रूस ने यूक्रेन और EU पर युद्ध रोकने के लिए US के शांति प्लान को 'टॉरपीडो' करने का लगाया आरोप

रूस ने कहाकि कोई भी डील ट्रंप और पुतिन द्वारा तय की गई लिमिट के हिसाब से होनी चाहिए, नहीं तो "समझौता नहीं हो सकता."

Russia Accuses Ukraine
रूस ने यूक्रेन और EU पर लगाया आरोप. यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की (L) और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन (R). (AFP)
By AFP

Published : December 27, 2025 at 9:54 AM IST

कीव (यूक्रेन): यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की इस वीकेंड फ्लोरिडा में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं. रूस ने उन पर और उनके EU सपोर्टर्स पर लड़ाई रोकने के लिए US की मध्यस्थता वाले प्लान को "टॉरपीडो" करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

नए शांति प्रस्तावों पर चर्चा के लिए रविवार की मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सबसे बुरे संघर्ष को खत्म करने की कोशिशें तेज कर रहे हैं. इसमें फरवरी 2022 से अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं.

20-पॉइंट प्लान मौजूदा फ्रंट लाइन पर युद्ध को रोक देगा, लेकिन यूक्रेन के लिए पूर्व से सैनिकों को वापस बुलाने का रास्ता खोल देगा, जहाँ डीमिलिटराइज़्ड बफर जोन बनाए जा सकते हैं, ऐसा जेलेंस्की ने इस हफ़्ते बताया.

बातचीत से पहले, AFP के पत्रकारों ने शनिवार को कीव में कई जोरदार धमाकों की रिपोर्ट की, और अधिकारियों ने संभावित मिसाइल हमले की चेतावनी दी. कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर कहा, "राजधानी में धमाके. एयर डिफेंस फोर्स काम कर रही हैं. शेल्टर में रहें!"

यूक्रेन की एयरफोर्स ने पूरे देश में एयर अलर्ट की घोषणा की और कहा कि कीव सहित कई इलाकों में ड्रोन और मिसाइलें घूम रही हैं. जेलेंस्की के ऑफिस ने पहले कहा था कि ट्रंप के साथ रविवार को फ़्लोरिडा में मीटिंग की योजना है, जहां अमेरिकी नेता का घर है.

न्यूज आउटलेट पोलिटिको से बात करते हुए ट्रंप ने जेलेंस्की के प्लान के बारे में कहा कि "जब तक मैं इसे मंजूरी नहीं देता, उनके पास कुछ नहीं है." इसके साथ ही ये कहाकि: "तो हम देखेंगे कि उनके पास क्या है." इस बीच जेलेंस्की ने कहाकि उन्होंने शुक्रवार को NATO सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और कई दूसरे यूरोपियन नेताओं के साथ टेलीफोन पर बात की.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के एक प्रवक्ता ने कहा कि नेताओं ने "यूक्रेन के लिए एक सही और स्थायी शांति के लिए अपनी पक्की प्रतिबद्धता दोहराई और आने वाले दिनों में इस दिशा में बातचीत जारी रखने के महत्व को बताया."

सिक्योरिटी गारंटी: यूक्रेन के इनपुट के साथ बनाया गया नया प्लान, कीव की अब तक की सबसे साफ मंजूरी है कि इलाके में कुछ छूट मिल सकती है और यह पिछले महीने वॉशिंगटन के पेश किए गए शुरुआती 28-पॉइंट वाले प्रपोजल से बहुत अलग है. इसमें रूस की कई मुख्य मांगों का पालन किया गया था. प्लान के एक हिस्से में सिक्योरिटी गारंटी, रिकंस्ट्रक्शन और इकॉनमी पर अलग-अलग US-यूक्रेन बाइलेटरल एग्रीमेंट शामिल हैं. जेलेंस्की ने कहा कि ये रोज बदल रहे हैं.

