ETV Bharat / international

यूक्रेन की बिजली गुल, रूस ने पावर ग्रिड को किया तबाह, 6 लोगों की हुई मौत

यूक्रेनी बचाव दल 30 अक्टूबर, 2025 को जापोरिज्जिया में हुए हवाई हमले के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई एक इमारत के पास काम कर रहे हैं. यह हमला यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बीच हुआ था.at ( AFP )

By AFP 3 Min Read

कीव: यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के रूसी अभियान के नवीनतम हमले के कारण गुरुवार को देश के सभी क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई और प्रतिबंध लगा दिए गए. यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने मास्को की इस रणनीति को "व्यवस्थित ऊर्जा आतंक" बताया. अधिकारियों के अनुसार, कड़ाके की सर्दी के मौसम में यूक्रेनी पावर ग्रिड पर रूस द्वारा किए जा रहे लगभग दैनिक हमलों में से यह नवीनतम हमला था. इन हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई. इनमें एक सात साल की बच्ची भी शामिल है. वहीं घायलों में से 18 लोगों में 2 से 16 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने इस हमले में 650 से ज़्यादा ड्रोन और विभिन्न प्रकार की 50 से ज़्यादा मिसाइलें दागीं. यूक्रेनी शहर पानी, सीवेज और हीटिंग सिस्टम चलाने के लिए केंद्रीकृत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं, और ब्लैकआउट के कारण ये काम नहीं कर पाते. महीनों से चल रहे हमलों का उद्देश्य यूक्रेनी मनोबल को कम करना और साथ ही रूस द्वारा अपने पड़ोसी पर बड़े पैमाने पर आक्रमण के लगभग चार साल बाद हथियार निर्माण और अन्य युद्ध-संबंधी गतिविधियों को बाधित करना है. यूक्रेनी प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेंको ने कहा, "रूस अपना व्यवस्थित ऊर्जा आतंक जारी रखे हुए है. सर्दियों की पूर्व संध्या पर यूक्रेनवासियों के जीवन, सम्मान और गर्मजोशी पर प्रहार कर रहा है. उसका लक्ष्य यूक्रेन को अंधेरे में डुबोना है; हमारा लक्ष्य प्रकाश को जलाए रखना है."