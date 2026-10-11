रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक, 12 की मौत, कई घायल, रोकी गईं उड़ाने
एविएशन अथॉरिटी के अनुसार मरने वालों में एक अमेरिकी नागरिक, चार सऊदी नागरिक और कई अन्य दूसरे देशों के लोग शामिल हैं.
By ANI
Published : October 11, 2026 at 7:29 AM IST
रियाद: सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार (लोकल टाइम) को एक और हमला हुआ. इसमें कई लोग घायल हो गए और एयरपोर्ट का ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोकना पड़ा. अब तक हुए हमलों में कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 309 लोग घायल हो गए. हालात को देखते हुए कई एयरलाइंस ने विमानों की आवाजाही पर रोक लगा दी है.
सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन (GACA) ने रविवार को एक अपडेट में कहा कि शनिवार को रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए और 309 घायल हो गए.
एविएशन अथॉरिटी के अनुसार मरने वालों में चार सऊदी नागरिक और कई दूसरे देशों के लोग शामिल हैं. अपने बयान में कहा, 'शनिवार, 10 अक्टूबर, 2026 को रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बारे में अपने पहले के बयान के अलावा हमले में (12) मौतें हुईं. इनमें (4) सऊदी नागरिक और इन देशों के लोग शामिल हैं- (2) बांग्लादेशी, (1) अमेरिकी, (1) मिस्र, (1) जॉर्डन, (1) सीरियाई, (1) फ़िलिस्तीनी और (1) सूडानी. कुछ घायलों की हालत गंभीर है और उनका कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है.'
बयान में आगे कहा गया, 'हमले में (309) दूसरे लोग भी घायल हुए, जिनमें गंभीर हालत वाले लोग भी शामिल हैं. सभी घायल लोगों को कई अस्पतालों में जरूरी मेडिकल देखभाल मिल रही है.
विदेशी एम्बेसी ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट से दूर रहने की अपील
विदेशी एम्बेसी ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट से दूर रहने की अपील की है. यह घटनाक्रम 6 और 7 अक्टूबर को सऊदी अरब में किंग खालिद और आभा एयरपोर्ट पर हूती हमलों और यमन में बढ़ते संघर्ष के बाद हुआ.
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एक बयान कहा, 'शनिवार को किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ. यह हमला किंगडम में सिविल एविएशन सुविधाओं को निशाना बनाकर किए जा रहे लगातार हमलों के बीच हुआ.'
सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने उन नागरिकों से कहा है जिनके ट्रैवल प्लान फ़्लाइट्स के रुकने या देर होने की वजह से रुक गए हैं, कि वे उन देशों में सऊदी डिप्लोमैटिक मिशन से संपर्क करें जहाँ वे हैं. मंत्रालय ने कहा कि मिशन उन नागरिकों को मदद और जरूरी गाइडेंस देंगे जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाली फ़्लाइट्स में रुकावट की वजह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं.
अकासा एयर ने रियाद आने-जाने वाली फ्लाइट पर लगाई रोक
इस बीच अकासा एयर ने घोषणा की कि उसने सुरक्षा की मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए रियाद आने-जाने वाली सभी फ़्लाइट्स पर रोक 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. शनिवार को जारी एक ट्रैवल अपडेट में एयरलाइन ने कहा कि प्रभावित यात्री सात दिनों के अंदर ओरिजिनल पेमेंट सोर्स पर पूरा रिफंड ले सकते हैं या बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपनी यात्रा रीशेड्यूल कर सकते हैं. जिन यात्रियों ने ट्रैवल पार्टनर के ज़रिए बुकिंग की थी, उन्हें सीधे उनसे संपर्क करने की सलाह दी गई.
कुवैत एयरवेज ने फ्लाइट कैंसिल की
कुवैत एयरवेज ने शनिवार को एयरपोर्ट बंद होने की वजह से कुवैत से रियाद जाने वाली फ़्लाइट KU775 और रियाद से कुवैत जाने वाली KU776 को भी कैंसिल कर दी. एयरलाइन ने यात्रियों को अपनी फ़्लाइट का स्टेटस मॉनिटर करने की सलाह दी और कहा कि उनकी बुकिंग के साथ रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर पर नोटिफ़िकेशन भेजे जाएंगे.