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मोहन भागवत RSS के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने पहुंचे न्यूयॉर्क, ममदानी बोले- मैं विरोध करता हूं

यह कार्यक्रम हिंदू त्योहार रक्षाबंधन को पारंपरिक तरीके से मनाएगा, साथ ही एकता, नागरिक कर्तव्य और वैश्विक सद्भाव का आधुनिक संदेश भी देगा.

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न्यूयॉर्क पहुंचे मोहन भागवत (ANI)
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By ANI

Published : August 26, 2026 at 9:57 AM IST

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न्यूयार्क: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं. वे विदेशों में मौजूद स्थानीय संगठनों के निमंत्रण पर अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के तीन देशों के वैश्विक दौरे के पहले चरण में यहां गए हैं. उनके आगमन पर 'तिलक' लगाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया.

बता दें, यह दौरा आरएसएस (RSS) के शताब्दी वर्ष के दौरान हो रहा है, जिसमें भागवत के भारतीय मूल के लोगों और स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने की उम्मीद है. भागवत शनिवार को न्यूयॉर्क शहर के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में सबसे बड़े और सबसे विविध सामुदायिक आयोजनों में से एक, 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन्स' (Universal Oneness Celebrations) की मेजबानी करेंगे. यह कार्यक्रम 'अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग' (AHEAD) फोरम द्वारा आयोजित किया जा रहा है. उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में भागवत के संबोधन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी दिलचस्पी पैदा होगी.

यह कार्यक्रम हिंदू त्योहार रक्षाबंधन को पारंपरिक तरीके से मनाएगा, साथ ही एकता, नागरिक कर्तव्य और वैश्विक सद्भाव का आधुनिक संदेश भी देगा. आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में दिन की थीम के अनुसार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी. धर्म से जुड़े जाने-माने वक्ता भी इस मौके पर शामिल होंगे. इससे पहले, आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि भागवत विदेशों में मौजूद स्थानीय संघों और संगठनों के निमंत्रण पर 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और यूके (UK) का दौरा करेंगे. यह दौरा RSS के चल रहे शताब्दी वर्ष के दौरान हो रहा है.

मोहन भागवत के कार्यक्रम पर मेयर जोहरान ममदानी का बयान
वहीं, इस कार्यक्रम से पहले, न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि मैं यहां हमारे शहर के इतिहास के पहले भारतीय-अमेरिकी मेयर के तौर पर भी खड़ा हूं. मेरी मां का परिवार अभी भी भारत में ही रहता है. मेरे परिवार ने मुझे भारत की जो छवि दिखाई और जिसे मैंने करीब से जाना, वह एक विविधतापूर्ण समाज की थी. एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र जो भारत से जुड़े हर व्यक्ति के अपनेपन में विश्वास रखता था. सच कहूं तो, किसी देश के प्रति भेदभावपूर्ण या बहिष्करण वाली सोच पर आधारित किसी आंदोलन का बढ़ना बहुत चिंताजनक रहा है. और इसलिए, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं न केवल एक भारतीय-अमेरिकी के तौर पर, बल्कि एक ऐसे शहर के मेयर के तौर पर भी जो हर व्यक्ति के अपनेपन में गहराई से विश्वास करता है, चाहे उनका रंग, पंथ, धर्म, आस्था कुछ भी हो या वे कहीं से भी आए हों.

भागवत की रैली पर भी बोले ममदानी
जब उनसे पूछा गया कि क्या RSS की रैली रद्द की जानी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं.

इससे पहले शुक्रवार को विदेश मंत्रालय (MEA) ने RSS को निशाना बनाने वाली 'यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' (USCIRF) की हालिया टिप्पणियों पर पलटवार किया. मंत्रालय ने अमेरिकी संस्था को 'पक्षपाती' बताया और कहा कि उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि USCIRF ने भारत के बारे में बार-बार गलत और भड़काऊ बयान दिए हैं और ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए.

जयसवाल ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम सभी जानते हैं कि यह एक पक्षपाती संस्था है. इसने सालों से भारत के बारे में गलत और भड़काऊ बयान दिए हैं. हमें ऐसी संस्थाओं को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि उनके अपने एजेंडे होते हैं और उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं होती. विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी USCIRF अधिकारियों द्वारा RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग और अमेरिकी सरकार से आग्रह करने के बाद आई है कि वह RSS नेताओं को उच्च-स्तरीय राजनयिक शिष्टाचार न दे और न ही उनके साथ बैठकें करे.

ये ताजा बयान मार्च में जारी USCIRF की सालाना रिपोर्ट के बाद आए हैं. इस रिपोर्ट में कमीशन ने धार्मिक आजादी के कथित उल्लंघन को लेकर भारत की आलोचना की थी और RSS तथा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) समेत कुछ लोगों और संस्थाओं पर टारगेटेड प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया था. भारत ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और इसे देश की 'तोड़-मरोड़कर पेश की गई और चुनिंदा' तस्वीर बताया था, जो 'संदिग्ध स्रोतों और विचारधारा पर आधारित नैरेटिव' पर टिकी थी.

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