से रोक दिया था.

पुतिन खुद इस चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर शामिल नहीं थे. उन्हें साल 2030 से पहले राष्ट्रपति चुनाव का सामना नहीं करना है. बता दें कि 'यूनाइटेड रशिया' पार्टी ने 2021 में हुए पिछले संसदीय चुनावों में स्टेट ड्यूमा की 450 सीटों में से 324 सीटों पर जीत हासिल की थी. यह चुनाव रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ी सैन्य गतिविधियों के दौरान ही संपन्न हुआ.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन ने रविवार को मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों की ओर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे थे, जिसके बारे में रूसी अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और एक बड़ी तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा.