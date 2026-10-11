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रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक, 12 की मौत, कई घायल, रोकी गईं उड़ाने

सऊदी अरब के रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी आग से उठता घना काला धुआं ( AP )

By ANI 4 Min Read

रियाद: सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार (लोकल टाइम) को एक और हमला हुआ. इसमें कई लोग घायल हो गए और एयरपोर्ट का ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोकना पड़ा. अब तक हुए हमलों में कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 309 लोग घायल हो गए. हालात को देखते हुए कई एयरलाइंस ने विमानों की आवाजाही पर रोक लगा दी है.

सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन (GACA) ने रविवार को एक अपडेट में कहा कि शनिवार को रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए और 309 घायल हो गए.

एविएशन अथॉरिटी के अनुसार मरने वालों में चार सऊदी नागरिक और कई दूसरे देशों के लोग शामिल हैं. अपने बयान में कहा, 'शनिवार, 10 अक्टूबर, 2026 को रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बारे में अपने पहले के बयान के अलावा हमले में (12) मौतें हुईं. इनमें (4) सऊदी नागरिक और इन देशों के लोग शामिल हैं- (2) बांग्लादेशी, (1) अमेरिकी, (1) मिस्र, (1) जॉर्डन, (1) सीरियाई, (1) फ़िलिस्तीनी और (1) सूडानी. कुछ घायलों की हालत गंभीर है और उनका कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है.' बयान में आगे कहा गया, 'हमले में (309) दूसरे लोग भी घायल हुए, जिनमें गंभीर हालत वाले लोग भी शामिल हैं. सभी घायल लोगों को कई अस्पतालों में जरूरी मेडिकल देखभाल मिल रही है. विदेशी एम्बेसी ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट से दूर रहने की अपील विदेशी एम्बेसी ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट से दूर रहने की अपील की है. यह घटनाक्रम 6 और 7 अक्टूबर को सऊदी अरब में किंग खालिद और आभा एयरपोर्ट पर हूती हमलों और यमन में बढ़ते संघर्ष के बाद हुआ.