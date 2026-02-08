ETV Bharat / international

जापान में मध्यावधि चुनाव आज, बढ़ती कीमतें चुनाव में हावी

जापान में मध्यावधि चुनाव ( AP )

By ANI 6 Min Read

टोक्यो: जापान में आज मध्यावधि संसदीय चुनाव है. जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने जनादेश प्राप्त करने के लिए चुनाव कराने का फैसला किया है. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को होने वाले आम चुनाव से पहले लाखों जापानी वोटर्स के लिए बढ़ती महंगाई सबसे बड़ी चिंता बन गई है, क्योंकि घरों को स्थिर सैलरी और लगातार बढ़ती कीमतों से जूझना पड़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, यह चुनाव प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के नेतृत्व वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) गठबंधन और विपक्षी सेंट्रिस्ट रिफॉर्म अलायंस के बीच है, जिसमें महंगाई और किफायती चीजों की उपलब्धता पूरे देश में वोटरों की सोच को प्रभावित कर रही है. पिछले एक साल में जापानी परिवारों के लिए गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि मजदूरी में बढ़ोतरी बढ़ती कीमतों के मुकाबले पीछे रह गई है. अल जजीरा द्वारा बताए गए जापानी सरकारी डेटा के अनुसार नवंबर में महंगाई के हिसाब से एडजस्ट की गई मजदूरी में 2.8 प्रतिशत की गिरावट आई, जो लगातार 11वें महीने की गिरावट है. हालांकि कुल महंगाई 2 से 3 प्रतिशत के बीच बनी हुई है, लेकिन खाने-पीने की चीजों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं. 2023 में खराब फसल के कारण कमी होने से पिछले साल चावल की कीमतों में लगभग 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. कॉफी और चॉकलेट जैसी इम्पोर्टेड खाने की चीजें भी येन के कमजोर होने के कारण महंगी हो गई हैं. इससे कंज्यूमर्स की खरीदने की क्षमता कम हो गई है. पिछले महीने पब्लिक ब्रॉडकास्टर एनएचके द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया कि 45 प्रतिशत जवाब देने वालों ने कीमतों को कंट्रोल करने के उपायों को अपना वोट तय करने में सबसे जरूरी फैक्टर माना. टोक्यो की सोफिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर कोइची नाकानो ने अल जजीरा को बताया, 'इनकम में कोई खास बढ़ोतरी हुए बिना कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि बेसिक जरूरत की चीजें भी खरीदना मुश्किल होता जा रहा है.' उन्होंने आगे कहा कि जापान के बूढ़े होते समाज में ज़्यादा टैक्स और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से घरों का बजट और भी बिगड़ रहा है. प्रधानमंत्री ताकाइची जापान की पहली महिला नेता बनने के चार महीने से भी कम समय में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती हैं. उन्होंने अपने कैंपेन में महंगाई के मुद्दों को मुख्य मुद्दा बनाया है. उन्होंने वादा किया है कि अगर वह दोबारा चुनी जाती हैं, तो वह खाने-पीने की चीजों और बिना अल्कोहल वाले ड्रिंक्स पर जापान का 8 प्रतिशत उपभोग-कर दो साल के लिए निलंबित कर देंगी. यह वादा कोविड-19 महामारी के बाद जापान के सबसे बड़े स्टिमुलस पैकेज के बाद किया गया है, जो पिछले साल मंजूर किया गया 21.3 ट्रिलियन येन (USD 123 बिलियन) का प्रोग्राम है, जिसमें एनर्जी सब्सिडी, कैश पेमेंट और फूड वाउचर शामिल हैं.