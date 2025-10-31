ETV Bharat / international

यूक्रेन की बिजली गुल, रूस ने पावर ग्रिड को किया तबाह, 6 लोगों की हुई मौत

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने इस हमले में 650 से ज़्यादा ड्रोन और विभिन्न प्रकार की 50 से ज़्यादा मिसाइलें दागीं.

Russia Blasts Ukraine Power Grid
यूक्रेनी बचाव दल 30 अक्टूबर, 2025 को जापोरिज्जिया में हुए हवाई हमले के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई एक इमारत के पास काम कर रहे हैं. यह हमला यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बीच हुआ था.at (AFP)
By AFP

Published : October 31, 2025 at 12:53 PM IST

कीव: यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के रूसी अभियान के नवीनतम हमले के कारण गुरुवार को देश के सभी क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई और प्रतिबंध लगा दिए गए. यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने मास्को की इस रणनीति को "व्यवस्थित ऊर्जा आतंक" बताया.

अधिकारियों के अनुसार, कड़ाके की सर्दी के मौसम में यूक्रेनी पावर ग्रिड पर रूस द्वारा किए जा रहे लगभग दैनिक हमलों में से यह नवीनतम हमला था. इन हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई. इनमें एक सात साल की बच्ची भी शामिल है. वहीं घायलों में से 18 लोगों में 2 से 16 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने इस हमले में 650 से ज़्यादा ड्रोन और विभिन्न प्रकार की 50 से ज़्यादा मिसाइलें दागीं.

यूक्रेनी शहर पानी, सीवेज और हीटिंग सिस्टम चलाने के लिए केंद्रीकृत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं, और ब्लैकआउट के कारण ये काम नहीं कर पाते.

महीनों से चल रहे हमलों का उद्देश्य यूक्रेनी मनोबल को कम करना और साथ ही रूस द्वारा अपने पड़ोसी पर बड़े पैमाने पर आक्रमण के लगभग चार साल बाद हथियार निर्माण और अन्य युद्ध-संबंधी गतिविधियों को बाधित करना है.

यूक्रेनी प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेंको ने कहा, "रूस अपना व्यवस्थित ऊर्जा आतंक जारी रखे हुए है. सर्दियों की पूर्व संध्या पर यूक्रेनवासियों के जीवन, सम्मान और गर्मजोशी पर प्रहार कर रहा है. उसका लक्ष्य यूक्रेन को अंधेरे में डुबोना है; हमारा लक्ष्य प्रकाश को जलाए रखना है."

"इस आतंक को रोकने के लिए, यूक्रेन को और अधिक वायु रक्षा प्रणालियों, कड़े प्रतिबंधों और (रूस पर) अधिकतम दबाव की आवश्यकता है," उन्होंने कहा, रूस को शांति समझौते के लिए बातचीत में शामिल करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले राजनयिक प्रयासों के निष्फल होने का जिक्र करते हुए.

पुलिस ने बताया कि पूर्वी यूक्रेन के स्लोवियास्क शहर पर हुए हमले में दो पुरुषों और एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

शहर के सैन्य प्रशासन के प्रमुख वादिम ल्याख ने बताया कि रूसी सेना ने शहर पर, जो अग्रिम पंक्ति से केवल 20 किलोमीटर (12 मील) दूर है, रॉकेट दागे. क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी जापोरिज्जिया क्षेत्र में हुए हमलों में एक दो साल की बच्ची सहित 17 लोग घायल हो गए.

जापोरिज्जिया क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख इवान फेडोरोव के अनुसार, बचावकर्मियों ने एक इमारत के मलबे से एक व्यक्ति को निकाला, लेकिन वह बच नहीं पाया. जापोरिज्जिया में एक दूसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई.

यूक्रेन के मध्य-पश्चिमी विन्नित्सिया क्षेत्र की गवर्नर नतालिया जोबोलोटना ने बताया कि एक सात साल की बच्ची की अस्पताल में मौत हो गई. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि पोलैंड की सीमा के पास पश्चिमी ल्वीव क्षेत्र में दो ऊर्जा अवसंरचना सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गईं.

पोलिश सेना ने कहा कि उसने यूक्रेनी क्षेत्र पर रूसी हमले के मद्देनजर एहतियाती कदम के तौर पर पोलिश और सहयोगी नाटो विमानों को वहां भेजा. पोलिश एयर नेविगेशन सर्विसेज एजेंसी ने बताया कि सेना की गतिविधियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए राडोम और ल्यूबलिन में पोलिश क्षेत्रीय हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है.

