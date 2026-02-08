जापान में मध्यावधि चुनाव आज, बढ़ती कीमतें चुनाव में हावी
जापान के बूढ़े होते समाज में अधिक टैक्स और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से घरों का बजट और भी बिगड़ रहा है.
By ANI
Published : February 8, 2026 at 7:32 AM IST
टोक्यो: जापान में आज मध्यावधि संसदीय चुनाव है. जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने जनादेश प्राप्त करने के लिए चुनाव कराने का फैसला किया है. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को होने वाले आम चुनाव से पहले लाखों जापानी वोटर्स के लिए बढ़ती महंगाई सबसे बड़ी चिंता बन गई है, क्योंकि घरों को स्थिर सैलरी और लगातार बढ़ती कीमतों से जूझना पड़ रहा है.
रिपोर्ट के अनुसार, यह चुनाव प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के नेतृत्व वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) गठबंधन और विपक्षी सेंट्रिस्ट रिफॉर्म अलायंस के बीच है, जिसमें महंगाई और किफायती चीजों की उपलब्धता पूरे देश में वोटरों की सोच को प्रभावित कर रही है.
पिछले एक साल में जापानी परिवारों के लिए गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि मजदूरी में बढ़ोतरी बढ़ती कीमतों के मुकाबले पीछे रह गई है. अल जजीरा द्वारा बताए गए जापानी सरकारी डेटा के अनुसार नवंबर में महंगाई के हिसाब से एडजस्ट की गई मजदूरी में 2.8 प्रतिशत की गिरावट आई, जो लगातार 11वें महीने की गिरावट है.
हालांकि कुल महंगाई 2 से 3 प्रतिशत के बीच बनी हुई है, लेकिन खाने-पीने की चीजों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं. 2023 में खराब फसल के कारण कमी होने से पिछले साल चावल की कीमतों में लगभग 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. कॉफी और चॉकलेट जैसी इम्पोर्टेड खाने की चीजें भी येन के कमजोर होने के कारण महंगी हो गई हैं. इससे कंज्यूमर्स की खरीदने की क्षमता कम हो गई है.
पिछले महीने पब्लिक ब्रॉडकास्टर एनएचके द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया कि 45 प्रतिशत जवाब देने वालों ने कीमतों को कंट्रोल करने के उपायों को अपना वोट तय करने में सबसे जरूरी फैक्टर माना. टोक्यो की सोफिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर कोइची नाकानो ने अल जजीरा को बताया, 'इनकम में कोई खास बढ़ोतरी हुए बिना कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि बेसिक जरूरत की चीजें भी खरीदना मुश्किल होता जा रहा है.'
उन्होंने आगे कहा कि जापान के बूढ़े होते समाज में ज़्यादा टैक्स और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से घरों का बजट और भी बिगड़ रहा है. प्रधानमंत्री ताकाइची जापान की पहली महिला नेता बनने के चार महीने से भी कम समय में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती हैं.
उन्होंने अपने कैंपेन में महंगाई के मुद्दों को मुख्य मुद्दा बनाया है. उन्होंने वादा किया है कि अगर वह दोबारा चुनी जाती हैं, तो वह खाने-पीने की चीजों और बिना अल्कोहल वाले ड्रिंक्स पर जापान का 8 प्रतिशत उपभोग-कर दो साल के लिए निलंबित कर देंगी.
यह वादा कोविड-19 महामारी के बाद जापान के सबसे बड़े स्टिमुलस पैकेज के बाद किया गया है, जो पिछले साल मंजूर किया गया 21.3 ट्रिलियन येन (USD 123 बिलियन) का प्रोग्राम है, जिसमें एनर्जी सब्सिडी, कैश पेमेंट और फूड वाउचर शामिल हैं.
हालांकि, ताकाइची के आर्थिक प्रस्तावों ने वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर जापान की तेजी से बूढ़ी होती आबादी और लगभग 230 प्रतिशत के डेट-टू-जीडीपी अनुपात को देखते हुए जो एडवांस्ड इकोनॉमी में सबसे ज्यादा है. पिछले महीने प्रस्तावित टैक्स कटौती की घोषणा और संसद भंग होने के बाद विदेशी निवेशकों ने जापानी सरकारी बॉन्ड बेच दिए. इससे यील्ड रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई.
चुनाव नजदीक आने के साथ कुछ वोटर अभी भी तय नहीं कर पाए हैं. अल जजीरा ने एक वोटर के हवाले से कहा, 'ईमानदारी से कहूँ तो, मैं उन्हीं चेहरों वाले नए पॉलिटिकल ग्रुप्स को देखकर थक गया हूँ, जो बस अपनी पार्टी के नाम बदल लेते हैं. यह बात जापान के राजनीतिक माहौल को लेकर बड़े पैमाने पर फैली निराशा को दिखाती है.
क्योटो न्यूज के अनुसार ओपिनियन पोल से पता चलता है कि सत्ताधारी गठबंधन निर्णायक जीत के लिए तैयार है. 12-दिवसीय अभियान के आखिरी दिन टोक्यो में समर्थकों को संबोधित करते हुए पीएम ताकाइची ने कहा कि सालों की अत्यधिक वित्तीय सख्ती और भविष्य-उन्मुख निवेश की कमी ने देश की विकास क्षमता को कमजोर कर दिया है.
क्योटो न्यूज के हवाले से ताकाइची ने कहा, 'जापान के पास अभी भी आगे बढ़ने के लिए काफी गुंजाइश है क्योंकि हमारे पास मजबूत टेक्नोलॉजी है. घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल खर्च पर बड़े पैमाने पर टैक्स इंसेंटिव देने का वादा किया.
ताकाइची ने पहले कमजोर येन को एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ा मौका बताया था. क्योटो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी टिप्पणियों को येन की कीमत में गिरावट के समर्थन के तौर पर देखा गया है. इससे बढ़ती इंपोर्ट कीमतों के कारण बढ़ती महंगाई के बीच उनकी आलोचना हुई है.
पोल्स के अनुसार एलडीपी के 465 सदस्यों वाले निचले सदन में 233 से ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान है. ये उसकी पिछली 198 सीटों से ज्यादा है. ये बहुमत हासिल करने के लिए काफी होगा. इसके विपरीत, क्योटो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रिस्ट रिफॉर्म अलायंस - जो पिछले महीने जापान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी और कोमेइटो के विलय से बना था को चुनाव से पहले की 167 सीटों की तुलना में काफी नुकसान होने की उम्मीद है.
मौजूदा एलडीपी -जेआईपी गठबंधन अक्टूबर में तब बना जब कोमेइटो ने एलडीपी के साथ अपना 26 साल पुराना गठबंधन खत्म कर दिया. पिछले महीने के आखिर में निचले सदन को भंग करने से पहले सरकार आजाद सांसदों के समर्थन से बहुत कम बहुमत पर चल रही थी.
विपक्षी नेता योशिहिको नोडा ने निचले सदन को भंग करने के सिर्फ 16 दिन बाद चुनाव कराने के ताकाइची के फैसले की आलोचना की - जो जापान के युद्ध के बाद के इतिहास में सबसे कम समय है. इसे 'लोकतंत्र का अपमान' बताया जिससे वोटर की भागीदारी कम हो सकती है.