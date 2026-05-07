पोप लियो 14वें से मुलाकात के लिए वेटिकन पहुंचे रुबियो
पोप लियो से मिलने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो वेटिकन सिटी पहुंच गए.
Published : May 7, 2026 at 7:07 PM IST
वेटिकन सिटी : अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो गुरुवार को वेटिकन की यात्रा पर पहुंचे. इस दौरे का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो 14वें के बीच बढ़ते तनाव को कम करना और बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारना है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचनाओं और ईरान में अमेरिका-इजराइल युद्ध को लेकर पोप लियो 14वें नाराज हो गए थे. ट्रंप ने शिकागो में जन्मे पोप की आलोचना की थी वहीं पलटवार करते हुए लियो ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति शांति पर महज बाइबल का उपदेश पढ़ रहे हैं.
रुबियो की वेटिकन के विदेश मंत्री कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से भी मुलाकात होनी है. पिएत्रो ने अपनी मुलाकात से पहले लियो का पुरजोर बचाव किया है और ट्रंप की आलोचनाओं को लेकर उन पर निशाना साधा है.
🇺🇸 🇻🇦 The top US diplomat went to the Vatican for talks with Pope Leo XIV, against the backdrop of sharp tensions between the White House and the Vatican.— AFP News Agency (@AFP) May 7, 2026
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शुक्रवार को इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और विदेश मंत्री एंतोनियो ताजानी के साथ रुबियो की मुलाकात भी शायद सहज नहीं रहें क्योंकि दोनों ने ट्रंप के हमलों के खिलाफ लियो का मजबूती से बचाव किया है और ईरान युद्ध की आलोचना करते हुए इसे अवैध बताया है। इससे ट्रंप नाराज हैं.
तनाव तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने पिछले महीने सोशल मीडिया पर लियो पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि पोप अपराध और आतंकवाद के मामले में नरम हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीति और निर्वासन के साथ-साथ ईरान युद्ध पर भी टिप्पणियां की थीं.
Marco Rubio arrived at the Vatican to meet Pope Leo XIV and mend ties after President Donald Trump criticized the Chicago-born pope. The U.S.-Israeli war in Iran has angered the Holy See and fueled tensions between the two American leaders. https://t.co/Wj9ZQEwbjo— The Associated Press (@AP) May 7, 2026
रुबियो की वेटिकन यात्रा से पहले ट्रंप और पोप लियो में फिर तकरार
इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मूल के पहले पोप पर आरोप लगाया कि वह ईरान की मदद कर रहे हैं और अपनी टिप्पणियों से दुनिया को अधिक असुरक्षित बना रहे हैं.
ट्रंप ने कहा, ‘‘पोप यह कहना ज्यादा उचित समझते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है. मुझे नहीं लगता कि यह अच्छी बात है. मेरे विचार में वह कई कैथोलिक और अन्य लोगों को खतरे में डाल रहे हैं.’’
हालांकि, पोप ने कभी यह नहीं कहा कि ईरान को परमाणु हथियार मिलने चाहिए. उन्होंने केवल शांति वार्ता की अपील की है और ईरान के खिलाफ युद्ध तथा आम नागरिकों पर बड़े हमलों की ट्रंप की धमकियों की आलोचना की है. पोप ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं, बल्कि बाइबिल और चर्च की शिक्षाओं के आधार पर बोल रहे हैं.
ट्रंप की ताजा आलोचना के जवाब में पोप लियो ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि कैथोलिक चर्च ‘‘वर्षों से सभी तरह के परमाणु हथियारों के खिलाफ बोलता आया है, इसमें कोई संदेह नहीं.’’
उन्होंने कहा, ‘‘चर्च का मिशन शांति का प्रचार करना है. यदि कोई इसके लिए मेरी आलोचना करना चाहता है, तो वह सच बोलकर करे.’’ रुबियो ने ट्रंप की आलोचना को ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने के विरोध से जोड़कर देखा. रुबियो स्वयं एक कैथोलिक हैं.
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