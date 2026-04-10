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शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग, पाकिस्तान में प्रस्ताव पेश

शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तस्वीर के साथ खड़े लोग (फाइल फोटो) ( AFP )

लाहौर: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की असेंबली में पीएमएल-एन के एक विधायक ने बृहस्पतिवार को सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने वाला प्रस्ताव पेश किया. सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के मुख्य सचेतक राणा अरशद की ओर से पेश प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के नेतृत्व ने 'प्रभावी कूटनीति' का प्रदर्शन किया है. इसमें कहा गया है कि बढ़ते तनाव से वैश्विक शांति को खतरा है और यह सदन प्रधानमंत्री शरीफ, फील्ड मार्शल मुनीर और विदेश मंत्री डार की “प्रभावी कूटनीति” की सराहना करता है, जिसने “क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करने” में मदद की. अमेरिका और ईरान बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने सहित अन्य शर्तों पर दो हफ्ते के युद्ध-विराम पर सहमत हुए. पाकिस्तान नाजुक स्थिति वाले युद्ध-विराम को स्थायी शांति में तब्दील करने के लिए दोनों पक्षों के बीच शुक्रवार को वार्ता की मेजबानी करेगा. पाकिस्तान को एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में मान्यता मिल रही : रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