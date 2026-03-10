ETV Bharat / international

नेपाल : चुनाव में जीतने वाली पार्टी के अध्यक्ष बोले, 'भारत के साथ मजबूत करेंगे संबंध'

काठमांडू : राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने अपनी पार्टी की चुनावी सफलता पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें “विकास केंद्रित कूटनीति” के माध्यम से भारत-नेपाल संबंधों के मजबूत होने की आशा है.

नेपाल में संसदीय चुनावों में प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत मतगणना मंगलवार को पूरी होने के साथ ही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने 165 में से 125 सीटें जीत ली हैं जिससे वह बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है. पार्टी ने आनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत 49,74,957 वोट हासिल किए.

लामिछाने ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी को उनकी शुभकामनाओं और “नेपाल की जनता के लोकतांत्रिक जनादेश को मान्यता देने” के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, “आरएसपी और हमारी सरकार आपसी सम्मान और साझा समृद्धि पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी जिसमें आरएसपी ‘विकास केंद्रित कूटनीति’ को प्राथमिकता देगी.”

आरएसपी नेता ने कहा, “हम भारत के साथ ऐसी साझेदारी की आशा करते हैं जो संपर्क, सांस्कृतिक पर्यटन, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग के जरिए नयी ऊंचाइयों तक पहुंचे और दोनों देशों के लोगों के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करे.”

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को लामिछाने और बालेंद्र शाह को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देते हुए दोनों देशों की पारस्परिक समृद्धि, प्रगति और कल्याण के लिए उनके साथ काम करने की भारत की प्रतिबद्धता जताई.

शाह नेपाल के पहले मधेसी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और वह सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी होंगे. मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “मुझे विश्वास है कि हमारे संयुक्त प्रयासों से भारत और नेपाल के संबंध आने वाले वर्षों में नए आयाम छुएंगे.”

नेपाल की प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सीट हैं. इनमें से 165 सदस्य ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ (एफपीटीपी) या प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से चुने जाते हैं, जबकि 110 सदस्य आनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत निर्वाचित होते हैं.