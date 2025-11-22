ETV Bharat / international

ट्रंप की लॉयल रहीं रिपब्लिकन सांसद टेलर ग्रीन कांग्रेस से देंगी इस्तीफा

वॉशिंगटन: यूएस में जॉर्जिया की रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन, जो कभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की लॉयल सपोर्टर थीं और अब उनकी क्रिटिक बन गई हैं. उन्होंने शुक्रवार को कहा कि वह जनवरी में कांग्रेस से इस्तीफा दे रही हैं. ग्रीन ने ऑनलाइन पोस्ट किए गए 10 मिनट से ज़्यादा के एक वीडियो में अपने फैसले के बारे में बताया और कहा कि उन्हें "वॉशिंगटन, D.C. में हमेशा से ही नापसंद किया गया है, और वह कभी भी वहां फिट नहीं हुईं."

हाल के महीनों में ट्रंप के साथ ग्रीन की पब्लिक में अनबन हुई थी. वह कुख्यात जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों के साथ-साथ फॉरेन पॉलिसी और हेल्थ केयर पर उनके स्टैंड की आलोचना की थी. ट्रंप ने उन्हें “देशद्रोही” और “पागल” कहा और कहा कि जब वह अगले साल दोबारा चुनाव लड़ेंगी, तो वह उनके खिलाफ एक चैलेंजर को सपोर्ट करेंगे. इन्हीं सब के बीच ग्रीन के इस्तीफे का एलान किया है. उन्होंने कहा कि उनका आखिरी दिन 5 जनवरी, 2026 होगा.

व्हॉइट हाउस ने शुक्रवार रात कमेंट मांगने वाले मैसेज का तुरंत जवाब नहीं दिया. ग्रीन ट्रंप की 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' पॉलिटिक्स के सबसे मुखर और दिखने वाले सपोर्टर्स में से एक थीं, और उन्होंने उनके कुछ बेबाक पॉलिटिकल स्टाइल को अपनाया.

उनके साथ उनका ब्रेक, कंजर्वेटिव्स, खासकर उनके सबसे कट्टर बेस पर उनकी पकड़ में एक बड़ी दरार थी. लेकिन उनके विरोध के सामने पद छोड़ने के उनके फैसले ने उन्हें उसी रास्ते पर ला खड़ा किया, जिस पर उनसे पहले के कई ज़्यादा मॉडरेट रिपब्लिकन थे, जो ट्रंप के खिलाफ हो गए थे.

ग्रीन पांच साल पहले अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करने के बाद से ही रिपब्लिकन प्रेसिडेंट के साथ करीब से जुड़ी हुई थीं. शुक्रवार को अपने वीडियो में, उन्होंने कुछ मुद्दों को छोड़कर ट्रंप के प्रति अपनी लंबे समय से लॉयल्टी पर जोर दिया, और कहा कि यह "गलत और अन्यायपूर्ण" था कि उन्होंने असहमत होने पर उन पर हमला किया.

उन्होंने कहा, "लॉयल्टी दो-तरफा होनी चाहिए और हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने और अपने डिस्ट्रिक्ट के हितों को रिप्रेजेंट करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि हमारा जॉब टाइटल सचमुच 'रिप्रेजेंटेटिव' है." ग्रीन, ट्रंप के MAGA मूवमेंट में सबसे आगे रहकर ऑफिस पहुंचीं और अपने अक्सर मेनस्ट्रीम से हटकर विचारों की वजह से कैपिटल हिल पर तेजी से चर्चा में आ गईं.

जब उन्होंने QAnon कॉन्सपिरेसी थ्योरी को अपनाया और व्हॉइट सुप्रिमेसिस्ट के साथ दिखाई दीं, तो ग्रीन का पार्टी नेताओं ने विरोध किया, लेकिन ट्रंप ने उनका स्वागत किया. उन्होंने उन्हें “एक असली विनर!” कहा.