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युद्ध के साये में रूस का चुनाव: पुतिन की पार्टी 57.5% वोटों के साथ सबसे आगे चल रही

'यूनाइटेड रशिया' पार्टी ने 2021 में हुए पिछले संसदीय चुनावों में स्टेट ड्यूमा की 450 सीटों में से 324 सीटों पर जीत हासिल की थी.

Vladimir Putin
व्लादिमीर पुतिन. (File) (ANI)
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By ANI

Published : September 21, 2026 at 4:44 PM IST

4 Min Read
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मॉस्को (रूस): रूस की सत्तारूढ़ 'यूनाइटेड रशिया' पार्टी, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन करती है, शुरुआती नतीजों के अनुसार 57.5 प्रतिशत वोटों के साथ देश के स्टेट ड्यूमा (संसद के निचले सदन) के चुनावों में आगे चल रही है. ये संसदीय चुनाव यूक्रेन में चल रहे युद्ध की पृष्ठभूमि के बीच आयोजित किए गए हैं.

सीएनएन के मुताबिक, 25 सितंबर से पहले अंतिम नतीजे आने की उम्मीद नहीं है. रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़ों से पता चला है कि रविवार को तीन दिवसीय मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 'यूनाइटेड रशिया' पार्टी आराम से बढ़त बनाए हुए है. फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद यह पहला स्टेट ड्यूमा चुनाव है.

पुतिन ने इस चुनाव को देश के सैन्य और राजनीतिक रास्ते के लिए जनता के समर्थन के एक संकेत के रूप में पेश किया है. CNN के अनुसार, मतदान से पहले पुतिन ने कहा था, "आपका विकल्प और दृढ़ संकल्प एक बार फिर यह दिखाएगा कि लाखों लोग हमारे सैनिकों का समर्थन कर रहे हैं और हम साझा मूल्यों, अपनी ऐतिहासिक यादों तथा अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम से एकजुट होकर एक साथ खड़े हैं."

ये चुनाव पूरी तरह से नियंत्रित राजनीतिक माहौल में हुए, जिसमें सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि क्रेमलिन (रूस सरकार) के खिलाफ कोई भी वास्तविक विपक्ष बड़े पैमाने पर गायब था. रूस की एकमात्र पंजीकृत युद्ध-विरोधी पार्टी 'याब्लोको' को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने संघीय पार्टी-सूची चुनाव में भाग लेने से रोक दिया था.

पुतिन खुद इस चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर शामिल नहीं थे. उन्हें साल 2030 से पहले राष्ट्रपति चुनाव का सामना नहीं करना है. बता दें कि 'यूनाइटेड रशिया' पार्टी ने 2021 में हुए पिछले संसदीय चुनावों में स्टेट ड्यूमा की 450 सीटों में से 324 सीटों पर जीत हासिल की थी. यह चुनाव रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ी सैन्य गतिविधियों के दौरान ही संपन्न हुआ.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन ने रविवार को मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों की ओर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे थे, जिसके बारे में रूसी अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और एक बड़ी तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा.

ये हमले तब हुए जब रूस के संसदीय चुनाव के लिए मतदान अपने आखिरी दिन में था. मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि इन हमलों की योजना चुनाव में बाधा डालने के लिए बनाई गई थी, हालांकि यूक्रेन ने स्वतंत्र रूप से इस दावे की पुष्टि नहीं की. मतदान का प्रतिशत भी बहुत बारीकी से देखा जा रहा है.

केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार, कुल मतदान 56.66 प्रतिशत रहा, जबकि मॉस्को में भारी संख्या में भागीदारी दर्ज की गई. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, किसी विश्वसनीय विपक्ष की अनुपस्थिति को देखते हुए चुनाव के नतीजों की पहले से ही व्यापक उम्मीद थी, जिससे मतदान का प्रतिशत और अंततः डूमा की 450 सीटों का बंटवारा देश के राजनीतिक माहौल का मुख्य संकेतक बन गया है.

क्रेमलिन (रूस सरकार) द्वारा इस चुनाव परिणाम का उपयोग पुतिन और उनकी नीतियों- जिसमें यूक्रेन में चल रहा सैन्य अभियान भी शामिल है, के लिए घरेलू समर्थन दिखाने के लिए किए जाने की उम्मीद है. इसी बीच, विदेशों में रहने वाले रूसी नागरिकों ने भी इस तीन दिवसीय मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया.

भारत में, रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने नई दिल्ली में अपना वोट डाला, जहां देश में रहने वाले रूसी नागरिकों के लिए मतदान केंद्र बनाए गए थे. भारत भर में पांच मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे, जिनमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गोवा शामिल हैं. इन नतीजों को 25 सितंबर तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद रूस की अगली स्टेट ड्यूमा (संसद) की स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी.

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