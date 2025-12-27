ETV Bharat / international

यूक्रेन-अमेरिका वार्ता से पहले रूस का कीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमला, एक व्यक्ति की मौत

कीव : यूक्रेन और अमेरिका के बीच वार्ता से एक दिन पहले रूस ने शनिवार सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए. स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिये शहर पर हमले से राजधानी में घंटों तक विस्फोट होते रहे. हमला शनिवार तड़के शुरू हुआ और दिन निकलने तक जारी रहा.

यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लगभग चार साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के प्रयास में आगे की बातचीत के लिए रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की तैयारी कर रहे हैं.

जेलेंस्की ने कहा कि वे दोनेत्स्क और जापोरिज्जिया क्षेत्रों में सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय मुद्दों समेत मुद्दों पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं. जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि रूस ने लगभग 500 ड्रोन और विभिन्न प्रकार की 40 मिसाइल से यूक्रेन को निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि मुख्य लक्ष्य कीव में ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचा था. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कुछ जिलों में हमलों के कारण बिजली नहीं है.

आंतरिक मंत्री इहोर क्लिमेंको ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि हमले में 10 से अधिक आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं. उन्होंने कहा कि ढही इमारतों के मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है.