ETV Bharat / international

रूस ने यूक्रेन के शहर पोक्रोव्स्क पर किया कब्जा, फहराया झंडा

रूसी प्रेसिडेंशियल प्रेस ऑफिस (@news_kremlin) के ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट पर 1 दिसंबर, 2025 को पोस्ट किए गए एक हैंडआउट फुटेज से लिए गए इस ग्रैब में, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चल रहे रूसी-यूक्रेनी झगड़े के बीच जॉइंट फोर्स ग्रुपिंग के लिए एक कमांड पोस्ट का दौरा कर रहे हैं. ( रूसी प्रेसिडेंशियल प्रेस ऑफिस / AFP )

By AFP 2 Min Read

मॉस्को: रूस ने सोमवार को कहा कि उसकी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोव्स्क शहर पर कब्जा कर लिया है, जो एक अहम मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हब है. इसके साथ ही उत्तर-पूर्व में वोवचांस्क शहर पर भी कब्जा करने का दावा किया है. क्रेमलिन द्वारा टेलीग्राम पर एक पोस्ट में बताए गए युद्ध के मैदान के इन दावों ने कीव पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि वह युद्ध खत्म करने के मकसद से अमेरिका के नेतृत्व वाली मुश्किल बातचीत में अमेरिका को अपने साथ लाना चाहता है. पोक्रोव्स्क, डोनेट्स्क इलाके का एक रोड और रेल हब है, जहां युद्ध से पहले करीब 60,000 लोग रहते थे. हाल के महीनों में यह रूस के जोरदार कैंपेन का टारगेट रहा है. पिछले महीने, यूक्रेन ने रूस के हमले को रोकने के लिए शहर में स्पेशल फोर्स के सैनिकों समेत और सैनिक भेजे थे. लेकिन सैकड़ों रूसी सैनिक शहर में घुसने में कामयाब हो गए थे.