रविवार की मीटिंग के बारे में उन्होंने कहा, "हम इन डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटी गारंटी पर चर्चा करेंगे." उन्होंने आगे कहा, "जहां तक ​​सेंसिटिव मुद्दों की बात है, हम (पूर्वी इलाके) डोनबास और जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर चर्चा करेंगे, और हम निश्चित रूप से दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे."

फ्लोरिडा बातचीत से पहले रूस ने इस प्लान का विरोध करने का संकेत दिया. क्रेमलिन ने शुक्रवार को कहा कि फॉरेन पॉलिसी के सहयोगी यूरी उशाकोव ने US अधिकारियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी, और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई रयाबकोव ने जेलेंस्की के रुख की आलोचना की.

रूस ने EU पर आरोप लगाया: रयाबकोव ने रूसी टेलीविजन पर कहा, "आखिरी कोशिश करने और किसी समझौते पर पहंचने की हमारी काबिलियत हमारे अपने काम और दूसरी पार्टी की पॉलिटिकल विल पर निर्भर करेगी." "खासकर ऐसे हालात में जहां कीव और उसके स्पॉन्सर, खासकर यूरोपियन यूनियन के अंदर, जो किसी समझौते के पक्ष में नहीं हैं, ने इसे रोकने की कोशिशें तेज कर दी हैं."

उन्होंने कहा कि जेलेंस्की के इनपुट से तैयार किया गया प्रपोजल इस महीने कॉन्टैक्ट में आए US और रूसी अधिकारियों द्वारा शुरू में तैयार किए गए पॉइंट्स से "पूरी तरह अलग" है. उन्होंने कहा कि किसी भी डील को अगस्त में अलास्का में ट्रंप और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग के समय तय की गई "लिमिट्स के अंदर" रहना होगा, वरना "कोई समझौता नहीं हो सकता".

जेलेंस्की ने इस हफ़्ते कहा कि कीव और वॉशिंगटन के बीच इलाके और जापोरिज्जिया प्लांट के स्टेटस के दो मुख्य मुद्दों पर अब भी असहमति है. वॉशिंगटन ने यूक्रेन पर पूर्वी डोनेट्स्क इलाके के 20 परसेंट हिस्से से हटने के लिए दबाव डाला है, जिस पर अब भी उसका कंट्रोल है, जो रूस की मुख्य इलाके की मांग है.

इसने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट जापोरिज्जिया पर US-यूक्रेनी-रूस के जॉइंट कंट्रोल का भी प्रस्ताव रखा है, जिस पर रूस ने हमले के दौरान कब्जा कर लिया था. जेलेंस्की ने कहा कि वह और जमीन तभी दे सकते हैं, जब यूक्रेनी लोग रेफरेंडम में इसके लिए राजी हों, और वह न्यूक्लियर प्लांट में रूस की हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं.

ऐसा लगता है कि यूक्रेन को नए प्लान में कुछ छूट मिली है, जिसमें, जेलेंस्की के अनुसार, कीव के लिए NATO में शामिल होने की अपनी कोशिश को कानूनी तौर पर छोड़ने की जरूरत को हटा दिया गया है. साथ ही 2014 से रूस द्वारा कब्जा किए गए इलाके को मॉस्को का माना जाने वाले पिछले क्लॉज को भी हटा दिया गया है. लेकिन मॉस्को ने अपनी सख्त क्षेत्रीय मांगों को छोड़ने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई है कि यूक्रेन डोनबास से पूरी तरह हट जाए और NATO में शामिल होने की कोशिशें बंद कर दे.

जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी बातचीत करने वाले सीधे मॉस्को के संपर्क में नहीं थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने बीच-बचाव का काम किया और नए प्रस्ताव पर रूस के जवाब का इंतजार कर रहा था. जेलेंस्की ने कहा, "मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें उनका ऑफिशियल जवाब पता चल जाएगा." उन्होंने कहा, "रूस हमेशा सहमत न होने के कारण ढूंढ़ता रहता है."

